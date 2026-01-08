Colombia

Una mujer fue acribillada de 13 disparos en un local comercial en Soledad, Atlántico

La pesquisa policial sostiene que los responsables abrieron fuego de manera directa, dejando a la joven como víctima mortal y a dos hombres lesionados, que reciben asistencia en una clínica local

La víctima recibió un total
La víctima recibió un total de 13 disparos

La noche del miércoles 7 de enero de 2026, un nuevo episodio de violencia sacudió a Soledad (Atlántico), dejando como resultado una mujer muerta y dos hombres heridos en el barrio Moras Occidente.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:40 p. m. en la calle 72 con carrera 18, en la zona limítrofe con Villa Estadio, frente al establecimiento Tienda y Estadero Donde Yami.

En ese lugar se encontraban Carmen Andrea Hernández Pérez, de 23 años; Jairo Luis Rodríguez Moreno, de 31; y Leonard de Jesús Martínez Fernández, de 21, cuando fueron atacados por dos sujetos que se acercaron caminando tranquilamente y abrieron fuego en reiteradas ocasiones.

Preliminarmente, las autoridades atribuyen el
Preliminarmente, las autoridades atribuyen el crimen a disputas territoriales entre grupos criminales en Soledad por el control de economías ilegales

Según informaron las autoridades, Hernández Pérez fue asesinada de 13 disparos, convirtiéndose en la primera mujer víctima de homicidio en el departamento en 2026.

Las primeras versiones policiales indican que los agresores dispararon directamente contra el grupo, provocando la muerte inmediata de Hernández Pérez, mientras que Rodríguez Moreno resultó herido en una pierna y Martínez Fernández sufrió lesiones en la pelvis y en una mano.

Ambos fueron trasladados a la Clínica Los Almendros, donde permanecen bajo atención médica y custodia policial.

De acuerdo con los registros del Sistema Penal Oral Acusatorio, Hernández Pérez tendría dos anotaciones judiciales por el delito de estafa, correspondientes a julio de 2021.

Además, allegados señalaron a medios de comunicación locales que era oriunda de Soledad, se desempeñaba como mesera, residía en el barrio Villa Lozano y deja una hija de seis años.

En cuanto a los acompañantes, Martínez Fernández, barbero de 23 años, tendría antecedentes por hurto, mientras que Rodríguez Moreno, dedicado a oficios varios, no tenía registros judiciales previos.

La víctima fue identificada como
La víctima fue identificada como Carmen Andrea Hernandez Perez

El secretario de Gobierno de Soledad, Carlos Valencia, atribuyó este crimen, así como otros nueve ocurridos en la primera semana del año, a disputas entre estructuras criminales por el control de territorios y economías ilegales.

“Son disputas territoriales, disputas de la economía ilegal que tienen estas bandas criminales en este momento, pero todo esto es materia de investigación por parte de las autoridades competentes”, afirmó Valencia.

Funcionarios del CTI de la Fiscalía realizaron las diligencias urgentes en el sitio, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque, que hasta el momento no han sido confirmados oficialmente, aunque se sabe que la zona es injerencia del grupo delincuencial Los Costeños.

Ataque armado en el barrio Los Cedros de Soledad dejó dos muertos y un herido

Un ataque sicarial registrado la noche del lunes 5 de enero de 2026, en el barrio Los Cedros, en Soledad (Atlántico) dejó como saldo dos personas muertas y una más herida.

Según versiones preliminares, la agresión ocurrió en la calle 74A con carrera 16, donde un grupo de ciudadanos se encontraba reunido cuando fue sorprendido por dos individuos que llegaron al lugar en una motocicleta. El parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó contra los presentes, para luego huir junto al conductor.

Dos personas murieron en el
Dos personas murieron en el ataque ocurrido en el barrio Los Cedros, de Soledad

Las víctimas fueron identificadas como Juan Camilo Gómez Piza, de 19 años, y Juan José Correa García, de 21. Ambos recibieron impactos de bala en la cabeza y el tórax, respectivamente, y fueron auxiliados por la comunidad, que los trasladó a la Clínica Los Almendros. Los médicos de turno confirmaron que los jóvenes ya no presentaban signos vitales al momento de su ingreso.

En el mismo hecho resultó herido Andrés Felipe Cerpa Echavarría, de 22 años, que fue alcanzado por un disparo en el cuello y permanece bajo atención médica en el centro asistencial mencionado.

Las autoridades recopilan información para avanzar en las investigaciones, establecer las hipótesis del caso e identificar a los responsables de este doble homicidio en Soledad.

