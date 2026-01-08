Colombia

Robaron al ‘influencer’ Yeferson Cossio en un festival: así reaccionó ante la pérdida que sufrió

El creador de contenido relató cómo perdió un artículo mientras compartía con fans y anunció que piensa desenmascarar al responsable a través de sus populares transmisiones en redes sociales

Yeferson Cossio denuncia el robo
Yeferson Cossio denuncia el robo de una de sus joyas en pleno festival - crédito @yefersoncossio/IG

El influenciador Yeferson Cossio experimentó el robo de una de sus joyas durante un festival, hecho que relató a sus seguidores en redes sociales.

En medio de una serie de celebraciones y tras días de atención mediática, el creador de contenido siguió con su actividad habitual, a pesar del incidente y de las críticas que ha recibido recientemente respecto a su estado de salud.

Después del hurto, ocurrido mientras el creador de contenido compartía fotografías con sus seguidores, Cossio explicó que le sustrajeron el dije en forma de calavera que llevaba en su cadena de oro. Aunque identificó a la persona responsable, señaló que planea exponerla en una de las plataformas digitales donde suele realizar transmisiones en vivo.

En su publicación, el propio influenciador expresó de manera directa: “Yo sé quién fue el ladrón”, pero en ese momento no le dio importancia al robo y optó por continuar disfrutando del evento, según sus palabras, sin dejarse afectar por el incidente.

Yeferson Cossio revela cómo enfrentó un robo en festival - crédito @chismesyverdades_/IG

"Me robaron la cadenita. Me pidieron una foto y ahí, pero yo sé quién fue el ladrón y aquí se los voy a mostrar todo... Se llevaron la cadenita, pero no las ganas de fiesta... La calaverita", expresó el creador de contenido.

Durante las últimas semanas, Yeferson Cossio se ha encontrado en el centro de nuevas controversias, enfrentando críticas de internautas que ponen en duda la gravedad de una afección cardíaca que lo llevó al hospital cerca del cierre del año anterior.

La sospecha surgió porque pocos días después de recibir el alta se lo vio participando de una “marranada” con amigos y familiares y, posteriormente, disfrutando de tres días seguidos de fiesta electrónica en Cartagena, un festival que él mismo organizó, el mismo en el que le hurtaron el accesorio de su millonaria cadena.

En redes sociales, varios usuarios han insinuado que el influenciador fingió su enfermedad para obtener visibilidad, mientras otros defendieron su derecho a retomar la vida social tras superar una etapa difícil.

Yeferson Cossio debió ser hospitalizado
Yeferson Cossio debió ser hospitalizado de nuevo y genera preocupación - crédito @yefersoncossio/IG

En ese contexto, Yeferson Cossio no ha ofrecido aclaraciones directas sobre las especulaciones relacionadas con su salud, pero volvió a preocupar porque, aunque en las historias de Instagram estuvo publicando videos en los que observa participando de fiestas y actividades recreativas, siempre en un estado de salud aparentemente óptimo, en las últimas horas reveló que fue hospitalizado nuevamente.

El paisa generó preocupación entre sus seguidores tras postear una foto en la que se ve nuevamente en una camilla de un centro hospitalario y en el texto con el que lo acompañó dijo que se encontraba en observación.

“Ayer me volvieron a hospitalizar”, mencionó, sin dar mayores detalles al respecto.

De todas formas, indicó que va a revelar información y contar toda la historia de lo que le ocurrió a través de su cuenta de Kick por lo que les pidió a sus fans estar al pendiente de las redes sociales para conectarse y enterarse de lo que pasó.

Yeferson Cossio alertó a los
Yeferson Cossio alertó a los fanáticos tras nueva hospitalización - crédito @gisela.mc/IG

De inmediato, sus seguidores no dudaron en reaccionar y dejaron mensajes tanto de apoyo para su pronta recuperación como de críticas por el estilo de vida que tiene el creador de contenido y el poco cuidado que tuvo después de haber sido operado del corazón por una reciente urgencia que tuvo.

“Sencillo, lo tiene todo y no valora lo único importante y es la vida con salud”, “Dios te guarde siempre, todo va a salir bien”, “estaba en una fiesta a los dos días de operado del corazón, antes sigue vivo”, “¿No le importa la salud y la vida o qué?”, “seguro piensa que puede cambiar de corazón como cambiar cualquier objeto”, “Que todo te salga bien Yefito”, dicen algunos de los comentarios.

