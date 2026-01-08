Gobierno pedirá a Estados Unidos en reunión Petro-Trump revertir desertificación de Colombia en la lucha antidrogas

La canciller Rosa Villavicencio dio detalles sobre la futura reunión entre Petro y Trump - crédito Sergio Acero/Reuters

Luego de la llamada entre el presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, confirmó en rueda de prensa que Colombia buscará superar los episodios de tensión vividos en los últimos días entre ambas naciones y así renovar la agenda bilateral.

La ministra de Relaciones Exteriores confirmó que en la eventual reunión entre ambos presidentes, el Gobierno nacional buscará que se revierta la desertificación que EE. UU. le aplicó a Colombia en su lucha contra las drogas durante este segundo mandato de la Administración Trump.

“Temenos sustento en evidencia sobre las acciones exitosas tomadas por el gobierno colombiano para combatir el problema de las drogas y otros asuntos de seguridad. Tenemos un interés particular en demostrar que la aproximación colombiana a estos problemas es exitosa y avanza los intereses conjuntos de Colombia y de Estados Unidos. Esperamos que el diálogo sobre estos temas lleve a una reconsideración de decisiones y medidas punitivas pasadas, como la desertificación de Colombia”.

Todo esto se hace mediante una nota que se enviará a la Casa Blanca para iniciar la agenda diplomática que tendrá como objetivo superar las asperezas de los últimos tiempos. Sin embargo, no dio detalles sobre la fecha de la reunión entre ambos mandatarios en territorio estadounidense.

Gobierno invitó a Trump y a Delcy Rodríguez a que visiten Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia y Delcy Rodríguez, presidente interina de Venezuela - crédito redes sociales

Dentro de esas acciones que se buscan para lograr una mejor interacción entre ambas partes, está tratar la situación de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos. Por esto, la canciller informó que el país ha hecho una invitación formal a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y al presidente norteamericano para que visiten Colombia con el objetivo de restablecer el diálogo y alinear intereses comunes entre los países.

Hasta el momento, según la funcionaria colombiana, la mandataria venezolana no ha respondido a esa convocatoria, que representa la continuidad de una política orientada a “abrir canales de comunicación directa y presencial”, según comunicó la Cancillería.

La ministra de Relaciones Exteriores explicó durante un encuentro con la prensa que la normalización con Estados Unidos ha requerido la intervención de terceros países como Arabia Saudí, Catar, diversas naciones europeas y el Vaticano.

Gracias a estos mediadores, se ha conseguido desescalar tensiones acumuladas y restablecer la comunicación directa con la administración del presidente Donald Trump: “Con lo acordado en la llamada entre los presidentes Petro y Trump, sabemos que retomamos una senda larga y compleja de normalización de la relación bilateral”.

Nuevos detalles de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump

Donald Trump atendió la llamada de Gustavo Petro desde la Oficina Oval, alrededor de las 12:30 p. m., mientras era entrevistado por The New York Times, en medio de tensiones regionales tras la captura de Nicolás Maduro - crédito red social X

La canciller puntualizó que, aunque la relación bilateral se mantenía a través de las representaciones diplomáticas y consulares, ahora la prioridad es consolidar un diálogo a alto nivel. Agregó que ya iniciaron conversaciones específicas con el secretario de Estado Marco Rubio, a fin de definir los términos y la agenda de próximos encuentros.

Consultada sobre los aspectos logísticos, la funcionaria señaló que los viajes oficiales a Estados Unidos están garantizados por los protocolos internacionales. Explicó que para eventos como las reuniones del Consejo de Seguridad en Nueva York, la ciudad anfitriona está obligada a otorgar los permisos requeridos a los altos funcionarios. Añadió: “Una vez obtengamos los documentos, informaremos oportunamente para asegurar la transparencia del proceso”. Precisó además que la reunión reciente con el representante estadounidense John McNamara no tuvo lugar el día referido inicialmente, sino dos días antes, y que continúan “tratando diversas cuestiones bilaterales que aún no pueden comunicarse públicamente”.

Finalmente, la canciller instó a los actores políticos a implicarse de manera activa por el éxito de los nuevos acercamientos diplomáticos. Invitó a articular una visión nacional unitaria y concluir: “Trabajemos por una Colombia unida. Trabajemos por preservar y realzar nuestra independencia y orgullo como potencia mundial de la vida”