Embajada colombiana en Estados Unidos se pronunció tras los acercamientos diplomáticos entre Petro y Trump

Tras conocerse el diálogo sostenido por Gustavo Petro con Donald Trump, la Embajada de Colombia en Estados Unidos reconoció los esfuerzos de Washington por aliviar las tensiones con el gobierno nacional - crédito Presidencia de Colombia/AP Foto

Tras conocerse la conversación telefónica sostenida entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, la Embajada de Colombia en Estados Unidos expresó en un comunicado su agradecimiento a los esfuerzos de Washington por su voluntad de generar canales diplomáticos entre ambos mandatarios, luego de la tensión acumulada en los meses recientes, y particularmente en el inicio de 2026 con las implicaciones del ataque a Venezuela el pasado 3 de enero.

La misiva, difundida este miércoles 7 de enero, señaló que ambos mandatarios “mantuvieron una conversación telefónica para tratar la cooperación bilateral y la agenda más amplia entre Colombia y Estados Unidos”.

En ella se reconoce cómo el Gobierno colombiano “valora el tono constructivo del intercambio” y señala que estas conversaciones marcan el inicio de una serie de gestiones orientadas a concertar una reunión entre ambos mandatarios, en Washington.

“Colombia se mantiene abierta al diálogo y el compromiso constructivo con Estados Unidos, guiado por el respeto mutuo y el entendimiento con un interés en la estabilidad regional”, concluyó el documento.

La Embajada colombiana en Estados Unidos celebró el acercamiento entre los presidentes Petro y Trump, luego de la tensión entre ambos tras el ataque a Venezuela - crédito Embajada de Colombia en Estados Unidos

La comunicación se dio a conocer horas después de que la Embajada de Estados Unidos en Colombia lanzara una advertencia dirigida a todos sus ciudadanos residentes en el país, frente a las manifestaciones convocadas en apoyo al presidente Petro.

En el mensaje difundido por la Embajada de EE. UU. a través de redes sociales y canales oficiales, se subraya que el Gobierno estadounidense “tiene conocimiento de manifestaciones a nivel nacional programadas para hoy, miércoles 7 de enero de 2026, a partir de las 4:00 p. m. en las plazas públicas de todo el país”.

El comunicado diplomático instó a ciudadanos estadounidenses a evitar zonas como la Plaza de Bolívar en Bogotá y otros puntos críticos identificados - crédito @USEmbassyBogota / X

En el comunicado, la Embajada de Estados Unidos advirtió que “las marchas previstas causarán graves interrupciones de tráfico. Los ciudadanos estadounidenses deben evitarlas”. Además, anunció que la sede diplomática no prestará servicios consulares de rutina después de las 2:00 p. m. de este miércoles.

La embajada recomendó a los ciudadanos de su país en Colombia que eviten aglomeraciones y protestas, estén atentos a su entorno, utilicen pocas joyas o ninguna, lleven pocos objetos de valor y mantengan un perfil bajo.

Cabe señalar que la jornada de movilizaciones se desarrolló con normalidad y sin reportes de desmanes de los manifestantes contra la fuerza pública.

Petro confirmó acercamientos con Delcy Rodríguez y confió en “un diálogo tripartito” con Trump

Petro reveló su intención de viajar a Washington para dialogar con Trump, y sentar las bases para un diálogo tripartito con Venezuela - crédito Sergio Acero/REUTERS

Durante su discurso desde la plaza de Bolívar de Bogotá, el mandatario se refirió a la conversación que tuvo con Trump por vía telefónica, confirmando su intención de viajar a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense.

Petro afirmó que el diálogo se orientó principalmente en dos puntos: la situación de Venezuela tras el operativo adelantado por el ejército estadounidense, y la lucha contra el narcotráfico. También se hizo hincapié en la necesidad de restablecer comunicaciones entre ambas naciones.

Mientras leía el mensaje que Trump difundió en Truth Social reconociendo los buenos resultados de la conversación, Petro se dirigió directamente a la canciller Rosa Villavicencio, solicitando que adelante las gestiones necesarias para efectuar el encuentro con el mandatario. “Canciller, me toca ir a Estados Unidos, me lleva un buen traductor”, dijo.

De igual manera, Petro dio a conocer que conversó con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que asumió el cargo luego de la captura del dictador Nicolás Maduro en el ataque del 3 de enero.

“No podemos bajar la guardia, todavía toca hablar en la Casa Blanca. Hablé también hace dos días con la presidenta actual de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la invité a Colombia. Queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para establecer el orden en Venezuela”, manifestó.

En otro apartado de su intervención, Petro señaló que se abstuvo de invitar a Trump a Colombia, e hizo un chiste al respecto: “Le dije que en una isla cheverísima, pero solo los dos y las escoltas, de él de seguridad y mías. Habrá una fragata gringa y una nuestra, cuidando de misiles”, indicó.