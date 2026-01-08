Armando Benedetti reveló que Estados Unidos tiene la última palabra para la intermediación con Delcy Rodríguez: “Hasta que ellos no digan”

Armando Benedetti reveló que Estados Unidos tiene la última palabra para aprobar intermediación con Delcy Rodríguez - crédito Reuters/Colprensa/Presidencia

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, anunció que, tras una serie de gestiones diplomáticas, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos avanzaron hacia la normalización. La reanudación del diálogo directo se logró después de que ambos países vivieran episodios de tensión recientes.

Uno de los puntos centrales en la agenda es el posible encuentro entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, en el que Colombia buscará revertir la descertificación impuesta por Estados Unidos en el marco de la lucha antidrogas durante el segundo mandato de Trump.

En este contexto, la ministra resaltó que “con lo acordado en la llamada entre los presidentes Petro y Trump, sabemos que retomamos una senda larga y compleja de normalización de la relación bilateral”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, quiere reunirse con Delcy Rodríguez - crédito redes sociales

Entre las iniciativas para fortalecer la cooperación bilateral figura la propuesta de abordar la situación de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro por parte de autoridades estadounidenses. En consecuencia, el Gobierno colombiano extendió una invitación formal tanto a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como al propio presidente estadounidense a visitar Colombia y restablecer un canal de diálogo que permita alinear políticas en común.

Por el momento, Delcy Rodríguez no ha dado respuesta a la convocatoria, que, de acuerdo con la Cancillería, es parte del esfuerzo de Colombia por “abrir canales de comunicación directa y presencial”.

Las revelaciones de Armando Benedetti sobre la intermediación de Colombia

El ministro del Interior indicó que la reunión se llevará a cabo en la semana del 19 al 25 de enero de 2026 - crédito Luisa González/Reuters

Tras el anuncio de la canciller, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que la reunión se llevará a cabo en la semana del 19 al 25 de enero de 2026. Frente a la intermediación de Colombia, señaló que Estados Unidos tiene la última palabra, por lo que esperarán a la reunión en la Casa Blanca de Petro y Trump con el fin de determinar el paso a seguir.

“Que sería dentro de... quince días, menos de quince días, ella estaría aquí en Colombia. Estaría en Bogotá. Y... bueno, falta ver qué dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre qué piensa de esa intermediación. Hasta que ellos no digan, porque es obvio que ellos tienen que estar en la mesa de negociación. Hasta que ellos no digan que acepten esa intermediación, pues, es difícil saber o predecir qué va a suceder”, explicó en entrevista con Semana.

A la par, el exembajador de Colombia en Venezuela señaló que el presidente Petro propuso actuar como intermediario para avanzar hacia el fin de la crisis política que experimenta el vecino país, que llegó a su punto más álgido con el amaño de las elecciones de 2025 por parte del régimen de Nicolás Maduro.

El ministro del Interior afirmó que Gustavo Petro se ofreció para la intermediación con Venezuela - crédito Juan Diego Cano - Andrea Puentes/Presidencia

“No, él se ofreció como intermediario y al mismo tiempo recordó que lo había hecho con Biden y que las cosas de pronto no habían salido bien y él se echaba la culpa por ello, porque siempre buscó que para las elecciones que se hicieron el año pasado. Tendrían que haber estado un gabinete que se compartiera mitad oposición, mitad gobierno”, sostuvo Benedetti al medio citado.

A reglón seguido sostuvo que: “si hubiera pasado así, en ese tipo de funciones y ese compartimiento del gabinete, muy seguramente las cosas hubieran sido diferentes o hubieran sido unas elecciones más libres. Entonces, él recordó cómo cuatro veces se reunió con Biden o habló con Biden y, básicamente, era para hablar de Venezuela como del intermediario, pero que las cosas no funcionaron. No funcionaron y que, él se prestaba otra vez para que eso sucediera, lo cual tendremos que esperar qué dice el Departamento de Estado”.