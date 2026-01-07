Colombia

Margarita Rosa de Francisco se pronunció tras palabras del presidente Petro: “Para mí, el verdadero heroísmo no involucra las armas”

Con un mensaje en X, la actriz y presentadora señaló que levantar las armas para defender la patria también es “matar”

Margarita Rosa de Francisco habló sobre el heroismo y las palabras de Petro en X sobre las armas

Un nuevo episodio de fricción internacional sacudió el panorama político regional luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, respondiera con dureza a señalamientos realizados por el mandatario estadounidense Donald Trump.

El cruce verbal elevó el tono del debate sobre soberanía, narcotráfico y seguridad hemisférica, generando reacciones tanto oficiales como ciudadanas.

Durante la madrugada del lunes 5 de enero de 2026, Petro publicó un mensaje en la red social X en el que afirmó que podría “volver a tomar las armas” si llegara a ser necesario para proteger la independencia nacional.

El jefe de Estado recordó su pasado insurgente en el M-19 y señaló que, aunque no fue militar, conoció “la guerra y la clandestinidad”.

Gustavo Petro

Añadió que, tras el acuerdo de paz de 1989, juró no empuñar nuevamente un arma, pero dejó claro que “por la patria” asumiría decisiones extremas, aun cuando no las desee.

Las palabras surgieron como respuesta a declaraciones previas de Trump, quien el domingo 4 de enero de 2026 aseguró ante la prensa que Colombia, al igual que Venezuela, se encuentra “muy enferma”.

El líder republicano fue más allá al afirmar que Colombia está gobernado por “un hombre enfermo” que disfruta “fabricar cocaína” y venderla a territorio estadounidense, situación que, según él, no continuaría “por mucho tiempo”.

Petro calificó esas expresiones como una “amenaza ilegítima” y defendió la gestión de su administración en materia de lucha contra el narcotráfico.

Destacó que las fuerzas armadas colombianas han ejecutado operaciones aéreas cumpliendo “todas las normas del derecho humanitario” y advirtió sobre el uso sistemático de menores por parte de organizaciones criminales como escudos humanos.

En su pronunciamiento, el mandatario colombiano alertó sobre las consecuencias de intervenciones externas sin información adecuada.

“Si bombardean sin inteligencia”, dijo, podrían morir “muchos niños”. Añadió que ataques contra campesinos convertirían a miles en nuevos combatientes y que una eventual detención de un presidente respaldado por su pueblo podría “desatar al jaguar popular”, metáfora utilizada para describir una reacción social masiva.

Las referencias de Trump no se limitaron a Colombia. Tras recientes acciones contra Venezuela, el presidente estadounidense también exigió a México “actuar en conjunto” frente al tráfico de drogas y reiteró su interés estratégico al afirmar que Estados Unidos “necesita Groenlandia”, comentario que generó inquietud en círculos diplomáticos europeos.

En medio de este clima de confrontación, la actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco intervino en el debate con un mensaje reflexivo publicado igualmente en X.

Para ella, el verdadero heroísmo no involucra armas ni la eliminación del adversario.

Señaló que fantasear con la violencia en nombre de la “patria” o la “soberanía” equivale a imaginar la muerte del otro. A su juicio, el héroe militar resulta un “contrasentido” en una época que exige nuevas formas de libertad.

“Para mí el verdadero heroísmo no involucra las armas; nada que mate a otro; ni siquiera al que es considerado enemigo. Fantasear con levantar las armas en nombre de la “patria”, de la libertad, de la soberanía, de Dios o de cualquier otra causa es también soñar con matar“, dijo.

De Francisco evocó la imagen del activista chino conocido como “el hombre del tanque” en la plaza de Tiananmen en 1989, quien se plantó desarmado frente a vehículos de guerra con simples bolsas en las manos.

Margarita Rosa de Francisco opinó en X sobre las palabras de Gustavo Petro sobre "levantar las armas por la democracia"

Describió esa escena como un gesto “poderoso” y de dignidad absoluta, símbolo de un corazón en paz. Finalmente, expresó su deseo de que el presidente Petro recuerde ese ejemplo al construir su discurso.

“Eso es un mensaje poderoso, contundente y de una dignidad a prueba de toda provocación. Eso es tener el corazón en paz. Ojalá el presidente @petrogustavo recuerde en su discurso esa imagen sublime“, finalizó en su cuenta de X.

El mensaje de la actriz hacia Gustavo Petro evidencia su inconformismo a las palabras del presidente colombiano, siendo De Francisco una de las fieles seguidoras de la actual administración.

