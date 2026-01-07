Marcela Reyes confirmó que no va a ‘La casa de los famosos Colombia’: Yina Calderón la habría expuesto

Así lo dio a conocer en una transmisión en vivo junto a Yina Calderón - crédito @letengoelchisme/IG

Marcela Reyes era una de las famosas que, de acuerdo con el listado hecho por Carlos Ochoa y presentador también por La Corona TV, tenía pase directo a la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia 3, que tendrá inicio el 12 de enero de 2026.

Sin embargo, las cosas parecen haber tenido un giro diferente en los últimos días y las negociaciones parecen no haber dado el resultado esperado. Esto quedó evidenciado durante una transmisión en vivo que realizó la DJ junto a Yina Calderón.

Todo quedó en evidencia debido a un comentario que le hicieron los seguidores que veían la transmisión sobre cuál sería la celebridad a la que apoyaría este año. La respuesta de Calderón habría dejado en evidencia el paso de Reyes a la competencia del Canal RCN.

Pero, al darse cuenta del error que cometió se retractó, pero el mejor amigo de Marcela que estaba en la misma transmisión dijo: “Marcela no va pa’ la casa”. De inmediato la DJ de guaracha dijo: “Amiga, yo no voy a ir, yo no acepté”.

La conversación continuó y Marcela le pedía a Calderón que apoyara a Manuela Gómez, a lo que la empresaria de fajas agregó: “Voy a apoyar a Juanda Caribe”. Por otro lado, la creadora de contenido dijo: “No acepté porque la verdad es que yo facturo mucho más afuera que allá adentro”.

Las reacciones no tardaron en aparecer y rápidamente, los internautas dejaron algunos comentarios: “La hizo quedar mal y ahora no la van a llamar, no ha entrado y ya está eliminada”; “se arrepintió porque sabe que le vamos a tirar con toda”; “que Dios me perdone, pero la energía de Marcela Reyes es muy mala”, entre otros.

Qué dijo Marcela Reyes sobre Melissa Gate

En la misma transmisión, Marcela también se refirió a Melissa Gate y al encuentro que tuvieron luego de que terminara La casa de los famosos Colombia 2, pues la DJ relató una experiencia personal que, según ella, fortaleció su vínculo con la creadora de contenido, especialmente por la forma en que trató a su hijo Valentino.

“Melissa Gate era la más especial con mi niño en el camerino. Amiga lo trató divino, jugaba con Valentino”, empezó explicando la artista.

Reyes aseguró que la conexión fue tan natural que su hijo terminó regalándole a Melissa unas gafas de lujo, valoradas en cuatro millones de pesos, como gesto de cariño.

“Eso es tanto que Valentino tenía unas gafas de 4 millones… ¿sabes qué hizo? Se las regaló. Se las pasó porque Melissa lo trató muy bien, amiga. Y cuando tú eres mamá, si a ti te tratan bien a tu criatura, amiga ya, obvio. Entonces apenas yo la vi, yo me oriné porque me trató bien a mi chamaquito, lo trató superbién, lo atendió”, relató, destacando que, como madre, valora profundamente a las personas que tratan bien a su hijo.

Finalmente, Marcela reveló que, tras ese primer acercamiento, decidió invitar a Melissa Gate a su casa, donde compartieron entre risas y tragos.

“Me la llevé a mi casa, me reí, me emborraché, me dijo en la cara: ‘tú me caes bien y tus amigas no’. Como tú también me has dicho”, recordó, dejando claro que, más allá de polémicas y percepciones públicas, sus opiniones parten de vivencias personales y de la lealtad hacia quienes considera cercanos.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos se burlaron de la situación debido a los gestos que tenía Yina Calderón cuando hablaban de la paisa y la buena química que tuvo con Marcela y su hijo.