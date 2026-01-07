Lina María Garrido reabrió la polémica en redes y retó a los candidatos presidenciales frente a una posible “extradición” de Petro

Garrido reaccionó a las denuncias con mensajes de burla y sarcasmo publicados en redes sociales - crédito @linamariagarri1/X

En medio de denuncias penales anunciadas en su contra ante la Corte Suprema de Justicia, la representante a la Cámara por Cambio Radical Lina María Garrido difundió un nuevo video y un mensaje escrito en su cuenta de X en los que afirmó haber cambiado de posición frente a la idea de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervenga en Colombia.

La congresista volvió encender las redes sociales tras publicar un video en el que reaccionó a las acciones judiciales promovidas por el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, y por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. En la grabación, Garrido se refirió a las denuncias interpuestas en su contra y planteó públicamente una pregunta dirigida a quienes aspiran a la Casa de Nariño, en un contexto marcado por tensiones políticas y por el debate sobre los alcances de la libertad de expresión de los congresistas.

En el video, difundido a través de su cuenta de X, la representante hizo referencia a una declaración en la que había manifestado que le “encantaría” que Donald Trump “viniera por” Gustavo Petro, y aseguró que, tras la reacción generada, decidió modificar su postura. Según expresó, las denuncias en su contra ya reposan en la Corte Suprema de Justicia y, a partir de ese escenario, optó por plantear un nuevo enfoque del debate.

El mensaje de la congresista estuvo acompañado de un texto escrito en el que reiteró su reto a los aspirantes presidenciales y excluyó a Iván Cepeda del planteamiento - crédito @linamariagarri1/X

En el registro audiovisual, Garrido afirmó: “Miren, parranda de sinvergüenzas, sin oficio, que no han parado de llorar porque yo, Lina Garrido, en escándalo, dije que me encantaría que Donald Trump viniera por Gustavo Petro. Cálmense, tómense una aromática, ya la Corte Suprema de Justicia tiene cifras récord de todas las denuncias que ha puesto en mi contra en menos de 24 horas”. Posteriormente, añadió que proponía “cambiar” el planteamiento y llevarlo al terreno de la extradición.

En ese mismo mensaje, la congresista anunció que trasladaría una pregunta concreta a los candidatos presidenciales y la formuló en términos jurídicos y políticos, aludiendo a disposiciones del Código Penal y a figuras excepcionales del ordenamiento constitucional. La intervención culminó con un cuestionamiento directo sobre la disposición de los aspirantes a decretar medidas extraordinarias y a promover una eventual extradición del actual jefe de Estado.

El video estuvo acompañado de un texto escrito que Garrido adjuntó en la misma publicación. En ese mensaje señaló: “Después de leer tanta lloradera zurda, he reflexionado y cambié de posición: ya no quiero que Donald Trump venga por Gustavo Petro… ni más faltaba que nos perdamos la maravillosa oportunidad de extraditarlo el 7 de agosto!!! Y aprovecho para preguntarles a los candidatos a la Presidencia ¿tienen el carácter para hacerlo?”. En el mismo texto excluyó expresamente a Iván Cepeda del cuestionamiento.

Contexto de la controversia

La controversia se originó tras el anuncio del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, de presentar una denuncia penal contra varios congresistas - crédito Lina Maria Garrido/Facebook y Presidencia

La reacción de Garrido se produjo luego de que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunciara públicamente, desde su cuenta de X, la interposición de una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas, entre ellos la representante de Cambio Radical. Según Sanguino, las expresiones de estos legisladores podrían constituir conductas que atentan contra la soberanía y la integridad territorial de Colombia.

El anuncio del ministro se dio tras pronunciamientos de algunos sectores políticos que manifestaron respaldo a amenazas atribuidas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible invasión a Colombia. Estas declaraciones se produjeron en medio de la intervención militar estadounidense en Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, y de su esposa, Cilia Flores.

Sanguino sostuvo que las expresiones de algunos legisladores podrían atentar contra la soberanía y la integridad territorial del país - crédito @AntonioSanguino/X

En ese contexto, Sanguino cuestionó de manera pública a congresistas como Miguel Polo Polo y Jonathan Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, al considerar que sus mensajes podían interpretarse como un llamado a una conducta bélica con potencial impacto en la estabilidad del país.

A estas acciones se sumó la denuncia anunciada por el senador Wilson Arias, que sostuvo que las expresiones de los congresistas involucrados no estarían amparadas por la libertad de expresión ni por el ejercicio de la actividad política. De acuerdo con Arias, los mensajes difundidos podrían constituir un llamado explícito a replicar en Colombia una agresión militar similar a la ejecutada en Venezuela.

En un mensaje posterior, también difundido en X, Lina María Garrido respondió: “Ya llevo 5 y contando, jajajajaja. El miedo que tengo sólo se compara con el miedo que siente Gustavo Petro frente a lo que va a contar Maduro en Estados Unidos!!!”. Además, cuestionó la calidad de los escritos presentados en su contra al señalar: “¿Por lo menos la redactó bien? Porque la del Ministro Sanguino da pena!!”.