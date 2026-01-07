Gobierno Petro denunció estar siendo perseguido, agredido y amenazado por Estados Unidos: “Colombia no responde con agravios”

La directora del Dapre aseguró que Colombia y el mundo están en riesgo - crédito @infopresidencia/X

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, se pronunció ante los medios de comunicación ante la situación que enfrenta Colombia en materia de relaciones bilaterales con Estados Unidos. El mandatario norteamericano Donald Trump ha advertido en numerosas ocasiones que podría llevar a cabo ataques armados en suelo colombiano, con el fin de combatir el narcotráfico.

Además, ha tildado al presidente Petro de ser un narcotraficante –aunque no ha presentado pruebas que respalden sus aseveraciones– y lo ha señalado de tener una equivocada política antidrogas que, a su juicio, no estaría dando resultados.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Desde la perspectiva oficial del Gobierno, la administración Trump estaría ejerciendo una persecución en contra del primer mandatario colombiano y del país. Según la directora del Dapre, esta situación respondería al “liderazgo” del jefe de Estado y a sus posiciones políticas y sociales.

Angie Rodríguez, directora del Dapre, en nombre del Gobierno, pidió apoyo internacional - crédito Presidencia

“El presidente de la República, Gustavo Petro, y la nación colombiana ha sido objeto de una reiterada agresión y de amenaza del Gobierno de los Estados Unidos. La persecución al señor presidente de la República obedece a su liderazgo mundial en la defensa de la soberanía de las naciones, del multilateralismo, el apoyo de la causa palestina, la lucha contra la crisis climática y la búsqueda incansable de la paz”, señaló la funcionaria.

Rodríguez aseguró que los señalamientos en contra del mandatario y del país son infundadas y desconocen su historia. Indicó que, ante estos hechos, el Gobierno contesta desde el respeto y la verdad. “Colombia no responde con agravios y tampoco con amenazas”, señaló.

Defendió entonces la política ejecutada por la administración Petro, recordando que la ciudadanía ha sufrido las consecuencias de la implementación de una política antidrogas basada únicamente en la fuerza.

La directora del Dapre aseguró que Gustavo Petro está siendo perseguido por su liderazgo mundial - crédito Ovidio González/Presidencia

“En este espíritu, invitamos a todos los Estados del mundo, a los organismos multilaterales, y a los países con los que mantenemos relaciones de cooperación, a constatar la realidad de nuestro país y a obedecer directamente nuestros esfuerzos de la justicia social, dirigidos por el presidente Gustavo Petro”, indicó.

Afirmó que estos hechos no solo sacuden a Colombia; involucran también a otros países de Latinoamérica y el Caribe, así como otras regiones del mundo, que están enfrentando hechos que violan el derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas.

Por eso, también invitó a la “movilización de los pueblos” tanto de Colombia como del mundo, para defender la democracia, la soberanía y la autodeterminación. Esto, advirtiendo que la paz global también estaría en riesgo por las afirmaciones que hasta el momento ha hecho Donald Trump y el cumplimiento de las mismas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Colombia está en el radar de su Gobierno - crédito Evelyn Hockstein/Reuters

“No solo están amenazando nuestra Nación y a nuestro presidente, sino también hay una amenaza a la paz mundial”, indicó.

Las advertencias de Donald Trump

En una rueda de prensa otorgada después de que tropas de Estados Unidos atacaran bases militares en Venezuela y de que capturaran al dictador Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump aseguró que Colombia podría atravesar hechos similares debido al rol que cumple en el negocio del narcotráfico.

En sus declaraciones, aseguró que el país es un país productor que supone un problema para su Nación. Por eso, hizo una advertencia directa al mandatario Gustavo Petro. “Tiene fábricas de cocaína, tiene fábricas dónde hace cocaína, y sí, creo que voy a seguir con mi primera declaración. Está haciendo cocaína y la está enviando a Estados Unidos. Se tiene que cuidar su trasero”, señaló.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a un periodista sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y reitera sus acusaciones sobre la producción de cocaína - crédito redes sociales

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, aseguró que el Gobierno espera que la situación se resuelva a través de la diplomacia, pero indicó que, en caso de efectuarse una confrontación con Estados Unidos, las tropas colombianas estarán preparadas.