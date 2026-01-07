Álvaro Uribe advirtió que la política de Petro acercó a Colombia al modelo venezolano: “Nos estamos pareciendo”

Álvaro Uribe evitó apoyar una eventual operación militar extranjera en Colombia y subrayó la importancia de reconstruir los lazos bilaterales - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

El expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que la política de Gustavo Petro conduce a Colombia hacia un modelo venezolano, durante una entrevista exclusiva con Noticias Caracol.

El exmandatario estableció paralelismos entre las decisiones del Gobierno Petro y la situación que atravesó Venezuela bajo los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, advirtiendo sobre impactos en migración, economía y seguridad.

Según la entrevista difundida por Noticias Caracol, Uribe aseguró que las condiciones actuales en Colombia reflejan patrones semejantes a los que enfrentó Venezuela en los primeros años de su crisis.

“Sí, nos estamos pareciendo a Venezuela. La corrupción, la destrucción de la salud y del sector privado son evidentes”, expresó el expresidente, que vinculó el aumento de la migración colombiana con la falta de oportunidades y la crisis institucional.

“En tres años del presidente Petro han emigrado tres millones de colombianos, millón setecientos mil se quedaron en el extranjero”, agregó.

De acuerdo con Uribe, la política económica y social del actual Gobierno afecta directamente al sector privado y pone en riesgo sistemas esenciales como la salud y las pensiones.

“El camino de Cepeda es la estatización total y la anulación del sector privado”, advirtió, en referencia al senador Iván Cepeda, figura influyente en el oficialismo. El exmandatario sostuvo que estas transformaciones generan condiciones similares a las que llevaron a Venezuela a una de sus crisis más profundas.

Durante la conversación con Noticias Caracol, Uribe se refirió al crecimiento de cultivos ilícitos y la presencia de grupos armados en el territorio nacional. Atribuyó este fenómeno al proceso de paz con las Farc y a las políticas del gobierno actual.

La entrevista también abordó la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina. Uribe consideró que el país vecino necesita un cambio de régimen completo para alcanzar estabilidad y libertad. “Espero que no solo saquen a Maduro, sino que se logre un cambio total de régimen y que Venezuela tenga un futuro de bienestar y libertad”, expresó.

El exmandatario insistió en que la crisis venezolana impacta directamente a Colombia. “La dictadura venezolana ha servido de refugio al narcoterrorismo colombiano”, afirmó, y señaló la falta de acción de organismos internacionales como la ONU y la OEA para evitar el avance de dictaduras en la región.

“Los organismos internacionales deben reformarse porque no han protegido de manera efectiva a los pueblos”, mencionó, según lo recogido por Noticias Caracol.

Sobre la relación con Estados Unidos, Uribe evitó apoyar una eventual operación militar extranjera en Colombia y subrayó la importancia de reconstruir los lazos bilaterales.

Planteó que el país requiere un gobierno que combata la delincuencia y el narcotráfico, impulse la inversión y recupere la estabilidad institucional. “Debemos tener un gobierno firme, que derrote la delincuencia y el narcotráfico, reconstruya relaciones con Estados Unidos e Israel y promueva la paz para judíos y palestinos”, dijo en la entrevista.

Al referirse a la política nacional y a la candidatura presidencial del Centro Democrático, Uribe defendió la postulación de Paloma Valencia y reconoció errores que facilitaron la llegada de Petro al poder.

“Paloma es una mujer transparente, sin el desgaste de políticos tradicionales, no ha sido clientelista y es firme en seguridad, inversión, salud, reducción del tamaño del Estado y resolución de problemas sociales”, opinó el exmandatario.

Hacia el final de la entrevista, Uribe diferenció la polarización de ideas de la confrontación personal. “La polarización de tesis frente a hechos es importante; otra cosa es el insulto y la rabia personal, que deben evitarse”, aseguró.

El exmandatario reiteró en Noticias Caracol que la diplomacia requiere firmeza y que el país debe evitar replicar modelos que, según su análisis, han llevado a la crisis en naciones vecinas.