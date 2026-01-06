Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 6 de enero

ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes y mantenimientos este martes 6 de enero.

Las afectaciones son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losusuarios, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

La entidad informó que la actualización de la sistema eléctrico en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Barbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chontorales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Verde y Bellavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Veredas India Alta, Agua Linda, La India, Aguas Negras, así como sectores Campo Capote, Olinda, Centro y La Militosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Ruitoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Anillo vial Vía Girón Chimitá km 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores del barrio Los Pinos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 10:20

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Popoa Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Pueblito Viejo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 12:20

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Carrera 8 34N Parque Café Madrid.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 12:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Conjunto Residencial Park House sector La Sierra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:40 - 12:40

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector Villa Valentina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cristales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Laja.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Conjunto Residencial La Pradera Manzanas 2 y 3.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:20

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Kilómetro 8 y Puerto Wilches.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Alumbrado Público Café Madrid a Centro Abastos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Puerto Perla, Casacote y Viami.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Villa Nueva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Libano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:02

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Conjunto Residencial Park House.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Guaca.

Sector(es): Veredas El Azúcar y sectores de Potrero Grande y Tabacal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Andres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santo Domingo y Pire.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Los Pinos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Chaguete y El Pino.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Joseff.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Arbol Solo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Ruitoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Aratoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Clavellinas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Guarigua Bajo y Guarigua Alto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Joseff.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Veredas Buenos Aires, Alto Vijagual, Caño de Hoyo, El Rumbón, Morrocoyes, así como sectores de La Ciénega, Campo Alegre Bajo y Medio Vijagual.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Colmenitas Bajo, Colmenitas Alto, El Basto y La Mesa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San José De Miranda.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cucharito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Miguel.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santa Helena, Llano Grande y San Ignacio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Grima.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Miguel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Barrio Las Mercedes sectores de las calles 18,19,20 y 21 con carreras 4,5,6,6a,7 y 8.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Simeon.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Vetas.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Chopo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Andrés.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Antala y Carabali.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Vereda Campo Galán Finca El Rosario Vía Galán.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cepitá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Potreritos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Plazuela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Mirador de la Sierra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palmira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Chaguaca, Siachia, Yariguies, Caguanoque, Tierra Azul, Cortaderas, El Ramal y algunos sectores de Mompa, Vegas y Hato.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Santa Barbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Corregimientos Bocas Del Carare y Las Montoyas, Veredas Bocas del Carare, Pitalito, Ciénaga Chucurí, Las Montoyas, Patio Bonito, así como sectores de Aguas Negras, Playa Alta, Carrilera, Agua Linda y La Sierra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chontorales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Corregimiento San Rafael De Chucuri, Veredas Aguas Negras y San Rafael De Chucuri.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Verde y Bellavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Veredas India Alta, Agua Linda, La India, Aguas Negras, así como sectores Campo Capote, Olinda, Centro y La Militosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:30 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Antonio y Leones.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.