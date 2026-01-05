Colombia

Vicepresidenta Francia Márquez rechazó las advertencias de Donald Trump a Gustavo Petro: “Es una amenaza ala democracia”

La funcionaria expresó su desacuerdo tras las declaraciones del mandatario estadounidense, que sugirió una amenaza contra el presidente colombiano en el contexto de la reciente captura de Nicolás Maduro y las tensiones diplomáticas entre ambos países

La vicepresidenta Francia Márquez rechazó
La vicepresidenta Francia Márquez rechazó las amenazas de Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro y la soberanía de Colombia - crédito Andrea Puentes/Presidencia - EFE

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, rechazó de manera contundente las recientes advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigidas al mandatario colombiano Gustavo Petro tras la captura de Nicolás Maduro.

Márquez calificó como una amenaza a la democracia, la soberanía nacional y el derecho internacional las palabras del mandatario estadounidense, que sugirió que Petro debía “cuidar su trasero” en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la operación militar que llevó a la detención de Maduro.

En una declaración publicada en su cuenta oficial de X, la vicepresidenta subrayó: “Como vicepresidenta de la República de Colombia rechazo las reiteradas amenazas del presidente Trump a nuestro presidente Gustavo Petro, elegido democráticamente por el pueblo colombiano. Estamos ante una amenaza a la democracia, a la soberanía nacional, a la paz y al derecho internacional”.

Márquez definió como una amenaza
Márquez definió como una amenaza a la democracia y al derecho internacional las advertencias de Trump tras la captura de Nicolás Maduro - crédito @FranciaMarquezM / X

Márquez añadió que el Gobierno colombiano recibió el mandato popular para liderar hacia “la justicia social, la equidad, el cuidado de la vida, la dignidad y la paz”, e hizo un llamado a la comunidad internacional y a la ciudadanía colombiana para defender la soberanía y la institucionalidad.

Las declaraciones de Márquez se dieron después de que Donald Trump, durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, mencionara públicamente que el presidente colombiano “tiene fábricas donde hace cocaína” y “la están enviando a Estados Unidos”.

El republicano añadió: “Así que tiene que cuidar su trasero”, aseveración que generó un inmediato rechazo desde el Gobierno colombiano. Trump, consultado sobre la posibilidad de dialogar con Petro, descartó esa opción y lo calificó como “bastante hostil con Estados Unidos”.

El mandatario estadounidense ya había efectuado advertencias similares semanas atrás, en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países.

Noticia en desarrollo...

