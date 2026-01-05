Paloma Valencia respondió trino de Petro de que EE. UU. atacó una capital sudamericana: “Bombardeó bases militares”

Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático; Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Colprensa/Presidencia

El presidente Gustavo Petro rechazó las operaciones militares de Estados Unidos en Venezuela, que se llevaron a cabo el sábado 3 de enero de 2026 y concluyeron con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flórez.

El mandatario colombiano acusó a Estados Unidos de ser el primer país en “bombardear” una capital en Sudamérica.

“EEUU es el primer país del mundo en bombardear una capital suramericana en toda la historia humana. Ni Netanyahu lo hizo, ni Hitler ni Franco ni Salazar. Que terrible medalla esa porque por generaciones no olvidarán los suramericanos (sic)”, afirmó Gustavo Petro.

Al respecto, la senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, rechazó las declaraciones del mandatario colombiano.

Para Valencia, Estados Unidos no llevó a cabo bombardeos en una capital sudamericana, sino que realizó acciones militares en bases militares y puntos estratégicos en Venezuela, permitiendo, según ella, “una Venezuela libre”.

“EEUU no bombardeó una capital suramericana; bombardeó las bases militares y los activos estratégicos que un tirano usaba para tener a Venezuela secuestrada. Y así abrió una oportunidad para una Venezuela libre (sic)”, aseveró Paloma Valencia.

Paloma Valencia respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro - crédito @PalomaValencia/X

Paloma Valencia cuestionó al presidente Gustavo Petro por el manejo que ha dado a la situación en Colombia ante los ataques de grupos armados y señaló las negociaciones de paz que ha realizado el Gobierno nacional.

“Es tal vez esta misma lógica perversa de Gustavo Petro la que le impide hacer uso eficaz de la fuerza del estado para liberar a las poblaciones colombianas atacadas y bombardeadas por los grupos armados con los que solo negocia (sic)”, afirmó la senadora Paloma Valencia.

Qué dijo Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó en la red social X una dura condena al reciente bombardeo realizado por Estados Unidos sobre Venezuela.

El mandatario advirtió sobre las consecuencias a largo plazo de este hecho, refiriéndose a la memoria colectiva de la región: “Que terrible medalla esa porque por generaciones no olvidarán los suramericanos”.

Gustavo Petro advirtió sobre las consecuencias a largo plazo de este hecho, refiriéndose a la memoria colectiva de la región - crédito Luisa González/REUTERS

Según el jefe de Estado, la acción militar deja una herida profunda en la relación entre los países del hemisferio. “La herida queda abierta por mucho tiempo, nuestra venganza no debe existir, aunque nuestros ancestros latinos siempre nos hablan en la mente de ‘Vendetta’”, escribió el presidente.

El mandatario advirtió sobre los riesgos de fomentar sentimientos de venganza en la sociedad latinoamericana, haciendo referencia a la violencia que puede generar este tipo de emociones.

“Los jóvenes hombres de los barrios populares se dejan dominar de esos sentimiento y terminan matándose entre ellos por una mujer o por tonterías, con la Vendetta no se hacen revoluciones y por eso los revolucionarios de verdad no piensan en vendettas, la venganza mata el corazón, los bandidos se matan entre sí por vendettas”, publicó Petro.

Más adelante, el presidente colombiano planteó la necesidad de revisar las alianzas comerciales y fortalecer la integración regional. “Pero los socios comerciales deben cambiar y América Latina debe unirse o será tratada como sierva y esclava y no como el centro vital del mundo”, señaló.

El mandatario sostuvo que la región requiere una visión más amplia y autónoma en sus relaciones internacionales: “Una Latinoamérica con la capacidad de entender, comerciar y juntarse con todo el mundo. Nosotros no miramos al norte solamente sino en todas las direcciones”.

Petro también reflexionó sobre la utilidad de los actuales organismos regionales, criticando a la Celac por su regla del consenso absoluto. “La Celac hoy no nos sirve por su norma de consenso absoluto, no falta el o la presidente que prefiera seguir de esclavo de gobiernos extranjeros, añoran arrodillarse ante el rey”, manifestó. El mandatario llamó a que los líderes de la región se reúnan para replantear la integración latinoamericana frente a la nueva realidad.

Gustavo Petro rechazó los ataques de Estados Unidos a Venezuela - crédito @petrogustavo/X

En el cierre, Gustavo Petro subrayó el impacto que tendrá este hecho en la historia continental: “Pero la primera capital suramericana bombardeada, como fue el bombardeo hitleriano sobre Gūernika, no se puede olvidar. Los amigos no bombardean (sic)”.