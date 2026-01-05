María José Pizarro dijo que si se atenta contra Petro la responsabilidad “recaerá enteramente sobre la derecha apátrida”

María José Pizarro salió en defensa de Gustavo Petro por recientes declaraciones de Donald Trump sobre Colombia - crédito María José Pizarro/Prensa

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, advirtió el domingo 4 de enero sobre supuestos nexos de Gustavo Petro, presidente de Colombia, con el narcotráfico. Trump sugirió la opción de desplegar una acción militar estadounidense en territorio colombiano.

Las declaraciones del mandatario estadounidense han provocado respuestas diversas entre figuras políticas colombianas. En este contexto, la senadora del Pacto Histórico, coalición de Gobierno, María José Pizarro, afirmó por medio de una publicación en su cuenta de la red social X que si “se atenta contra el presidente”, la responsabilidad “recaerá enteramente sobre la derecha apátrida de este país”.

Y es que, durante una conversación con periodistas en el Air Force One, Trump manifestó que “Colombia está muy enferma”, equiparándola con Venezuela. Además, sostuvo que el país está dirigido por “un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”. El mandatario republicano también expresó que esa situación “no va a continuar por mucho tiempo”.

Cuando le preguntaron si sus declaraciones implicaban la posibilidad de enviar fuerzas estadounidenses a Colombia, como ocurrió recientemente en Venezuela, Trump respondió: “Eso me suena bien”.

La senadora María José Pizarro, integrante del Pacto Histórico, respondió en su cuenta de la red social X tras las afirmaciones del presidente estadounidense sobre Colombia y su mandatario. Pizarro señaló que existen sectores políticos nacionales que, según ella, buscan afectar la estabilidad institucional del país y advirtió sobre las consecuencias que podrían derivarse de esas acciones.

“Si se atenta contra el presidente democráticamente electo por el pueblo colombiano, la responsabilidad recaerá enteramente sobre la derecha apátrida de este país. Congresistas y candidatos que hacen lobby con mentiras para consumar la mayor afrenta contra la soberanía nacional desde nuestra independencia”, afirmó Pizarro luego de las recientes declaraciones de Trump.

La legisladora afín con la actual administración pública del país también destacó la trayectoria política de Gustavo Petro, resaltando su papel en la denuncia de diversas problemáticas del país durante varias décadas, según sus palabras. La senadora enfatizó el compromiso del presidente colombiano con la lucha contra estructuras ilegales y la corrupción.

“Petro (@petrogustavo) es un hombre cuya trayectoria política, desde la firma de la paz hace 35 años, ha estado dedicada valientemente a denunciar el crimen, las mafias, la corrupción y las alianzas criminales entre políticos y narcotraficantes ligados al paramilitarismo”, comentó la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de una publicación en su cuenta de X.

La senadora Pizarro cerró su mensaje expresando: “El mundo gira peligrosamente hacia el autoritarismo, y pretenden arrastrar a nuestro continente en esa deriva. Mientras los lacayos latinoamericanos, añorando los tiempos coloniales, les hacen la venia y se reducen a ser meros administradores serviles de un sistema que condena a su gente a la servidumbre”.

Además de María José Pizarro, otra congresista del Pacto Histórico habló del tema. Se trata de la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal que en su perfil de la red social X comentó lo siguiente: “No es la primera vez que Trump amenaza con agredir militarmente nuestro país. Esta nueva agresión no ocurre en el vacío: la oposición viajó a Estados Unidos para difamar al Presidente y a la democracia colombiana, en un patético intento de compensar su falta de proyecto, de astucia política y de respaldo popular”.

Por otro lado, el 3 de enero, durante una rueda de prensa en Mar-a-Lago, Donald Trump ya se había referido al presidente colombiano Gustavo Petro y lo acusó directamente de estar detrás de la producción y envío de drogas hacia Estados Unidos. “Él (Petro) tiene fábricas e industrias donde produce esta droga, él está haciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos”, afirmó el jefe de Estado de los EE. UU.

En esa ocasión, el presidente de Estados Unidos dirigió un mensaje contundente a su homólogo colombiano al señalar que debía “cuidarse el trasero”.