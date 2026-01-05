Colombia

Precio del dólar en Colombia cerró a la baja el 5 de enero ante la captura de Maduro: “Entre peor le vaya a Petro, más abajo cae”

La divisa norteamericana perdió más de $20 en la jornada y se mantiene por debajo de la línea de los $3.800, según reportó la plataforma Set-FX

El dólar en Colombia registró
El dólar en Colombia registró una cotización mínima de $3.732,60 en la jornada del 5 de enero - crédito Yuriko Nakao/Reuters

El dólar estadounidense cerró la jornada del 5 de enero de 2026 en Colombia en un promedio de $3.770,42, lo que representó una caída de $20,35 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.790,77. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD888 millones en 1.170 transacciones, con un precio de apertura de $3.817,77, un mínimo de $3.732,60 y un máximo de $3.845,00.

Con relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una disminución 1,01%, de manera que en términos interanuales todavía mantiene una bajada del 11,32%.

Con respecto a fechas previas, puso fin a tres sesiones de tendencia positiva. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado en este contexto.

Al cierre de la jornada
Al cierre de la jornada del 5 de diciembre, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio de Colombia era de $3.697,84, mientras que el de venta se ubicaba en $3.820,03 – crédito Mohamed Azakir/Reuters

Riesgo geopolítico en Venezuela

Dicho movimiento, de acuerdo con expertos de Acciones y Valores, se dio debido a que EE. UU. fue el principal catalizador de la jornada y se evidenció una combinación de risk-on selectivo y cobertura defensiva frente al aumento del riesgo geopolítico asociado a Venezuela, la renta variable estadounidense se fortaleció con liderazgo tecnológico, mientras la caída del rendimiento de los bonos del Tesoro reflejó expectativas de mayor flexibilización monetaria tras señales de contracción en la actividad manufacturera.

Asimismo, agregaron, el repunte del petróleo, el oro y la plata indicó una recomposición táctica de portafolios hacia activos reales y refugio, reforzando la percepción de continuidad del ciclo alcista.

Cuenta corriente de Colombia

A nivel local, en Colombia, la cuenta corriente de la balanza cambiaria registró al 19 de diciembre de 2025 un superávit de USD24.766 millones, lo que representó una contracción anual de 6,68% frente al mismo periodo de 2024, explicada por el deterioro de la balanza comercial.

El déficit de la balanza
El déficit de la balanza comercial impacta de gran manera el precio del dólar en Colombia - ProColombia

“En particular, el superávit comercial se redujo a USD186 millones desde USD2.869 millones un año atrás, como resultado de una caída de 5,25% en los reintegros por exportaciones hasta USD9.738 millones y un aumento de 28,94% en los giros por importaciones, que alcanzaron USD9.552 millones, evidenciando una menor holgura en los flujos netos de divisas pese a que la cuenta corriente cambiaria se mantiene en terreno positivo”, precisaron los expertos.

Fluctuación del dólar hacia la baja

Frente a lo que puede pasar con el dólar en Colombia en los próximos días, el economista Andrés Jaramillo, profesor de Economía de la Universidad del Rosario, espera que haya volatilidad ante lo que sucede en Venezuela.

“El petróleo ha estado subiendo y pues le debe generar confianza inversionista para un dólar abajo. Adicionalmente, entre peor le vaya a Gustavo Petro, más abajo el dólar, independientemente de las jugadas que está haciendo con Crédito Público”, anotó el experto. Además, cree que lo que ha pasado es muy positivo y el dólar debería estar fluctuando hacia la baja.

El precio promedio del barril
El precio promedio del barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, cerró en USD60,83 en la jornada del 5 de enero - crédito Bloomberg

Venezuela no está bloqueada financieramente

Al respecto, el estratega de Divisas y Derivados de Corficolombiana, Mauricio Acevedo, destacó que en el ámbito internacional la noticia más relevante es la intervención de EE. UU. en la captura del dictador Nicolás Maduro. Anotó que Venezuela no está completamente bloqueada financieramente y no integra el grupo de países que componen las inversiones de América Latina, entre los que se encuentran México, Brasil, Colombia, Chile y Perú.

“Seguramente, pronto se unirá Argentina en su proceso de estabilización económica”, añadió.

Con relación al impacto de estos acontecimientos en el mercado cambiario colombiano, Acevedo evaluó que “no creo que haya afectaciones inmediatas en nuestra moneda. Simplemente, una noticia más”. Sin embargo, el estratega resaltó que un eventual retorno de Venezuela a la democracia y su reintegración a los mercados internacionales ofrecería beneficios importantes para Colombia. “Venezuela fue el principal socio comercial de Colombia durante varios años, especialmente a finales de la primera década del siglo veintiuno”, recordó Acevedo.

Asimismo, anticipó que el dólar continuará con bajo volumen y volatilidad durante la semana debido a la temporada de vacaciones de fin de año.

Calendario económico

De igual forma, recordó que para la semana del 5 al 9 de enero de 2026, el mercado financiero internacional enfoca su atención en una serie de indicadores económicos clave de Estados Unidos y Colombia, cuya publicación podría marcar el pulso de los mercados regionales. El calendario incluye:

  • Dato del PMI manufacturero en EE. UU.
  • Tasa de desempleo estadounidense.
  • Inflación de diciembre de 2025 en Colombia.

