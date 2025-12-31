Miguel Polo Polo se fue en contra de Gustavo Petro por aumento al salario mínimo: “Usted es un sinvergüenza”

El incremento fijado para el próximo año motivó reacciones directas de figuras como Miguel Polo Polo, quien atribuyó al gobierno una falta de consideración hacia empleadores y trabajadores del sector público - crédito Colprensa

El lunes 29 de diciembre, Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció el valor del salario mínimo para 2026, fijado en $1.750.905.

Al agregar el auxilio de transporte, que corresponde a $249.095, la suma total alcanza los $2.000.000. Esta actualización implica un aumento del 23,7 %.

La decisión de fijar el nuevo salario mínimo provocó una intensa polémica y recibió cuestionamientos, especialmente desde sectores opositores.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo criticó duramente al presidente en un mensaje de la red social X y expresó: “Usted es un sinvergüenza”.

Miguel Polo Polo utilizó su cuenta en X para lanzar una fuerte crítica al presidente Gustavo Petro tras el anuncio del aumento del salario mínimo.

El representante señaló que, mientras el mandatario promueve el alza del salario y busca presentarse como defensor de los trabajadores, esa misma medida afecta negativamente a los pequeños empresarios.

Además, Polo Polo cuestionó la gestión del Gobierno al acusarlo de dejar sin pago de fin de año a funcionarios estatales.

“Señor @petrogustavo, usted es un sinvergüenza: sale con la cara bien pelada a subir el salario mínimo y a darse golpes de pecho, mientras le revienta el bolsillo a los pequeños empresarios del país. Pero no tiene ni pizca de alma para dejar sin salario de fin de año a los funcionarios del Estado”, aseveró Polo Polo en su mensaje de la red social antes mencionada.