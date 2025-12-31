Colombia

Miguel Polo Polo se fue en contra de Gustavo Petro por aumento al salario mínimo: “Usted es un sinvergüenza”

La reacción del representante a la Cámara se produjo luego de que se oficializara el nuevo ajuste salarial para 2026, con lo que se desató una controversia en redes sociales y se cuestionaron posibles efectos adversos para empresarios

El incremento fijado para el próximo año motivó reacciones directas de figuras como Miguel Polo Polo, quien atribuyó al gobierno una falta de consideración hacia empleadores y trabajadores del sector público - crédito Colprensa

El lunes 29 de diciembre, Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció el valor del salario mínimo para 2026, fijado en $1.750.905.

Al agregar el auxilio de transporte, que corresponde a $249.095, la suma total alcanza los $2.000.000. Esta actualización implica un aumento del 23,7 %.

La decisión de fijar el nuevo salario mínimo provocó una intensa polémica y recibió cuestionamientos, especialmente desde sectores opositores.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo criticó duramente al presidente en un mensaje de la red social X y expresó: “Usted es un sinvergüenza”.

Miguel Polo Polo utilizó su cuenta en X para lanzar una fuerte crítica al presidente Gustavo Petro tras el anuncio del aumento del salario mínimo.

El representante señaló que, mientras el mandatario promueve el alza del salario y busca presentarse como defensor de los trabajadores, esa misma medida afecta negativamente a los pequeños empresarios.

Además, Polo Polo cuestionó la gestión del Gobierno al acusarlo de dejar sin pago de fin de año a funcionarios estatales.

“Señor @petrogustavo, usted es un sinvergüenza: sale con la cara bien pelada a subir el salario mínimo y a darse golpes de pecho, mientras le revienta el bolsillo a los pequeños empresarios del país. Pero no tiene ni pizca de alma para dejar sin salario de fin de año a los funcionarios del Estado”, aseveró Polo Polo en su mensaje de la red social antes mencionada.

