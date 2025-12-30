Colombia

La senadora María José Pizarro tras el anuncio del incremento del salario mínimo vital por parte del Gobierno Nacional

En la noche del 29 de diciembre de 2025, la senadora María José Pizarro salió al paso de las controversias que genera esta decisión, destacando la magnitud del ajuste y desestimando los pronósticos negativos

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Un reciente anuncio del Gobierno nacional en Colombia ha impuesto una nueva dinámica en el debate sobre política salarial, colocando en el centro el aumento del salario mínimo y la reacción frente a los temores habituales sobre el impacto de estas medidas.

En la noche del 29 de diciembre de 2025, la senadora María José Pizarro salió al paso de las controversias que genera esta decisión, destacando la magnitud del ajuste y desestimando los pronósticos negativos.

“Hoy, el presidente Gustavo Petro ha anunciado un aumento histórico del salario mínimo, que se transforma con este aumento del veintitrés coma siete por ciento en un salario vital de dos millones de pesos mensuales para todo el pueblo trabajador de Colombia”, declaró la senadora Pizarro a través de un video difundido en la red social X.

En la misma intervención, detalló la composición del nuevo ingreso: “Estamos hablando de un millón setecientos cincuenta mil pesos de salario más doscientos cuarenta y nueve mil de subsidio de transporte”, precisó Pizarro.

Las previsiones pesimistas sobre el empleo no tardaron en aparecer, como ha sucedido en ocasiones anteriores ante decisiones similares.

Pizarro fue contundente al enfrentarlas: “Irán, como lo han hecho los últimos tres años, que se avecina la destrucción del empleo en Colombia. Y le repetimos con todas las letras: mentira”, afirmó la senadora en el mismo video.

Advirtió que, en su visión, se mantiene una tendencia positiva: “Seguirá bajando el desempleo, seguirá aumentando el consumo de la gente y seguirá aumentando su bienestar”, subrayó Pizarro, para finalmente concluir: “Porque si la gente está bien, Colombia avanza”, sentenció la senadora.

María José Pizarro sobre el incremento del salario mínimo en Colombia - crédito redes sociales/X

