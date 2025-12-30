Colombia

La influencer y empresaria italiana Chiara Ferragni, acusada de estafa, está de vacaciones en Colombia, tras escándalo en Europa

Ferragni sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir historias y publicaciones sobre su visita a Medellín en compañía de su hermana

Chiara Ferragni se encuentra de
Chiara Ferragni se encuentra de vacaciones en Medellín - crédito Chiara Ferragni / Instagram

La estancia de Chiara Ferragni en Medellín ha convertido a la ciudad en el epicentro de comentarios y tendencias en redes sociales.

Esto se da en un contexto marcado por los rumores en torno a su vida personal y las consecuencias de un proceso judicial abierto en Italia por presunto fraude agravado por promocionar productos con fines benéficos.

Según reportó la agencia AFP, la reconocida empresaria fue enjuiciada en septiembre por la promoción de un pandoro de Navidad y huevos de Pascua, cuyas ventas supuestamente estaban destinadas a caridad, y negó las acusaciones durante una audiencia a puertas cerradas en Milán el 25 de noviembre. Allí declaró actuar “de buena fe”.

Desde hace tres días, la creadora de The Blonde Salad ha recorrido distintos barrios de Medellín y ha compartido instantes de su itinerario a través de Instagram, plataforma en la que acumula 28 millones de seguidores.

Ferragni compartió varias fotos en
Ferragni compartió varias fotos en su Instagram - crédito Chiara Ferragni / Instagram

Las imágenes y videos que documentan su paso por Colombia exhiben a Ferragni disfrutando de gastronomía local, como las empanadas, y explorando entornos urbanos, como una cancha de baloncesto en San Javier, donde demostró sus habilidades deportivas al publicar el mensaje “Showing my talent in Medellín”.

También mostró una panorámica de la ciudad entre montañas, acompañada por un corazón rojo, y retrató un ambiente de cercanía y curiosidad por la cultura local, lo que ha sido recibido con entusiasmo por su comunidad digital.

Fuentes italianas como ChiMagazine y Libero, así como perfiles informativos en redes sociales como Notizie e Non Solo, coinciden en atribuir el viaje de Ferragni a una “escapada romántica”.

Sin embargo, las mismas fuentes aseguran que la relación entre la influencer y Giovanni Tronchetti Provera habría finalizado tras meses de inestabilidad y rumores mediáticos, dando paso a especulaciones sobre una nueva relación sentimental para la empresaria italiana.

Según medios italianos el viaje
Según medios italianos el viaje se da tras la separación de su esposo - crédito Chiara Ferragni / Instagram

Una versión difundida por el periodista Gabriele Parpiglia, detalló que Tronchetti Provera habría retomado su relación con su exesposa, Nicole Moellhausen, mientras Ferragni emprendió sola el viaje a Colombia.

Paralelamente, la prensa ha destacado el carácter reservado de las publicaciones de Ferragni en Medellín, con ausencia de imágenes que permitan identificar fácilmente su ubicación o compañía.

La historia personal de Ferragni ha mantenido la atención internacional desde su matrimonio en 2018 con el rapero italiano Fedez, con quien tuvo dos hijos.

La boda, considerada un evento mediático, lució creaciones de firmas como Dior para la novia y Prada para la celebración previa, según la revista Vogue.

También visitó la piedra del
También visitó la piedra del Peñol - crédito Chiara Ferragni / Instagram

El matrimonio, idealizado por la opinión pública italiana, culminó en divorcio en 2024 cuando Ferragni denunció “una vida paralela” y presunta infidelidad por parte de Fedez, además de revelar la presencia de una amante de su exesposo desde antes de casarse, según informó el diario El País.

Tras la separación, Ferragni fue vista junto a Giovanni Tronchetti Provera y en agosto oficializó la relación al compartir una foto en que aparecían juntos, describiendo ese momento como una expresión de felicidad después de lo que definió como “el peor año” de su vida.

A pesar de esta etapa pública, el diario Libero resaltó que “Chiara Ferragni voló a Colombia, concretamente a Medellín, sin sus hijos y sin Giovanni Tronchetti Provera.

En paralelo, Valentina Ferragni, hermana menor de la empresaria, informó en redes sociales que celebró su cumpleaños en Colombia, detallando que permanece en el país junto a su novio Matteo Napoletano.

Ferragni estuvo jugando básquet en
Ferragni estuvo jugando básquet en San Javier - crédito Chiara Ferragni / Instagram

La visita de Ferragni a Medellín ha tenido repercusión viral, con publicaciones que han generado una ola de comentarios favorables en redes, celebrando su interés por la oferta culinaria y la hospitalidad local.

Mientras los medios europeos continúan alimentando la narrativa sobre la vida privada y el proceso judicial de la influencer, en Colombia su presencia se asocia a la consolidación de la ciudad como punto de interés turístico para figuras internacionales y a la proyección global de la cultura local.

