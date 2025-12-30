Esta fue la imagen que compartió Gustavo Petro para celebrar el aumento del salario mínimo en 2026

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Luisa González/REUTERS/@petrogustavo/x

En una alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro anunció el salario mínimo para 2026, que tendrá un incremento del 23%, por lo que el nuevo salario quedará en $1.746.880 y, sumando el auxilio de transporte, la cifra total alcanzará los $2.000.000.

Luego de su anuncio, el presidente Gustavo Petro realizó un pronunciamiento a través de su cuenta de X, donde llamó la atención la imagen que publicó para celebrar el aumento.

En la foto se puede ver al mandatario haciendo un número dos, haciendo referencia a la cifra del salario mínimo. La imagen incluye la frase: “Petro, ¿en cuánto quedó el salario mínimo?”.

Gustavo Petro celebró el aumento del salario mínimo para 2026 - crédito @petrogustavo/X

La publicación generó varias reacciones en la red sociales del mandatario colombiano. El partido Cambio Radical calificó como “irresponsable” al presidente Petro.

Cambio Radical cuestionó a Gustavo Petro - crédito @PCambioRadical/X

El concejal de Bogotá Papo Amín calificó al mandatario colombiano como “enfermizo”.

“Y tras del hecho se burla de la nefasta decisión que tomó como ese cuento del ‘salario vital’. Lo del presidente Gustavo Petro ya es enfermizo. Sinvergüenza“, aseveró Amín.

Papo Amín calificó al mandatario colombiano como “enfermizo” - crédito @papoaminCD/X

En otra publicación, el presidente Gustavo Petro compartió una de un muñeco en alusión a él, donde reveló uno de sus “principales defectos”.

“Uno de mis principales defectos es ser ingenuo y creer mucho en los demás, pero creer en el pueblo no es un error, es un acierto siempre“, indicó el mandatario colombiano en su cuenta de X

El concejal Papo Amín también cuestionó al mandatario colombiano por la publicación en su cuenta de X.

“Chávez hizo lo que usted hace pocas horas dijo en tv. Sube el salario mínimo por un puñado de votos de colombianos incautos que creen que esto es lo “mejor” que ha pasado.Se viene una de las crisis más grandes en materia laboral y económica y todo por culpa de @petrogustavo", señaló Amín.

Papo Amín se fue en contra de Gustavo Petro por su reciente publicación - crédito @papoaminCD

Detalles del aumento del salario

El presidente Gustavo Petro anunció el nuevo salario mínimo familiar en un acto oficial, especificando que el monto total incluye el sueldo básico y el subsidio de transporte. Sin embargo, aclaró que este último componente no está disponible para todos los trabajadores del país.

Para quienes no reciben el subsidio de transporte, el salario mínimo familiar será de $1.750.905, lo que implica un aumento del 22,7% respecto al año anterior.

En su intervención, Petro subrayó la importancia de distinguir entre el incremento nominal y el real. Invitó a considerar el efecto de la inflación y el costo de la canasta básica familiar en la evaluación de estos aumentos. Según sus proyecciones, el incremento real del salario mínimo para 2026 alcanzará el 18,7%, superando los registros de los tres primeros años de su mandato.

El presidente resaltó que este beneficio está dirigido a toda la familia y no únicamente al trabajador titular. Petro anticipó cuestionamientos desde sectores empresariales y de la oposición, quienes advierten sobre posibles consecuencias negativas como una menor generación de empleo y una desaceleración económica. Ante estas críticas, el mandatario presentó datos oficiales que reflejan los niveles más bajos de desempleo y pobreza en lo que va del siglo.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, junto a su hija Antonella Petro y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino - crédito Presidencia de la República

Petro manifestó su expectativa de que la reducción de estos indicadores continúe durante 2026, atribuyéndolo a la política de incremento salarial. Sostuvo que el fortalecimiento del salario mínimo impulsa el consumo interno, lo que favorece a los empresarios y promueve la creación de nuevos empleos.

Considera que estas decisiones contribuyen a la reducción de la pobreza y a la mejora de las condiciones laborales, debido a que el aumento del consumo genera beneficios en todos los sectores económicos.

Finalmente, Petro destacó que, durante el último año de su gobierno, el salario real acumuló un crecimiento superior al de los tres años anteriores, sumando un alza aproximada del 36% en términos reales. Según su análisis, ningún otro gobierno desde los años sesenta había registrado un avance de esa magnitud.