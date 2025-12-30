Colombia

Gustavo Bolívar se refirió al aumento del salario mínimo: afirmó que “como empresario, pagaré con mucho agrado este salario”

Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del DPS, celebró el aumento del salario mínimo y respondió a quienes se oponen al ajuste

Guardar
Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector
Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del DPS - crédito Carlos Ortega/EFE

El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, se pronunció tras el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el nuevo salario mínimo para 2026, que se fijará en 1.746.880 pesos y, sumando el auxilio de transporte, llegará a 2.000.000 de pesos.

A través de su cuenta en X, Bolívar expresó: “Como empresario, pagaré con mucho agrado este salario a las personas que me ayudan a incrementar mi capital”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El exsenador señaló que “ni con el alza del 23,7%, el de Colombia queda como uno de los salarios mínimos más altos de Latinoamérica (US$460). El rezago era histórico”.

En su publicación, Bolívar cuestionó a quienes rechazan el aumento salarial: “No le crean a quienes ganan 50 millones y saldrán a decir que 2 millones es mucho para ti”.

Resaltó el carácter transformador de la decisión oficial al afirmar: “Este es el gobierno de los trabajadores. Nadie se hubiera atrevido de tan audaz manera a recortar las brechas de desigualdad”.

Bolívar también se refirió al impacto que tendrá la medida en el sector privado, señalando: “Quienes más ganarán no son los trabajadores, son los mismos empresarios que hoy se quejan. Venderán en 2026 como nunca”.

Según el exdirector del DPS, “millones de trabajadores ganan hoy más del doble que en 2022” y anticipó un escenario de cambios profundos para el país: “Desde 2026, Colombia nunca volverá a ser la misma”.

Gustavo Bolívar reaccionó al aumento
Gustavo Bolívar reaccionó al aumento del salario mínimo - crédito @GustavoBolivar/X

Temas Relacionados

Salario mínimoGustavo BolívarAumento salario mínimoSalario mínimo 2026EmpresariosEconomía colombianaColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los narcovenados de Pablo Escobar que amenazan la fauna local de Puerto Triunfo, Antioquia

Al igual que los hipopótamos, esta especie nativa de Asia deambula libre por el municipio sin ningún tipo de control por parte de las autoridades ambientales

Estos son los narcovenados de

Influencer y profesor de idiomas español contó por qué eligió Colombia para radicarse luego de recibir comentarios con críticas: “En busca de una vida de mejor

Víctor Babiloni Carmona es conocido en su cuenta de Instagram como @victor_poliglota: “Colombia, al igual que el resto de la mayoría de países, está lleno de oportunidades y de dificultades”

Influencer y profesor de idiomas

Petro ordenó levantar la reserva y desclasificar los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS

Más de 57.000 cajas con documentos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad quedarán disponibles en el Archivo General de la Nación

Petro ordenó levantar la reserva

Yina Calderón lanzó contundente mensaje a pareja de Epa Colombia sobre su noviazgo: “No le tenía fe”

Yina Calderón habló sin filtros sobre su percepción de la pareja de Epa Colombia, destacando la lealtad de Karol Samantha y aclarando por qué no ha visitado a su amiga en prisión

Yina Calderón lanzó contundente mensaje

Hombre fue asesinado frente a su esposa e hijos mientras trabajaba: familia denuncia extorsiones de Los Satanás

La familia de la víctima asegura que en varias oportunidades se presentaron denuncias ante el Gaula y la Fiscalía, pero no recibieron respuesta

Hombre fue asesinado frente a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Luego de los ascensos militares

Luego de los ascensos militares y salida de altos mandos, estos serán los desafíos de la nueva cúpula militar para el último periodo del Gobierno Petro

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón lanzó contundente mensaje

Yina Calderón lanzó contundente mensaje a pareja de Epa Colombia sobre su noviazgo: “No le tenía fe”

Yina Calderón vuelve a inspirar un muñeco de Año Viejo, esta vez con su vestido de tres cabezas: así quedó

Shaira sacudió las redes por posible romance con un reconocido streamer: es amigo de Westcol

Catalina Gómez, presentadora de ‘Noticias Caracol’, dio a luz a su segundo hijo minutos después de cumplir su jornada en el set

Jhovanoty fue detenido por la Policía de Estados Unidos y causó fuerte agarrón entre Beto Coral y Piter Albeiro: “No todos son como usted”

Deportes

Luis Díaz, nominado por partida

Luis Díaz, nominado por partida doble a mejor gol del 2025 en la Bundesliga: así puede votar por el colombiano

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Del Deportivo Pereira al fútbol de Europa: Samy Merheg tiene nuevo equipo

Campeón del mundo con Alemania pronóstico el camino de Colombia en el Mundial 2026: líder del grupo, Italia y Argentina, otros rivales

Yoreli Rincón se despidió de Palmeiras con bicampeonato en el 2025: este sería su próximo destino