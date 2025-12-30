Gustavo Bolívar se refirió al aumento del salario mínimo: afirmó que “como empresario, pagaré con mucho agrado este salario”

Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del DPS - crédito Carlos Ortega/EFE

El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, se pronunció tras el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el nuevo salario mínimo para 2026, que se fijará en 1.746.880 pesos y, sumando el auxilio de transporte, llegará a 2.000.000 de pesos.

A través de su cuenta en X, Bolívar expresó: “Como empresario, pagaré con mucho agrado este salario a las personas que me ayudan a incrementar mi capital”.

El exsenador señaló que “ni con el alza del 23,7%, el de Colombia queda como uno de los salarios mínimos más altos de Latinoamérica (US$460). El rezago era histórico”.

En su publicación, Bolívar cuestionó a quienes rechazan el aumento salarial: “No le crean a quienes ganan 50 millones y saldrán a decir que 2 millones es mucho para ti”.

Resaltó el carácter transformador de la decisión oficial al afirmar: “Este es el gobierno de los trabajadores. Nadie se hubiera atrevido de tan audaz manera a recortar las brechas de desigualdad”.

Bolívar también se refirió al impacto que tendrá la medida en el sector privado, señalando: “Quienes más ganarán no son los trabajadores, son los mismos empresarios que hoy se quejan. Venderán en 2026 como nunca”.

Según el exdirector del DPS, “millones de trabajadores ganan hoy más del doble que en 2022” y anticipó un escenario de cambios profundos para el país: “Desde 2026, Colombia nunca volverá a ser la misma”.

Gustavo Bolívar reaccionó al aumento del salario mínimo - crédito @GustavoBolivar/X