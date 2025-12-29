Colombia

Políticos advirtieron de las consecuencias que traería el aumento del salario mínimo: “Es encarecer la vida, es destruir el empleo y golpear a las pequeñas empresas”

Voces como la de Enrique Peñalosa alertaron que una subida del 23 % podría aumentar la informalidad laboral y poner en dificultades a micro, pequeñas y medianas empresas

Políticos colombianos advirtieron sobre el
Políticos colombianos advirtieron sobre el aumento del salario mínimo para el 2026 - crédito Montaje Infobae

El presidente Gustavo Petro anunciará este lunes 29 de diciembre de 2025 el incremento oficial del salario mínimo que regirá en Colombia durante 2026.

El Ministerio del Trabajo confirmó el pronunciamiento a través de la red social X, donde indicó que la alocución presidencial se transmitirá a las 7:00 p.m. en todos los canales oficiales y plataformas digitales de la Presidencia.

En la publicación, se observa al mandatario acompañado de su hija Antonella Petro y del ministro Antonio Sanguino.

Aunque la cifra oficial se conocerá en la noche, en redes sociales circuló un documento filtrado que establece el nuevo salario mínimo en $1.750.905, lo que representa un incremento del 23 % con respecto al monto fijado para 2025 ($1.423.500).

El documento, compartido por periodistas como Norbey Quevedo, sostiene que la decisión “se adopta como una medida debidamente motivada y constitucionalmente razonable”.

Además, señala que el ajuste busca avanzar gradualmente hacia la convergencia con el salario vital estimado, sin cerrar la brecha de manera inmediata.

La medida, que entraría en vigor el 1 de enero de 2026, responde a una lógica progresiva que tiene en cuenta el contexto económico actual y pretende evitar alteraciones drásticas en la estructura salarial del país.

El anuncio ha generado reacciones divergentes en el ámbito político y económico. Mauricio Gómez Amín, congresista, expresó que “Colombia amanece con una enorme incertidumbre: Petro impulsa una constituyente que pone en riesgo la institucionalidad, decreta una emergencia económica innecesaria para seguir exprimiendo a los colombianos y anuncia un aumento del salario mínimo sin sustento técnico”.

Gómez Amín advirtió que “subirlo sin responsabilidad no es ayudar a los trabajadores: es encarecer la vida, destruir empleo y golpear a las pequeñas empresas”.

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y actual precandidato presidencial, puso énfasis en el impacto sobre la informalidad: “Solo 4 de cada 10 trabajadores en Colombia son empleados formales”.

Señaló que un incremento del 23 % beneficiaría a una minoría de manera temporal, pero advirtió que “el aumento de la inflación y el consiguiente aumento del costo del dinero anularían esa ganancia”.

Para Peñalosa, la medida podría llevar a despidos, cierre de pequeños negocios y mayor informalidad.

Por su parte, la representante Carolina Arbeláez consideró que “subir el salario mínimo 23 % cuando incluso los sindicatos hablan de 16 % es populismo puro”.

En su opinión, la decisión “dispara la inflación, encarece el empleo formal y empuja a millones a la informalidad y al desempleo”.

Salario mínimoSalario mínimo 2026Salario mínimo ColombiaAumento del salario mínimoConsecuencias del aumento del salario mínimo

