Yina Calderón aseguró que Westcol es un levantado y en redes sociales no la perdonan: “Habló la Kardashian de Temu”

La empresaria de fajas afirmó que el 'streamer' es una persona levantada - crédito @johel_ramire.z/TikTok

La rivalidad entre Yina Calderón y Westcol se intensificó durante 2025, cuando la empresaria de fajas se bajó del ring de boxeo en el Stream Fighters 4 durante su enfrentamiento con Andrea Valdiri.

Recientemente, la huilense acusó públicamente al streamer antioqueño de aparentar lujos que, según ella, no le pertenecen.

En declaraciones recogidas de redes sociales durante una transmisión en vivo en TikTok, Calderón sostuvo que “Westcol alquila las camionetas”, sugiriendo que la ostentación del joven en redes sociales no reflejaría su verdadera situación económica.

Yina aseguró que Westcol es una persona levantada - crédito redes sociales

La polémica figura enfatizó su postura al calificar a Westcol como un “levantado”, término asociado en Colombia a quienes exhiben un ascenso económico reciente y presumen de ello.

Calderón expresó: “Y además que se ve levantado. Es que ese Westcol es el típico levantado. Westcol es el típico levantado. Usted vaya a ver la gente que tiene plata desde siempre y la gente más sencilla. Ese marica es un levantado, que alquila las camionetas. Ah, lo vi, ese man es un levantado”, dijo inicialmente.

Y agregó: “Pobrecito, a mí me da es como pesar él, porque vean, él tanto se habla de mí y yo tengo una familia que no viene de cuna de oro”.

Estas palabras generaron una oleada de reacciones en redes sociales, ya que numerosos internautas replicaron el argumento de Yina Calderón, afirmando que ella también podría ser considerada “levantada” por su propio historial y estilo de vida, marcando un paralelo entre la empresaria y el streamer.

Westcol volvió a comprar lujosos carros y los dejó ver en un video - crédito @westcol/IG

Entre los mensajes destacan: “Habla la que no ha pagado la plata de la finca que compró”; “ella bien levantada con esas decoraciones de la casa y viene a hablar de levantados”; “ñera jajaja, la multimillonaria Cardashian de quinta”, entre otros.

Por el momento, Westcol no ha respondido a las declaraciones, aunque la dinámica de confrontaciones públicas entre ambos ha sido frecuente y directa, manteniendo el interés de seguidores y detractores.

De cara al futuro, Yina Calderón manifestó su intención de dejar atrás las disputas. Reveló que en 2026 espera llegar sana, olvidando lo que ya no es necesario para ella y agradeció el crecimiento y el respaldo recibido durante 2025 en sus plataformas digitales.

Yina Calderón respondió acusaciones sobre ‘Stream Fighters 4′

Yina Calderón y Westcol, dos reconocidos creadores de contenido de Colombia, protagonizaron una nueva polémica tras su participación en el evento Stream Fighters. El conflicto surgió cuando Westcol, en una entrevista, restó importancia a una disputa económica con Calderón y aseguró que las ganancias del evento fueron mucho mayores de lo que ella demandaba.

Yina le respondió a Westcol y recibió el apoyo de Luinny - crédito @yinacalderonoficial / Instagram

Calderón, por su parte, respondió en redes sociales afirmando que ambos fueron protagonistas en Stream Fighters y acusó a Westcol de buscar fama usando su nombre.

Luinny Corporan, empresario dominicano y anfitrión del reality La mansión de Luinny, intervino en defensa de Calderón. Criticó a Westcol por no reconocer el aporte de figuras como Yina Calderón y Karina García a sus proyectos y lo desafió a sostener un reality de mayor duración, señalando que solo logró mantener la iniciativa de La mansión de los streamers por una semana, a pesar de su éxito como streamer.

En su programa digital, Yina Calderón explicó que no tenía intención de abandonar la pelea en Stream Fighters, pero la actitud de su contrincante la llevó a salir del ring rápidamente. La controversia se trasladó a las redes sociales, en las que seguidores de ambos creadores debatieron sobre el valor de las colaboraciones y la capacidad de Westcol para liderar proyectos de larga duración.

El enfrentamiento revela tensiones en el mundo del entretenimiento digital colombiano, donde los realities y los conflictos públicos entre influencers generan gran interés y discusión en plataformas sociales.