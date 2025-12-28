Colombia

Capturan 4 presuntos secuestradores en Medellín, entre ellos un menor de edad: les incautaron herramientas de tortura

Los uniformados lograron liberar a una persona que había sido privada de su libertad en una vivienda, luego de recibir una denuncia que permitió ubicar el lugar donde operaba un grupo señalado de extorsión

Las autoridades revelaron detalles del operativo de rescate y las capturas - crédito La Prensa Paisa/Facebook

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá rescató a un hombre secuestrado en una vivienda de la comuna Robledo en Medellín, tras recibir una alerta por parte de un amigo de la víctima.

El operativo, realizado en el barrio Villas de Santa Fe, derivó en la captura de cuatro personas y la aprehensión de un menor de edad, señalados de pertenecer a un grupo criminal que opera en la zona ejecutando este tipo de delitos.

De acuerdo con la información suministrada por el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el procedimiento se activó cuando un amigo del secuestrado informó a las autoridades que delincuentes exigían un pago de $700.000 para liberar a la víctima, suma que se añadía a los $800.000 que ya había entregado la familia por una supuesta deuda con la organización criminal.

Los delincuentes tenían varias herramientas
Los delincuentes tenían varias herramientas de tortura para las víctimas - crédito Redes sociales/X

Castaño explicó que, tras conocerse la situación, se desplegó un plan antisecuestro en el sector y los uniformados escucharon gritos de auxilio provenientes del interior de la vivienda.

En el lugar, los efectivos encontraron a la víctima privada de la libertad, que había sido sometida a vejámenes y abusos físicos.

Según explicó el general Castaño, los criminales grabaron videos de las agresiones y los enviaron a los familiares para presionar el pago de la extorsión.

Durante el allanamiento, la Policía incautó cuatro teléfonos celulares, un tábano y un bastón tipo tonfa, elementos que habrían sido utilizados para intimidar y maltratar al hombre.

“En el lugar se logró el rescate de la víctima, quien permanecía privada de la libertad y la captura de cuatro personas. Además, la aprehensión de un menor de edad. Estos sujetos serían integrantes de un grupo delincuencial Robledo, que estarían exigiendo, menores mediante amenazas y agresiones físicas”, señaló puntualmente el oficial.

Entre los capturados habría una
Entre los capturados habría una menor de edad - crédito La prensa Paisa/Facebook

Las autoridades informaron que los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, tras las audiencias de control de garantías, recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. Los objetos incautados quedaron registrados como elementos materiales probatorios en el proceso judicial.

El general Castaño indicó que el grupo delincuencial señalado es conocido en el sector de Robledo por exigir dinero mediante amenazas y agresiones físicas. Además, destacó que la rápida intervención policial permitió la liberación de la víctima y la judicialización de los responsables.

Tres personas fueron enviadas a prisión por el secuestro y robo a conductor de plataforma digital en Medellín

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Yohan Alexis Tamayo Cano, Luis David Rúa Segura y a una mujer trans identificada como Karla, por su presunta participación en el secuestro y robo a un conductor de una plataforma digital de transporte en el Valle de Aburrá.

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron en la noche del 20 de diciembre, cuando la víctima aceptó un servicio desde El Poblado de Medellín hacia Envigado.

Al llegar al destino, dos hombres supuestamente lo intimidaron con un arma de fuego, le despojaron de su vehículo y teléfono celular y lo obligaron a realizar transferencias bancarias.

Los presuntos implicados fueron enviados
Los presuntos implicados fueron enviados a la cárcel - crédito @rutanoticiasco/X

Posteriormente, los agresores lo subieron a un taxi, le cubrieron la cabeza y lo trasladaron a una zona rural de Bello, donde fue golpeado y obligado a caminar descalzo. Además, los presuntos responsables le exigieron que llamara a su madre para pedir dinero a cambio de su libertad.

Horas después, el conductor logró escapar y alertar a las autoridades, aprovechando que los agresores se dispersaron al notar la presencia policial. Poco después, las autoridades capturaron a Tamayo Cano, Rúa Segura y Karla, y confiscaron el taxi que habría sido utilizado en el secuestro.

A los procesados se les imputaron los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, cargos que no aceptaron.

