Karina García respondió a críticas por video con Westcol donde supuestamente consume drogas: “Es malo, no lo hagan”

Karina García respondió en redes sociales a las críticas y negó las acusaciones sobre consumo de sustancias ilícitas durante el evento - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Karina García, reconocida por su participación en realities nacionales como La Casa de los Famosos e internacionales como La Mansión de Luinny, volvió a ser tendencia tras protagonizar una polémica en redes sociales.

La creadora de contenido regresó recientemente a Medellín, luego de un viaje a República Dominicana del que, según trascendió en plataformas digitales, habría obtenido ganancias superiores a los 370 millones de pesos. Su retorno estuvo marcado por el deseo de reencontrarse con familiares y amigos cercanos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese contexto, Karina fue vista junto al streamer Westcol durante una transmisión en vivo realizada el pasado 19 de diciembre. Ambos mostraron detalles del evento gratuito “Navidad Bendita”, organizado por el cantante Blessd en el barrio Antioquia. El espectáculo congregó a miles de personas y contó con la presencia de exponentes del trap y el reguetón paisa como GeezyDee, Kris R y El Cloy. La tarima se ubicó cerca de las oficinas de ‘Dímelo Jara’, y la celebración se extendió hasta altas horas de la noche.

En el video se ve que los paisa se llevan algo a la boca, lo que levantó los rumores de que estaría consumiendo drogas - crédito redes sociales

Durante la fiesta, Karina García y Westcol disfrutaron del show desde una de las terrazas cercanas, acompañados por varios amigos. Sin embargo, un video grabado por asistentes y difundido en redes sociales generó un intenso debate. En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, algunos usuarios señalaron que la creadora de contenido antioqueña presuntamente estaría consumiendo sustancias ilícitas. Esta situación dio pie a una ola de comentarios y críticas en plataformas digitales.

Mientras algunos seguidores la defienden y solicitan respeto por su vida privada, otros cuestionan su comportamiento argumentando la influencia que ejerce sobre audiencias jóvenes. La controversia mantiene a Karina como uno de los nombres más buscados en redes sociales y motores de búsqueda, y su situación sigue generando conversación en el entorno digital.

La paisa respondió a los rumores por supuestamente haber estado consumiendo drogas - crédito @karinagarciaof/ X

Ante la viralización del tema, García decidió aparecer en redes sociales y asegurar que no consume drogas y que en el video lo que se lleva a la boca es un vapeador, acto del que aseguró no estar orgullosa.

“Primero que todo buenas noches. Segundo, yo no consumo NADA por la nariz, era un vape ( aunque también es malo no lo hagan) tercero voy para mi primera marranada del mes Los amo mis bebés déjenlos que sigan insultando, yo soy feliz”, escribió en su cuenta de X la modelo.

Karina García y Blessd protagonizaron un reencuentro inesperado

El inesperado reencuentro entre Karina García y el cantante Blessd provocó una ola de reacciones en redes sociales. La expareja se cruzó en el barrio Antioquia de Medellín, justo antes de la presentación de Blessd en el evento comunitario Navidad Bendita, organizado por el artista.

El momento quedó registrado durante una transmisión en vivo de Westcol, donde Blessd saludó a Karina con un “Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga”, para luego continuar la charla sobre la iniciativa social que lidera cada diciembre.

La breve interacción no pasó inadvertida para los seguidores, que comentaron sobre la tensión percibida, especialmente de parte de Karina. Entre los mensajes que circularon en plataformas digitales se leyeron frases como “Se reencontró con su ex colágeno”, “Donde hubo fuego, cenizas quedan” y “Karina estaba nerviosa, se le notó mucho”. Otros usuarios restaron importancia al episodio, señalando que Blessd mantiene una relación con otra persona y que el saludo fue únicamente cordial.

La viralización del video reavivó las especulaciones sobre la historia personal de ambos, quienes mantuvieron un noviazgo intermitente que finalizó antes de que Karina ingresara al reality.

Las redes sociales no fueron ajenas al momento de tensión entre ambos, cuando volvieron a verse previo al show de Blessd en el Barrio Antioquia - crédito @Ashley_Clipss/TikTok

Durante su participación en el programa, la influenciadora realizó algunas declaraciones sobre el cantante, lo que llevó a Blessd a pedir que no lo vincularan más con la modelo. Incluso, la publicación del sencillo “Diomedez” en octubre fue interpretada por muchos como una referencia a su distanciamiento, especialmente por el verso: “Chimba que mi pio queda dando lora en reality, no se olvidan de mi chimbo, mucho menos de como yo les daba”.

Karina, por su parte, afirmó en entrevista con La Kalle: “Steven fue una persona que amé muchísimo. Hoy en día nos la llevamos súper bien. Lo llevo en el corazón, es una persona demasiado talentosa, tiene un talento impresionante (...) Las veces que lo mencionaban era porque me lo mencionaban a mí, pero no porque yo empezara con ese tema”.