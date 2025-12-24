Colombia

El ministro del Trabajo Antonio Sanguino se refirió al salario minimo vital y cuándo el Gobierno anunciará la cifra para el 2026

El jefe de cartera recalcó que en el decreto expedido por el presidente Gustavo Petro se incluirán varios aspectos, entre ellos, el salario mínimo vital expuesto por el mandatario nacional

El Gobierno, los trabajadores y
El Gobierno, los trabajadores y los empresarios mantienen una brecha de más de nueve puntos en la negociación del salario mínimo 2026 en Colombia, según expresó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino - crédito @AntonioSanguino/X

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, confirmó que el 29 de diciembre de 2025 se conocerá el decreto que fijará el aumento del salario mínimo para los colombianos que regirá en el año 2026.

En una entrevista concedida a Caracol Radio, el jefe de cartera aseveró que en esa normativa que firmará el presidente Gustavo Petro, se tendrán en cuenta varios factores expuestos por el mandatario nacional en la alocución presidencial del martes 23 de diciembre de 2025 como la inflación causada, proyectada, productividad y el salario vital.

“Por primera vez Colombia incorporará salario mínimo vital (...) el anuncio será a finales de mes, el 29 o el 30 de diciembre”, explicó el funcionario a la cadena radial.

El aumento del salario mínimo
El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 impactará directamente el valor de la prima de servicios de millones de trabajadores - crédito Adobe Stock

Salario mínimo vital

Así mismo, Sanguino recalcó que Colombia adoptará oficialmente el concepto de salario mínimo vital, una figura contemplada en la Constitución Política y avalada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Es la primera vez que en el país se incorporaría este concepto y es lo que precisamente estamos haciendo en este momento. Por supuesto, teniendo en cuenta también las otras variables macroeconómicas que hay que considerar para la definición del incremento del salario mínimo. Esto es la inflación, el comportamiento de la economía, el aporte de los salarios, del trabajo o del aporte de la fuerza laboral a las cuentas nacionales, al producto interno bruto”, añadió.

Además, sostuvo que desde el Gobierno nacional se destacó que, pese al ajuste en el salario mínimo, no se proyecta un impacto directo sobre el gasto en salarios públicos, dado que los servidores del Estado ya cuentan con un acuerdo salarial definido previamente.

“En el primer semestre nosotros tuvimos una negociación estatal con los trabajadores públicos y con los servidores públicos del país. Allí construimos un acuerdo que está establecido el incremento del salario de los servidores públicos del país, que para este año fue del 7%y para el año entrante (2026) es de 1,9% por encima de la inflación causada (...) el incremento del salario mínimo no tendrá un impacto en relación con ese asunto”, precisó.

El aumento de bienes y
El aumento de bienes y servicios se calcula teniendo en cuenta el aumento de salario mínimo - crédito Freepik

Desde el Ministerio se precisó que los cálculos internacionales de salario vital suelen basarse en hogares de tres o cuatro personas, con un promedio de 1,5 individuos laborando por familia, un criterio orientador para la adaptación local. Aun así, esto no implicará que el monto del salario mínimo varíe según el tipo de familia, sino que funcionará como parámetro guía durante el proceso de concertación.

“El cálculo que ellos hacen es, digamos, establecer cuál es el mínimo de ingreso vital para esa familia y eso cómo se representa en salarios, en este caso, en 1.5 salarios por familia”, explicó Sanguino.

Igualmente, recordó que la Constitución Política colombiana (art. 53) y la jurisprudencia de la Corte Constitucional respaldan el principio de salario mínimo vital y móvil, orientando a que el ingreso base de los trabajadores resguarde la dignidad y bienestar de los hogares.

“La Organización Internacional del Trabajo ha hecho un estudio de finales del año pasado (2024) para Colombia de salarios vitales y móviles, que son un referente que nosotros pusimos como referente en la discusión en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. Y en ese concepto y en ese informe se basó, por ejemplo, el movimiento sindical, las centrales sindicales o la bancada sindical en la Comisión, para presentar sus propuestas para la discusión en la Comisión”, resaltó el ministro.

La negociación del salario mínimo
La negociación del salario mínimo 2026 enfrenta tensiones entre centrales obreras, Gobierno, encabezado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y empresarios hasta el 15 de diciembre - crédito @MintrabajoCol/X

Recargo nocturno

Por último, Antonio Sanguino subrayó que desde el 25 de diciembre entró en vigor una modificación clave incluida en la reforma laboral. Es el recargo nocturno vuelve a comenzar a las 7:00 p.m., con un incremento adicional del 35 por ciento.

En este punto, aprovechó para lanzar cuestionamientos al expresidente Álvaro Uribe que, sin mencionarlo directamente, recordó que durante su gobierno promovió modificaciones a las condiciones laborales.

Es que hubo alguien por allá en el 2002 que se le ocurrió que el día terminaba a las 10:00 p.m., queriendo alterar el movimiento de rotación de la tierra. No, ahora en Colombia otra vez le hacemos caso al movimiento de rotación de la tierra y la noche empieza a las 7:00 p.m.”, puntualizó.

Teniendo en cuenta el artículo
Teniendo en cuenta el artículo 11 de la reforma laboral, que amplía el recargo por trabajo nocturno y dominical, la tarifa por servicio de vigilancia podría subir más de $5 millones - crédito Colprensa

