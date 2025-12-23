Colombia

La madre de Kleidymar Fernández Sulbarán denuncia intimidaciones mientras continúa la investigación por el caso de Jaime Esteban Moreno y reveló el mensaje que le dejó antes de desaparecer

La mujer negó los rumores sobre una fuga al extranjero asegurando que ya había rendido declaración ante las autoridades judiciales

Guardar
Jaime Esteban Moreno - Kleidymar
Jaime Esteban Moreno - Kleidymar Fernández Sulbarán (implicada en el homicidio del joven) - crédito redes sociales

El misterio en torno a la desaparición de Kleidymar Fernández Sulbarán, mujer vinculada al crimen del joven Jaime Esteban Moreno, la madrugada del 31 de octubre de 2025 en Bogotá, se ha intensificado tras revelarse que tanto ella como su familia han sido objeto de amenazas por parte de grupos desconocidos.

De acuerdo con El Tiempo, la madre de la joven, Támara Sulbarán, afirmó que recibieron mensajes intimidatorios de un individuo que se hace llamar “Juanchito AUC”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En uno de los chats, este sujeto advirtió: “Malditos venecos. Ya los tenemos ubicados. Ya están pagando por ustedes malditos”, mientras que en otra comunicación enviada el 13 de noviembre se leía: “Entonces pedazo de basura ¿ya transmitió el mensaje? El tiempo se está acabando. (...) Entreguen a esa maldita”.

La situación ha llevado a la familia de Fernández Sulbarán a vivir en constante zozobra.

La madre relató al medio de comunicación que tras un incidente en el Parque de la Mariposa, donde dos hombres en moto persiguieron a su hija, decidieron acudir a la Fiscalía.

“Les dijimos lo que había pasado porque se supone que ella estaba ayudando a la Fiscalía para conseguir a Ricardo. Se supone que estábamos mis dos hijas y yo en plan de protección porque corremos riesgo. La Fiscalía solo nos dijo que habláramos con nuestro abogado y la recomendación de este fue que nos mudáramos”, explicó.

La próxima audiencia del caso
La próxima audiencia del caso será el 6 de noviembre - crédito RedesSociales/CapturadePantalla

El caso de Kleidymar Fernández surgió luego de la brutal golpiza que terminó con la vida del estudiante de Los Andes.

Según videos y testimonios recopilados por la Fiscalía, Fernández Sulbarán habría incitado a Juan Carlos Suárez y Ricardo González Castro —ambos ya capturados— a agredir a Moreno Jaramillo hasta dejarlo en el suelo, donde murió por asfixia, ahogado con su propia sangre.

La madre de la joven, en declaraciones también le dijo a El Tiempo, sostuvo que desconoce el paradero de su hija y que la última comunicación que tuvo con ella fue a través de una nota.

“Yo llegué un día normal de mi trabajo y encontré un mensaje que decía: ‘Mami, voy a estar bien. La amo’. Desde ahí no sé nada de ella”.

Añadió que recibieron información que apunta a un posible atentado contra la vida de Kleidymar.

“Nos dijeron que fue pagada para que la maten en la localidad de Santa Fe a una organización que llaman ‘Oficina Central del Norte’, pero no sé ni siquiera qué significado tiene esa oficina”.

En medio de la investigación, El Tiempo reportó que Fernández Sulbarán había trabajado en un local de medias en el mismo centro comercial de San Victorino, en Bogotá, donde también laboraba Ricardo González.

crédito @pasaen_bogota/IG | cortesía Before
crédito @pasaen_bogota/IG | cortesía Before Club | Mebog

La mujer negó los rumores sobre una fuga al extranjero: “Es falso que mi hija haya salido del país”, afirmó Támara Sulbarán, asegurando que ya había rendido declaración ante las autoridades judiciales.

Finalmente, se conoció que Kleidymar Fernández asistió a la fiesta de Halloween en el bar Before Club, donde ocurrió la agresión, tras adquirir su boleta.

De acuerdo con su madre, existía una relación previa entre los implicados, ya que Kleidymar y Juan Carlos Suárez frecuentaban el mismo gimnasio y vivían en la misma unidad residencial.

Las autoridades continúan la búsqueda de Fernández Sulbarán, quien es señalada de haber motivado a los agresores y cuya declaración se considera clave para esclarecer los hechos que rodearon el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

Las dos jóvenes fueron liberadas,
Las dos jóvenes fueron liberadas, pero siguen ligadas a la investigación, mientras que la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de Juan Carlos Suárez Ortiz (el único capturado hasta el momento) quedó fijada para el miércoles 5 de noviembre de 2025, por el presunto homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo - crédito Mebog

La desaparición de Kleidymar Fernández Sulbarán permanece sin resolver, mientras crece la preocupación por su seguridad y la de su familia, mientras continúan los procesos judiciales dentro del caso.

Temas Relacionados

Jaime Esteban MorenoKleidymar Fernández SulbaránDisfraz azulÚltimo mensajeColombia-Noticias

Más Noticias

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Deportivo Cali es el equipo que mejor se ha reforzado para la próxima temporada, mientras Millonarios e Independiente Medellín son dos de los clubes con más rumores en la temporada de fichajes

Mercado de fichajes de los

Estos son los impuestos que pagarán los colombianos por la emergencia económica decretada por el Gobierno Petro: subirían los licores, los cigarrillos y habrá más tributos para las transacciones bancarias

El paquete de nuevos impuestos incluye el aumento del gravamen a los movimientos financieros, cargos adicionales a licor y cigarrillos, y la ampliación del impuesto al patrimonio

Estos son los impuestos que

Alcaldía de Bogotá suspende el Pico y Placa para vehículos particulares en días clave de Navidad y Año Nuevo

El levantamiento temporal de la restricción aplicará el 26 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, para facilitar el tránsito durante los fines de semana festivos

Alcaldía de Bogotá suspende el

Empresa del bus involucrado en accidente de estudiantes en Antioquia se pronunció tras ser suspendida por el Ministerio de Transporte: “No hemos sido notificados”

Precoltur sostuvo que desde el momento del accidente ha colaborado con las autoridades para verificar las condiciones del vehículo utilizado para el viaje de los exalumnos del Liceo Antioqueño

Empresa del bus involucrado en

El Centro Democrático presentó su lista a la Cámara por Bogotá: estas son las principales figuras del uribismo en la capital

La dirigencia del partido político oficializó a quienes buscarán una curul en las elecciones del 2026, en un acto donde participaron figuras como Paloma Valencia, Gabriel Vallejo y el expresidente Álvaro Uribe Vélez

El Centro Democrático presentó su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este sería el cabecilla del

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

ENTRETENIMIENTO

Mamá de Lina Tejeiro respondió

Mamá de Lina Tejeiro respondió a críticas por dejarse crecer las canas: “Hacer lo que nos haga felices”

Felipe Saruma oficializó su campaña a la Cámara de Representantes por Atlántico con curioso video: “Políticamente incorrecto”

Luinny acusó a Westcol de usar a Karina García y Yina Calderón para tener números: “Y eres el más grande de Latinoamérica”

La ciclista Mariana Pajón relató cómo ha sido su primer mes como madre de Theo: “En desorden”

Aida Victoria Merlano tuvo que hospitalizarse por urgencias: “Me desmayé y casi convulsiono”

Deportes

Mercado de fichajes de los

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Egan Bernal es el mejor ciclista colombiano de la temporada 2025, según el ranking de la UCI: así les fue a los demás

Así quedaría el listado oficial de títulos del fútbol colombiano: la Dimayor le quitó copas a Santa Fe, Millonarios y Medellín

La colombiana más ganadora en la historia del tenis profesional denunció a la Federación Colombiana de Tenis: “Sé qué es lo que les incomoda”

Santa Fe y Millonarios quieren fichar al mismo jugador para el 2026: fue figura del Deportes Tolima en el 2025