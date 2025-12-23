La madre de Kleidymar Fernández Sulbarán denuncia intimidaciones mientras continúa la investigación por el caso de Jaime Esteban Moreno y reveló el mensaje que le dejó antes de desaparecer

Jaime Esteban Moreno - Kleidymar Fernández Sulbarán (implicada en el homicidio del joven) - crédito redes sociales

El misterio en torno a la desaparición de Kleidymar Fernández Sulbarán, mujer vinculada al crimen del joven Jaime Esteban Moreno, la madrugada del 31 de octubre de 2025 en Bogotá, se ha intensificado tras revelarse que tanto ella como su familia han sido objeto de amenazas por parte de grupos desconocidos.

De acuerdo con El Tiempo, la madre de la joven, Támara Sulbarán, afirmó que recibieron mensajes intimidatorios de un individuo que se hace llamar “Juanchito AUC”.

En uno de los chats, este sujeto advirtió: “Malditos venecos. Ya los tenemos ubicados. Ya están pagando por ustedes malditos”, mientras que en otra comunicación enviada el 13 de noviembre se leía: “Entonces pedazo de basura ¿ya transmitió el mensaje? El tiempo se está acabando. (...) Entreguen a esa maldita”.

La situación ha llevado a la familia de Fernández Sulbarán a vivir en constante zozobra.

La madre relató al medio de comunicación que tras un incidente en el Parque de la Mariposa, donde dos hombres en moto persiguieron a su hija, decidieron acudir a la Fiscalía.

“Les dijimos lo que había pasado porque se supone que ella estaba ayudando a la Fiscalía para conseguir a Ricardo. Se supone que estábamos mis dos hijas y yo en plan de protección porque corremos riesgo. La Fiscalía solo nos dijo que habláramos con nuestro abogado y la recomendación de este fue que nos mudáramos”, explicó.

El caso de Kleidymar Fernández surgió luego de la brutal golpiza que terminó con la vida del estudiante de Los Andes.

Según videos y testimonios recopilados por la Fiscalía, Fernández Sulbarán habría incitado a Juan Carlos Suárez y Ricardo González Castro —ambos ya capturados— a agredir a Moreno Jaramillo hasta dejarlo en el suelo, donde murió por asfixia, ahogado con su propia sangre.

La madre de la joven, en declaraciones también le dijo a El Tiempo, sostuvo que desconoce el paradero de su hija y que la última comunicación que tuvo con ella fue a través de una nota.

“Yo llegué un día normal de mi trabajo y encontré un mensaje que decía: ‘Mami, voy a estar bien. La amo’. Desde ahí no sé nada de ella”.

Añadió que recibieron información que apunta a un posible atentado contra la vida de Kleidymar.

“Nos dijeron que fue pagada para que la maten en la localidad de Santa Fe a una organización que llaman ‘Oficina Central del Norte’, pero no sé ni siquiera qué significado tiene esa oficina”.

En medio de la investigación, El Tiempo reportó que Fernández Sulbarán había trabajado en un local de medias en el mismo centro comercial de San Victorino, en Bogotá, donde también laboraba Ricardo González.

La mujer negó los rumores sobre una fuga al extranjero: “Es falso que mi hija haya salido del país”, afirmó Támara Sulbarán, asegurando que ya había rendido declaración ante las autoridades judiciales.

Finalmente, se conoció que Kleidymar Fernández asistió a la fiesta de Halloween en el bar Before Club, donde ocurrió la agresión, tras adquirir su boleta.

De acuerdo con su madre, existía una relación previa entre los implicados, ya que Kleidymar y Juan Carlos Suárez frecuentaban el mismo gimnasio y vivían en la misma unidad residencial.

Las autoridades continúan la búsqueda de Fernández Sulbarán, quien es señalada de haber motivado a los agresores y cuya declaración se considera clave para esclarecer los hechos que rodearon el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.

Las dos jóvenes fueron liberadas, pero siguen ligadas a la investigación, mientras que la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de Juan Carlos Suárez Ortiz (el único capturado hasta el momento) quedó fijada para el miércoles 5 de noviembre de 2025, por el presunto homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo - crédito Mebog

La desaparición de Kleidymar Fernández Sulbarán permanece sin resolver, mientras crece la preocupación por su seguridad y la de su familia, mientras continúan los procesos judiciales dentro del caso.