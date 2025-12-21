Bogotá vs. Medellín: tiktoker reveló las palabras rolas que los paisas no comprenden

La tiktoker comparó saludos, expresiones y hasta la panadería de Medellín y Bogotá, desatando una ola de comentarios - crédito Juliana Q / TikTok

Las diferencias lingüísticas entre regiones de Colombia volvieron a ser tema de conversación en redes sociales tras la publicación de un video en TikTok en el que la creadora de contenido Juliana Quintero expuso en su cuenta una lista de expresiones bogotanas que, según afirmó, le resultaron completamente extrañas como paisa.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar y dejó en evidencia la popularidad de estos términos en el centro del país. Aunque lejos de la rivalidad característica entre las dos ciudades, los internautas se tomaron con humor la publicación que se compartió ampliamente en la plataforma.

Al iniciar el video, Quintero explicó a sus seguidores que la palabra que más le llamó la atención fue el uso del “re” en Bogotá: “Para mí, la más pegadiza es el ‘re’. Para todo es ‘re’”, dijo en su video de TikTok. Además, señaló que “otra palabra que también utilizan mucho es el paila”.

La creadora de contenido continuó su recuento de términos con algunos que, según su experiencia, no forman parte del habla cotidiana en Medellín: “Las aretas son los aretes. O que para restarle importancia a cualquier cosa, yo soy como ‘ah’, jefe, voy a renunciar. ‘Ah’, mentiras”.

Del mismo modo, la tiktoker también mencionó otras expresiones que le resultaron desconocidas o confusas: “El severo también siento que es una palabra súper rola, o sea, como que yo acá en Medellín no he escuchado a nadie que diga: ‘Uy, severo’, mientras que en Bogotá como que sí, pero no entiendo qué significa severo”, afirmó Quintero en su publicación.

Además indicó lo siguiente: “Colarse también siento que es como súper rola, o sea, acá es como meterse”. Incluso, confesó: “Áspero también es una palabra que yo, la verdad, no entiendo. ¿Qué significa re áspero? O sea, ¡no entiendo!”.

En el desarrollo del video, la creadora de contenido relató que incluso su suegra le enseñó una expresión que le resultó graciosa: “Hay otra palabra y la verdad es que a mí me dio mucha risa la primera vez que me la dijeron porque me la dijo mi suegra. ‘China’ también se suma a mi diccionario de palabras rolas”.

Además, aseguró que en su experiencia con su pareja y su círculo bogotano, notó diferencias en los saludos: “Esta palabra se la he escuchado mucho a mi novio, como cuando lo llaman hermano o cuando lo llaman los amigos y es como: ‘¿Qué hizo?’ No, y también: ‘¿Qué hace?’ O sea, ¿y dónde está el Hola? O sea, literal, es que contesta y es: ‘¿Qué hace?’ No, o sea: ‘Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, ¿cómo vas? o ¿Qué estás haciendo?’”.

Entre las expresiones que más le desconcertaron, Quintero incluyó: “Darse garra. ¿Cómo así que me di garra? ¿Qué significa darme garra? ¿Qué, qué es eso?”. También mencionó otras palabras frecuentes en Bogotá: “Claramente no nos pueden faltar las respectivas palabras: veci y sumercé”.

La creadora de contenido también aprovechó su video para comparar productos típicos de panadería entre ambas ciudades: “Pan rollo. El Pan rollo es el equivalente a un paquete de arepas sonsoneñas acá en Medellín. Te lo juro, no tengo pruebas, pero tampoco dudas”. Sobre la oferta gastronómica, destacó una diferencia que generó debate en los comentarios: “Las panaderías no tienen pollo. En las panaderías es panadería y ya. En cambio, acá las panaderías tienen panadería y tienen pollo, o sea, venden presas de pollo broaster”.

Finalmente, Quintero sumó una expresión que, según ella, tiene un equivalente paisa: “Y otra palabra es ‘qué boleta’, o sea, ‘qué boleta’ yo siento que es como el equivalente a decir como: ‘Uy, marica, qué mañé’”.