Pastrana atacó la consulta del Pacto Histórico y la comparó con resultados de Petro en segunda vuelta: “Se arrepintieron”

El expresidente Andrés Pastrana cuestionó la consulta interna del Pacto Histórico y puso en duda el respaldo al oficialismo. - crédito Giorgio Viera/EFE

El expresidente Andrés Pastrana criticó abiertamente los resultados de la consulta interna del Pacto Histórico, atribuyéndoles un significado de rechazo ciudadano hacia el gobierno de Gustavo Petro.

A través de sus redes sociales, el exmandatario puso en duda el respaldo político al oficialismo y sostuvo que la diferencia entre la votación obtenida por Petro en 2022 y la participación registradas en la jornada del pasado 26 de octubre es evidencia de un arrepentimiento masivo entre los electores.

La intervención de Pastrana se centró en recalcar la contundente reducción en el número de votos entre las dos jornadas. Según su mensaje, Colombia pasó de respaldar con más de once millones de sufragios a Petro en la segunda vuelta presidencial de 2022, a mostrar un apoyo de poco más de dos millones de personas en la consulta del Pacto Histórico, celebrada recientemente. Para el exmandatario, esto equivale a que “diez millones de votantes” se habrían arrepentido de su decisión electoral de hace tres años.

“De los 11.291.987 votos de la segunda vuelta de 2022 se arrepintieron diez millones de votantes de Gustavo Petro” dijo en su cuenta de X.

Mensaje en el que Andrés Pastrana señala una supuesta disminución del apoyo a Gustavo Petro tras la consulta del Pacto Histórico. - crédito @AndresPastrana_/X

En su publicación, Pastrana calificó la administración de Petro como “corrupta, sin obras y aliada del narcotráfico”. La frase generó amplia repercusión en el ámbito político y en redes sociales, reavivando el debate sobre el grado de respaldo que mantiene el presidente y su coalición. Para el exjefe de Estado, la baja participación registrada constituye una muestra del desencanto ciudadano.

Resultados de la consulta del Pacto Histórico

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, el Pacto Histórico realizó una consulta abierta para seleccionar su candidato único a la presidencia y definir las listas al Senado y la Cámara de Representantes. La jornada registró una participación de más de dos millones de colombianos, según información oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, obtuvo la mayoría de votos en la consulta presidencial, superando ampliamente a la exministra de Salud, Carolina Corcho, y al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Según el boletín 22, con el 88% de las mesas informadas, los resultados fueron los siguientes:

Iván Cepeda: 1.074.975 votos

Carolina Corcho: 490.694 votos

Daniel Quintero: 100.492 votos

Con estos resultados, Cepeda es el candidato oficial del pacto para 2026, sujeto aún a eventuales consultas adicionales dentro de sectores de izquierda y centro-izquierda.

Participación de más de dos millones de ciudadanos en la consulta interna del Pacto Histórico que definió su candidato presidencial. - crédito Lina Gasca/Colprensa

Denuncias e incidentes durante la jornada

La consulta de este año se caracterizó por reportes sobre presuntas irregularidades. Iván Cepeda denunció públicamente dificultades como la falta de material electoral y la reubicación o ausencia de algunas mesas de votación. Sin embargo, la Registraduría informó que el proceso se desarrolló con normalidad tras el cierre de cerca de 20.000 mesas en todo el territorio nacional.

Perfil de Iván Cepeda y el contexto político

Iván Cepeda ha sido representante a la Cámara por Bogotá y senador por el Polo Democrático. Se ha destacado por su trabajo en temas de paz y derechos humanos y ha acompañado procesos de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Durante el gobierno de Gustavo Petro, integró la delegación de negociaciones con el ELN junto a otras figuras políticas.

En años recientes, Cepeda tuvo participación relevante en el proceso penal por presunta manipulación de testigos que involucró al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En ese contexto, Cepeda manifestó haber sido objeto de una campaña de descrédito en su contra, motivada por su labor en la investigación parlamentaria y judicial.

El senador Iván Cepeda resultó elegido como candidato del Pacto Histórico para las próximas elecciones presidenciales. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Implicaciones y reacción política

La diferencia entre los once millones de votos que llevaron a Gustavo Petro a la presidencia en 2022 y los poco más de dos millones de participantes en la consulta del Pacto Histórico alimentó cuestionamientos sobre la capacidad de convocatoria del oficialismo y la interpretación de sus detractores. Andrés Pastrana utilizó esta comparación para subrayar un supuesto “arrepentimiento” entre los votantes del actual mandatario.

Los resultados de la consulta reflejan tanto la selección del candidato oficialista como la capacidad organizativa del Pacto Histórico en un ciclo electoral marcado por tensiones internas y desafíos de movilización.

La cifra de participación reportada por la Registraduría se mantiene en el centro del debate político mientras se inician los preparativos para la carrera presidencial de 2026. El papel de Iván Cepeda y la cohesión de la coalición serán elementos clave para el futuro inmediato del petrismo en Colombia.