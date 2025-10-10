Fatal accidente entre dos vehículos en una vía de Nariño: reportan varios fallecidos y heridos

Las autoridades investigan el origen del siniestro que dejó siete muertos - crédito redes sociales

En la mañana de este viernes se registró un accidente de tránsito que involucró una van de servicio intermunicipal y un camión de carga en la vía que conecta a Nariño con Tumaco, y que dejó al menos siete personas fallecidas, según información preliminar.

El accidente ocurrió a unas seis horas de Pasto y movilizó a los habitantes de la vereda La Espriella, quienes ayudaron a los heridos y alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido en la carretera.

El impacto fue de tal magnitud que la van quedó completamente destruida. Testigos indican que el impacto fue de frente, razón por el que el autobús de servicio público quedó destruido.

Los hechos que originaron el choque son materia de investigación - crédito redes sociales

En el momento del accidente, el vehículo transportaba a unas quince personas, aunque hasta ahora no se ha revelado la identidad de las víctimas mortales.

La reacción de la comunidad resultó determinante en los primeros minutos tras el choque. Residentes de La Espriella lograron rescatar con vida a ocho personas de entre los restos del vehículo.

La intervención de los habitantes facilitó el trabajo de los socorristas y de la Policía de Tránsito, quienes trasladaron a los heridos, algunos en estado crítico, a centros asistenciales en Pasto.

Pocos minutos después del accidente, el secretario de Gobierno de Nariño, Freddy Gámez, indicó que al menos siete personas perdieron la vida. Sin embargo, Mónica Riascos, secretaria de Tránsito de Tumaco aseguró que la cifra de muertos es de tres personas.

El reporte oficial es preliminar y las autoridades han solicitado esperar mientras se realiza la identificación de las víctimas. Además.

En cuanto a las circunstancias exactas que provocaron el accidente aún no han sido esclarecidas, y las autoridades continúan investigando si se trató de un exceso de velocidad, falla mecánica o invasión del carril.

No obstante, desde la Gobernación de Nariño indicaron que el lugar donde se registró el siniestro se caracteriza por ser una carretera recta donde algunos conductores suben la velocidad.

“Posiblemente sea una situación similar porque en esta vía suelen pasara accidentes de este tipo”, explicó Gámez en El Tiempo.

Los hechos que rodearon el siniestro son materia de investigación - crédito @paulocesarpaz / X

Otros accidentes fatales en Colombia

En la tarde del 9 de octubre se conoció que un contratista de la empresa Afinia perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la vía que conecta a María La Baja con San Pablo, en Bolívar.

Según información difundida por Caracol Radio, la víctima fue identificada como Hugo Ferley Vidales Méndez, de 37 años, quien se desplazaba en una motocicleta Suzuki con placa YAI 65G.

El reporte señala que, tras una maniobra que se investiga, Vidales Méndez atropelló a un peatón identificado como Pedro Antonio San Martín, quien sufrió lesiones de carácter leve. Después del primer incidente, el motociclista perdió el control del vehículo y fue impactado por un carrotanque con placa WCP 582, que transitaba en sentido contrario.

Después del accidente, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía llegaron al lugar para coordinar los actos urgentes y realizar el levantamiento del cuerpo. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer la secuencia de los hechos y las posibles responsabilidades.

Vidales Méndez se desempeñaba como contratista de Afinia y su muerte ha generado impacto entre sus compañeros y habitantes de la zona. Caracol Radio informó que el peatón afectado fue atendido en un centro asistencial y se encuentra fuera de peligro.

En relación con estos hechos, en la mañana del domingo 5 de octubre, un accidente se presentó en la vía Medellín–Bogotá, distinto al registrado en la carretera Tumaco–Pasto. En el siniestro estuvieron involucrados un vehículo de carga pesada, un automóvil y una motocicleta, con saldo de una persona fallecida.

Al lugar acudieron organismos de socorro y unidades de la Policía de Carreteras, quienes atendieron la emergencia, realizaron la inspección técnica y llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo, mientras se restablecía el tráfico.

Las circunstancias que rodearon el accidente son materia de investigación - crédito Voces del Pácifico

Las autoridades y los organismos de socorro reiteran el llamado a los conductores para que conduzcan con responsabilidad y respeten las normas de tránsito.