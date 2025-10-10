Colombia

Juzgado de Bogotá ordenó captura de Emilio Tapia revocándole el derecho a libertad condicional

El empresario condenado por corrupción deberá volver a pagar su condena en una cárcel, luego de que el Juzgado 15 del Circuito Penal de Bogotá emitiera una orden de captura en su contra

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Emilio Tapia estaba siendo investigado por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y fraude procesal - crédito Germán Enciso/Colprensa

La revocatoria de la libertad condicional para Emilio Tapia, empresario ampliamente conocido en Colombia por su papel en múltiples escándalos de corrupción, marca un nuevo capítulo judicial en el país.

De acuerdo con información del Juzgado 15 del Circuito Penal de Bogotá, se ha emitido una orden de captura en su contra, luego de que la justicia determinara que debía regresar a prisión tras beneficiarse durante varios meses de una medida de excarcelación.

El documento que emitió el Juzgado Quince Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D. C. determina las siguientes resoluciones en contra de Tapia.

“REVOCAR la decisión proferida el 11 de abril de 2025 por el Juzgado Primero (01) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla/Atlántico, que resolvió conceder la libertad condicional a EMILIO JOSÉ TAPIA ALDANA”.

Así mismo, que de inmediato se efectúe una orden de detención: “ORDENAR LA CAPTURA INMEDIATA de EMILIO JOSÉ TAPIA ALDANA a través del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla y/o quien corresponda, para que el sentenciado prenombrado continúe con el tratamiento penitenciario a que viene siendo sometido, en el establecimiento penitenciario que disponga para tal fin el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- Inpec”.

Orden de captura contra Emilio Tapia por corrupción - crédito Juzgado 15 de Bogotá

Con respecto a este punto, el juzgado explicó que el procesado será dejado a disposición del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla.

Finalmente, se determinó que: “Por mandato legal, contra esta decisión no procede recurso alguno por tratarse de una providencia de segunda instancia”.

Tapia es requerido por los delitos de cohecho propio e interés ilícito en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particular y concierto para delinquir.

