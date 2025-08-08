Colombia

Carlos Fernando Galán retiró a contratista de la avenida Ciudad de Cali por incumplimiento: le caerá millonaria multa

La Alcaldía de Bogotá impuso una multa de 14.000 millones de pesos y asumió el control de parte de la construcción de este corredor vial de más de siete kilómetros, clave para la movilidad del suroccidente y la conexión con el futuro metro

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
La Alcaldía declaró la caducidad del contrato del tramo 2, entre la avenida Bosa y la avenida Villavicencio, por abandono de obra - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá anunció la caducidad del contrato correspondiente al tramo 2 de la avenida Ciudad de Cali, luego de que el contratista responsable abandonara la obra.

La medida, confirmada por el alcalde Carlos Fernando Galán, incluye la imposición de una multa de 14.000 millones de pesos y la apertura de un nuevo proceso de licitación que deberá resolverse en un plazo máximo de seis meses.

El tramo afectado conecta la avenida Bosa con la avenida Villavicencio y forma parte de uno de los proyectos viales más ambiciosos de la ciudad, con una inversión cercana a los ochocientos mil millones de pesos.

La avenida Ciudad de Cali está concebida como un corredor de más de siete kilómetros, desde el puente sobre el río Bogotá hasta la intersección con la avenida Américas, con el objetivo de mejorar la movilidad en el suroccidente de la capital y servir como alimentador del futuro metro.

Según explicó Galán, el contratista “prácticamente abandonó la obra”, lo que motivó la apertura de un proceso sancionatorio que derivó en la decisión final de terminar el contrato.

Carlos Fernando Galán anuncia suspensión de contratista por obras en la avenida Cali

“Le quitamos el contrato, le quitamos la obra, y ya tomamos control. Aquí la maquinaria ya empieza hoy a operar y a trabajar para hacer la mitigación durante unos meses, para poder avanzar en una nueva licitación”, señaló el mandatario.

La decisión se adoptó tras las denuncias del concejal Daniel Briceño, que advirtió sobre retrasos significativos en la ejecución del tramo.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) respaldó la medida, indicando que la caducidad se oficializó en junio de 2025 ante la inacción del contratista.

Mientras se adjudica el nuevo contrato, la administración local ha garantizado que la movilidad en la zona y el servicio de Transmilenio no se verán afectados.

La presencia de maquinaria y personal en el sitio permitirá realizar trabajos de mitigación para evitar deterioros y garantizar que los avances logrados no se pierdan.

Galán aprovechó el anuncio para enviar un mensaje contundente a las empresas contratistas: “Contratista que incumpla, contratista que vamos a sancionar. Me comprometí con los bogotanos a garantizar que las obras de Bogotá, que muchas de ellas estaban enredadas y demoradas, se agilizaran y se pudieran entregar. Ya hemos entregado muchas y seguimos avanzando”.

- crédito Colprensa/Alcaldía Mayor de Bogotá

Avances diferenciados en los otros tramos y el Metro de Bogotá

El alcalde subrayó que, pese al problema con el tramo 2, el proyecto general ha tenido un avance significativo bajo su administración. “Cuando llegamos, el proyecto general tenía un avance del 49,88 % y ya vamos en 83,37 %”, afirmó.

En detalle, el grupo 1, que va hacia la avenida Bosa, pasó del 72,15 % a 99,99 % de avance de obra; el grupo 3, que se encontraba en 50,48 %, alcanzó un 96,30 %; y el grupo 4, correspondiente a la intersección de la Cali con las Américas, subió de 29,50 % a 74,88 %.

Estos datos, según Galán, reflejan un esfuerzo por “poner en orden las obras en Bogotá para los ciudadanos” y marcan distancia con la gestión anterior.

La disparidad en el progreso de cada tramo también evidencia los retos de coordinar proyectos de gran escala en la capital, donde intervienen múltiples contratistas y factores técnicos.

El alcalde también anunció que en menos de 10 meses los ciudadanos podrán ver los trenes de la primera línea del metro circulando en pruebas entre el patio taller y la estación cuatro.

El proyecto, que al 30 de junio presentaba un avance del 57,57 % y que superará el 59 % con el corte de julio, avanza a un ritmo de 2 % mensual.

Entre los logros técnicos destacan 6,5 kilómetros de viaducto construidos y más de 6.000 pilotes instalados.

La administración de Carlos Fernando
La administración de Carlos Fernando Galán ha impulsado este rediseño con la intención de que las estaciones del metro se adapten mejor al contexto arquitectónico y visual de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá/Metro de Bogotá

El primer tren llegará en septiembre, tras realizar 2.500 kilómetros de pruebas en China, y los demás arribarán de forma escalonada —uno por mes— hasta completar los 30 previstos para 2026.

El traslado se hará desde Cartagena por una ruta logística más segura que la de Buenaventura.

En el frente constructivo, ya se instalaron rieles entre el patio taller y la estación uno, y avanzan las obras en las estaciones uno, cuatro y seis.

Se prevé que en mayo próximo inicien las pruebas dinámicas. Galán también anunció acuerdos con el Gobierno Nacional para asegurar la financiación y rediseñar las fachadas de las estaciones, buscando integrarlas mejor al entorno sin aumentar el presupuesto.

