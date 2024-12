Yina Calderón se unió a las críticas contra Westcol sobre apariencias con su dinero: “Él es solo fachada”

La empresaria de fajas dio su opinión sobre el drama entre Aida y Westcol - crédito montaje @yinacalderontv @westcol / Instagram

Los influencers Aida Victoria Merlano y Westcol han protagonizado de nuevo uno de los dramas más mediáticos de final de año, después de que la barranquillera revelara algunos detalles detrás de la relación que mantuvo con el streamer por varios meses.

Uno de los mensajes más duros que lanzó Aida fue con respecto al dinero que presume el paisa, pues en varias ocasiones Westcol aseguró que con su fama estaba manteniendo a varias personas e, incluso, aseguró que la barranquillera vivía a costa suya.

Debido a las duras declaraciones del creador de contenido, Aida salió a aclarar que durante la relación no fue mantenida por él, y que cuando se conocieron, ella tenía más comodidades económicas.

La empresaria de fajas aseguró que el paisa solo presume de su dinero por apariencia -crédito @maschismesdefamosos / TikTok

Ante estas declaraciones que se hicieron virales en redes sociales, la influencer Yina Calderón salió a complementar la información dada por Aida y confesó que tiene varios conocidos a los que Westcol les debe grandes sumas de dinero.

“Me encanta ver a la gente agarrarse, mentiras no, estoy muy malévola, acabo de llegar a mi empresa y me están contando el chicharrón de la Aida con el Westiercol... Ay no, es que él es pura fachada, nenes, el helicóptero es alquilado, mandó a arreglar un carro por acá donde unos amigos míos y esta es la hora en la que no pagado los 20 milloncitos... ¿Cómo hara la novia de Westcol para aguantarse la pelea con la ex?”, dijo entre risas.

Las declaraciones de Yina despertaron diversas reacciones en redes sociales, donde varios se fueron en contra de Westcol y otros lo defendieron las declaraciones de la empresaria.

“Apoyo total a Aida y Yina, por fin le dieron duro a Kiko”, “Westcol tiene más plata que todo el que lo critica”, “por culpa de Westcol tengo que darla la razón a Yina y a Aida”, “mientras Westcol debe 20 millones, Aida debe 10 años de cana”, “ese man solo habla y habla de lo que tiene, pero es tan vacío”, fueron algunos de los comentarios.

Yina asegura que Westcol debe una gran suma de dinero a uno de sus amigos - crédito lebriah_ / Instagram

Por otro lado, la empresaria de fajas ha sido noticia y tendencia en varias redes sociales después de revelar como en el momento en que estaba legando a la fama sufrió la peor humillación de su vida.

Yina sufrió un episodio de depresión después de las críticas de un famoso estilista

En el pódcast de Camilo Triana, Yina Calderón compartió detalles inéditos de su vida antes de alcanzar la fama. La creadora de contenido relató un episodio especialmente oscuro, vinculado a un comentario de un reconocido estilista del país, según Calderón, todo comenzó cuando fue invitada a un evento de la revista TV y Novelas.

“Yo fui al evento y fui la peor vestida... Hay un señor que yo no quiero, pero ya lo perdoné, es Franklin Ramos, pero el man me trató re mal, me dijo que yo había ido como una esponja... Yo estaba en la casa viendo la televisión y si el man supiera lo que yo me patonie’ el Gran San buscando ese vestido... Ha sido la única tristeza que me tiró a la cama y no comí por varios días”, dijo Yina.

La empresaria confesó que, aunque se sentía bonita al pisar la alfombra, su look no fue del agrado de muchos, debido a la falta de asesoría. Sin embargo, reveló que antes del evento buscó ayuda, pero le dieron la espalda.

Franklin Ramos fue el estilista que lanzó duras críticas a la Dj - crédito montaje @yinacalderontv @franklinramostoscano / Instagram

“Fue una tristeza que me tiro por varios días, mi mamá ya no sabía qué hacer, fueron dos, tres y cuatro días en los que yo seguía depresiva... Hasta que como al sexto día se me pasó y es ahí en donde mi vida cambia... Me di cuenta de que aunque fui la peor vestida, era la única de la que las personas hablaban y sin un manager”, añadió Yina.

La también DJ confesó que la exposición mediática le dio la oportunidad para poder conocer el camino que la llevaría a ser una de las creadoras de contenido que se ha mantenido más vigente.