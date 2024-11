Epa Colombia reaccionó al mensaje de Andy Rivera en un concierto y recordó detalles de su relación con Lina Tejeiro

Epa Colombia le recordó a Andy Rivera su relación con Lina Tejeiro - crédito @linatejeiro @andyrivera y @epa_colombia/IG

El cantante Andy Rivera causó revuelo en las redes sociales luego de que la influenciadora Epa Colombia reaccionara a unas declaraciones que hizo en medio de su participación en la celebración de los quince años de la conocida Laura Sofía Depende.

La joven creadora de contenido, con cerca de un millón de seguidores en Instagram y más de cinco millones en TikTok, organizó un evento de lujo en Medellín que reunió a destacadas personalidades del entretenimiento, entre ellas Daneidy Barrera, su pareja, Karoll Samantha, Juan Camilo Pulgarín y el cantante del género urbano.

Durante su presentación, Andy Rivera sorprendió al público al compartir un mensaje antes de interpretar Te perdí, su tema en colaboración con Beéle, ya que con un tono reflexivo, el artista hizo referencia a las “segundas oportunidades”, algo que, según él, no recibió en una relación pasada.

“No me dieron segunda oportunidad, todos merecemos segunda, ¿no? Cuando a ustedes no les den una segunda oportunidad, tienen que dedicar este tema (Te perdí), que es con Beéle”, fueron las palabras que expresó Andy ante los asistentes previo a entonar la canción.

Aunque sus palabras parecían ser parte de la presentación de su show, no tardaron en ser asociadas con su mediática relación con la actriz Lina Tejeiro, especialmente por la reacción que tuvo la creadora de contenido y empresaria de keratinas, Epa Colombia, ya que ella publicó ese video en donde él aparece hablando y los relacionó inmediatamente.

Epa Colombia, quien disfrutó del espectáculo junto a su pareja, no dudó en opinar al respecto y lanzó un comentario que rápidamente se viralizó y causó todo tipo de comentarios en las plataformas digitales.

”Si Lina le dio como 20 mil oportunidades. Ni la mamá”, escribió Daneidy Barrera junto al clip en el que Andy hizo su revelación, con esas palabras ‘Epa’ quiso aludir a los múltiples intentos de reconciliación que, según ella, habrían existido entre Andy y Lina, pero también tratando de desmentir al cantante.

Este comentario de Epa Colombia, aunque breve, reavivó las discusiones sobre la relación entre el cantante y la actriz, un tema que ha capturado la atención del público por años.

De acuerdo con los mensajes que han dejado los seguidores, algunos se mostraron a favor del texto que puso ‘Epa’, pero también hubo quienes se mostraron en contra y le pidieron que los dejara de relacionar. Así mismo, otros recordaron que en transmisiones en vivo previamente realizadas por Daneidy Barrera junto a Yina Calderón en la plataforma Kick, ambas habían abordado este asunto y habían expuesto a la pareja de todas las formas posibles.

Según el público, durante esas charlas, señalaron que Lina Tejeiro habría dado varias oportunidades al cantante, pero finalmente decidió distanciarse al no notar cambios significativos en la relación, lo que quiere decir que sabían que esa iba a ser la reacción de Barrera al escuchar ese tipo de declaraciones, pues siempre le ha mostrado su apoyo a Tejeiro.

Esto quiere decir que en las redes sociales las opiniones estuvieron divididas, algunos apoyaron a Andy Rivera, asegurando que “todos merecen segundas oportunidades”, mientras que otros respaldaron el comentario de Epa Colombia y aplaudieron a Lina por priorizar su bienestar emocional.

El evento de Laura Sofía, que originalmente estaba planeado como una celebración exclusiva, terminó siendo el escenario de un debate mediático que continúa resonando entre los seguidores de los protagonistas, pues allí también ocurrieron otro tipo de acciones por parte de otros invitados que han llamado la atención del público.

En cuanto al mensaje de Epa Colombia, Andy Rivera no se ha pronunciado y sus palabras parecen haber abierto nuevamente un capítulo en su historia sentimental con Lina Tejeiro, generando expectativa sobre si este será un tema que el cantante abordará en el futuro.