Rauw Alejandro confirmó colaboración con Feid para su próximo proyecto musical

El colombiano fue invitado a hacer parte del próximo proyecto de Rauw Alejandro - crédito montaje @feid @rauwalejandro / Instagram

Después de varios rumores en redes sociales sobre una posible colaboración entre Rauw Alejandro y Feid, el puertorriqueño confirmó desde su cuenta de Instagram, con un video en donde promociona su próximo álbum, que efectivamente el colombiano estará en su proyecto.

El disco llamado Cosa nuestra cuenta con 18 canciones en las que se ve que Rauw decidió estar acompañado de varios artistas en 9 grabaciones, de las cuales decidió llamar a Feid para el tema Revolú, siendo el único colombiano dentro de la lista.

“Revolú ft. Salomón Villada”, escribió el cantante de Todo de ti, refiriéndose al nombre real de Feid, anuncio que desató una ola de reacciones por parte de los fanáticos del cantante paisa. “Ellos van a sacar la colaboración del año”, “me morí”, “nunca dudé de que Feid estaría en ese álbum”,”no me la creo que este Salo”, “Raúl Alejandro y Salomón Villada van a hacer historia”, “ya me puse nerviosa y todavía no ha salido la colaboración”, fueron algunas de las reacciones.

El colombiano está en 'Cosa nuestra', nuevo proyecto de Rauw - crédito @feidsite / X

Según el video compartido por Rauw en su cuanta de Instagram, el proyecto será lanzado el viernes 15 de noviembre, fecha en la se podrá escuchar la canción de Rauw junto Feid, además de las otras grabaciones en las que estarán Romeo Santos y Bad Bunny.

‘Track-list’ de ‘Cosa Nuestra’

El cantante puertorriqueño compartió las canciones que harán parte de su próximo álbum y decidió compartir las colaboraciones con los nombres reales de los cantantes.

Cosa nuestra

Déjame entrar

Que pasaría... con Benito Martínez (Bad Bunny)

Tú con él

Committed, con Pharrell Williams

Espresso Martini con Marcos Mercado Mota y Carlos Martin Marrero (Marconi Impara y Yan Block)

Baja pa acá con Raúl Ortiz y Joel Martínez (Jowell y Randy)

Ni me conozco

Il Capo

El cantante Rauw Alejandro presenta su proximo proyecto - crédito Atresmedia

Revolú, con Salomón Villada (Feid)

Mil mujeres

Khe? , con Anthony Romeo Santos (Romeo Santos)

Se fue , con Laura Pausini

Pasaporte, con Luis Gonzales ( Mr, Naisgai)

Touchig the sky

Amar de nuevo

2:12 am con Emilio Rosa, Miguel de la Rosa, Milton de la Rosa (Latin Mafia)

Sexxxmachine

El anuncio se hizo con una publicación en la que Rauw segura que, si estuviera en los años 70, la lista de canciones se vería con los nombres reales de los cantantes. “Si fuera 1970, el track-list sería algo así.

Las palabras del reguetonero dieron a entender que su inspiración para el concetp de este álbum está concentrado en esta década, razón por la que también está el título Tú con él, mismo nombre de la canción de Frankie Ruiz, tema que hace unas semanas Rauw presentó una versión a su estilo al igual que Se fue con la italiana Laura Pausini.

Rauw Alejandro cantará con Bad Bunny, Romeo Santos, Feid, entre otros artistas del género en su nuevo proyecto - crédito Cheney Orr / REUTERS

Además, la revelación del primer video promocional, presentó a Rauw vestido de la época, por lo que sus fanáticos esperan que haga algunas mezclas entre lo urbano y la salsa romántica, sin embargo, esto se basa en especulaciones de los fanáticos, por lo que se espera que el 15 de noviembre se conozcan todos los detalles de próximo proyecto de estudio.

“Ferxoo y Bad Bunny en un mismo album, esto es poder”, “se vuelve a juntar Rauw y Benito, se viene album del año”, “al fin tenemos la lista”, “Miren a Feid, Rauw acabas de romper y todavía no ha salido”, “ese track-list es de respeto”, “se fue con Laura, esto es arte”, “Rauw, vienes con tremendo álbum”, “me urgeee este álbum”, “gracias por traer a romeo”, fueron algunas de las respuestas.

Los covers en el proyecto de Rauw

Tal como lo expresa en la descripción de Instagram, al parecer Rauw busca hacer un homenaje a las raíces musicales que lo llevaron a empezar en la música. Además, las versiones de Tú con él y Se fue, ha sido presentadas en vivo por el cantante.

En la última entrega de los Latin Grammy, Rauw subió al escenario y en una sentida interpretación canto el tema de Laura Pausini, interpretación que llegó tan solo semanas después de conocerse su ruptura con la española Rosalía, razón por la que el cover hace sentido en este momento de su carrera.

Rauw Alejandro tendrá dos covers de grandes artistas latinos en su álbum - crédito Charles Sykes/Invision/AP

Mientras que el primero de octubre del 2024, Rauw estuvo en la ciudad de Nueva York donde se le rindió tributo al cantante Frankie Ruiz, momento en el que interpretó Tú con él, versión que según el anuncio también estará en el álbum.