Elianis Garrido reveló el impactante trabajo que tuvo antes de ser famosa: “Duré ocho días llorando”

Elianis Garrido reveló el trabajo que la dejó traumatizada - crédito @elianisgarrido/Instagram

Elianis Garrido fue una las participantes más polémicas del recordado reality Protagonistas de Nuestra Tele, en 2012, ya que su actitud violenta contra Óscar Naranjo, uno de sus compañeros, terminó con la expulsión por la puerta de atrás.

En efecto, el bochornoso episodio terminó por darle reconocimiento y popularidad, teniendo en cuenta que era considerada una de las mejores participantes en el concurso de actuación; además, su personalidad era motivo de admiración por miles de televidentes del programa.

La actriz y presentadora barranquillera dice que ya superó dicho episodio para dedicarse a sus pasiones, una de ellas es el baile, que logró fusionar con el mundo de los negocios. “Tanto mi esposo como yo hemos estado muy involucrados en el sector de bienestar y fitness. Cuando decidimos abrir el estudio Dance World en Bogotá, Álvaro tenía la visión de que este negocio también fuera una plataforma digital y que lograra conectar con más personas”, expresó sobre su emprendiemiento a Portafolio.

También, explicó que “como todo, al principio fue duro. Sin embargo, tengo una comunidad digital que es muy generosa y que deseaba tomar las clases. Aprovechando las bondades maravillosas de la tecnología, nos lanzamos con esta plataforma que busca conectar y poner a bailar a la gente”,

Elianis Garrido contó parte de su pasado y un trabajo que nunca olvida - crédito @elianisgarrido/Instagram

Sin embargo, Garrido no siempre estuvo rodeada de fama, reconocimiento y del mundo artístico, debido a que en algún momento creyó que estudiar criminalística la podría conducir al rumbo profesional de su vida.

La actriz, en el pódcast El postre primero, reveló que no tiene los mejores recuerdos de dicha carrera, teniendo en cuenta que criminalística se basa en el análisis de los indicios de un hecho criminal para determinar los datos posibles relacionados con la víctima o a las circunstancias del hecho violento.

Contó que en su memoria quedaron marcadas las veces en que tuvo que tomar las huellas de los cadáveres, que en su mayoría perecieron por actos considerados por ella como injustos.

“Yo estudié criminalística también. En los dos últimos años de mi carrera tuve la oportunidad de estudiar criminalística y hacer mis prácticas con el equipo que hacía levantamientos de cadáveres. Me dan más miedo los vivos, pero me llené de tristeza, era tomar las huellas y llenar reseñas a mano en ese momento. Me daba mucha tristeza, porque casi siempre la muerte es injusta y más cuando hay que hacer un levantamiento de cadáver por una muerte violenta”, expresó Garrido en la entrevista.

La actriz y presentadora confesó que tiene pesadillas con el cadáver de un niño que inspeccionó luego de que lo asesinaron por robarle el celular -crédito @elianisgarrido/Instagram

Agregó que las situaciones le afectaban porque pensaba en el dolor que vivía la familia de la persona asesinada, y más cuando se trataban de menores de edad. “Hay una familia destruida y cuando es un cuerpo de un menor de edad es… Me tocó el cuerpo de un niño de 13 años y duré ocho días llorando”, expuso la bailarina barranquillera.

La también empresaria confesó que se trata de uno de sus peores traumas, pues, incluso, hay noches donde recuerda ese caso en especial, donde al niño lo asesinaron por el robo de su celular. “Todavía tengo pesadillas con ese niño y con su mamá, lo mataron por robarle su celular a la entrada del colegio. Nunca se me va a olvidar. Y en esa época, mi hermanito tenía, más o menos, la edad de ese niño”, complementó en la entrevista citada.

A propósito del espacio, algunas seguidoras aprovecharon la emisión de la entrevista en la plataforma YouTube para expresarle su admiración y cariño. “Que grande y maravillosa eres Elianis. Me encantó”; “Uff siempre he admirado a Elianis. ella es tan real y tan lógica”; “Amooooo cómo habla esta mujer ufffff, definitivamente los años bien llevados añaden sabiduría (sic)”, fueron algunas reacciones.