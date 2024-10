Ana María Vélez, presentadora de Rtvc, lanzó nuevas acusaciones de acoso sexual contra Diego Cancino

A través de redes sociales, Vélez hizo publico un video en el que narra conductas de Cancino que no son apropiadas - crédito anitavelez09 /Instagram

Ana María Vélez, presentadora de Rtvc, denunció públicamente a través de sus cuentas en X e Instagram lo que describe como conductas de acoso por parte de Diego Cancino.

Vélez, que ha sido una defensora activa de los derechos de las mujeres y ha trabajado en iniciativas contra la violencia de género, decidió compartir su experiencia personal, luego de las recientes acusaciones contra Cancino, involucrado en un caso que ha ganado notoriedad en los últimos días.

“Decidí grabar este vídeo a pesar de muchas recomendaciones que me decían no hacerlo, ‘Ana María como se te ocurre, vas a arriesgar tu trabajo’, ‘no te van a renovar el contrato después’. ‘se te va a venir el mundo encima mucho más ahora que trabajas para una entidad pública para el Gobierno nacional’. Yo creo que eso no va a pasar finalmente, creo que mi trabajo habla por mí y pesa mucho también el hecho de que yo he sido una abanderada de temas relacionados con la violencia de género, como víctima de violencias basadas en género y además como una de las personas que ha abogado por iniciativas nacionales relacionadas también con violencias basadas en género; por ende yo no me puedo quedar callada ante una situación y ante un caso como el que ha ido sonando tanto en los últimos días como el de Viviana Vargas y Diego Cancino”, dice la presentadora en la introducción del metraje.

En su testimonio, Vélez relata un incidente ocurrido el 13 de julio de 2024, cuando recibió una llamada del viceministro Cancino a altas horas de la noche, una situación que le resultó incómoda y fuera de lugar dado que su relación con él era estrictamente profesional.

“Yo presentó un programa que se llama Noches de opinión para Rtvc de Señal Colombia. Allí invité al viceministro, en ese momento Diego Cancino, al programa. Él no pudo asistir por cuestiones de agenda, canceló casi con el programa encima. Yo lo entendí, le mandé un mensaje de no se preocupe, viceministro no pasa nada, ahí quedó el tema, pero el día sábado 13 de julio pasadas las 11 de la noche yo recibí una llamada del viceministro. Realmente se me hizo muy extraña su llamada sobre todo por la hora en la que él decidió hacerla, en especial porque yo no tengo ningún tipo de amistad más allá de la relación, estrictamente profesional con él, lo conozco de tiempo atrás, porque yo fui directora del programa de opinión de la otra cara de la moneda”.

De acuerdo con la presentadora, para ella fue muy raro ver la hora de la llamada de Cancino - crédito tomadas de anitavelez09/Instagram

A pesar de no contestar la llamada, Cancino le envió mensajes insistiendo en reunirse, lo que ella interpretó como una falta de respeto y un abuso de poder. Vélez expresó su indignación por la situación, destacando que no había dado pie a ningún tipo de confianza que justificara tales invitaciones nocturnas.

Además, habló de su sorpresa y decepción al recibir este tipo de atención de alguien que consideraba profesionalmente correcto. La presentadora también manifestó su apoyo a otras mujeres que han denunciado comportamientos similares por parte de Cancino, como Viviana Vargas y Amaranta Hank, quienes también han sido objeto de críticas tras hacer públicas sus experiencias.

La denuncia de Vélez se suma a un creciente debate sobre el comportamiento de Cancino y el uso del poder en situaciones de acoso. La presentadora enfatizó la importancia de que la Fiscalía investigue estos casos y que se establezcan precedentes para evitar que tales conductas continúen ocurriendo.

Para ella no resultaba lógica la interacción con Cancino - crédito tomadas de anitavelez09/Instagram

Vélez también hizo un llamado a la sociedad para que deje de culpar a las víctimas y se enfoque en el cambio cultural necesario para abordar el machismo y el patriarcado. Finalmente, aclaró que su denuncia no es un ataque al Gobierno nacional, sino una crítica a comportamientos individuales que, según ella, no deberían tener cabida en un proyecto político que aboga por el cambio.

La presentadora concluyó su declaración reafirmando su compromiso con la justicia y la solidaridad entre mujeres, instando a que se respete y apoye a quienes se atreven a alzar la voz contra el acoso.