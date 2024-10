Viviana Vargas contó más detalles sobre la denuncia de acoso sexual contra Diego Cancino, nuevo presidente de la SAE

La funcionaria de MinInterior reveló más detalles sobre su denuncia sobre acoso sexual en contra del presidente de la SAE - crédito suministrado a Infobae/@cancinodiegoa/Instagram

Viviana Vargas Ávila, asesora de la Dirección de Seguridad del Ministerio del Interior, dio detalles en la mañana del lunes 28 de octubre sobre su denuncia por acoso sexual contra el presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Diego Cancino.

En sus declaraciones, la funcionaria explicó la razón que la llevó a presentar la denuncia contra Cancino. “Realmente, me animé a denunciar porque llevo 13 años trabajando en derechos humanos y quiero dejar claro hasta el final que apoyo al presidente Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez y a todo este proyecto político, pero siento que debe haber coherencia”, expresó a Noticias Caracol.

Además, Vargas agregó que la parece “nefasto que este tipo de violencia siga siendo callada, no es justo que las mujeres sigamos siendo violentadas y vistas como objetos sexuales y no por nuestras capacidades”, indicó para W Radio.

Fue así como la trabajadora para el Ministerio rechazó para el mismo medio radial este tipo de denuncias de acoso sexual en contra de las mujeres: “En esto de la política hay muchos temas que no se pueden trabajar en un lugar público y lo entiendo. He tenido muchos almuerzos con personalidades políticas, comunidades Lgbtiq +, comunidades negras, y nunca he tenido un problema”.

En otro relato para la emisora Blu Radio, Viviana aseguró que Cancino “accedió a mi espacio físico, abrazándome por la espalda y cogiéndome los senos”.