Mafe Méndez se recupera en Bogotá y reveló importante suma que pagó por un vuelo desde Miami que perdió: “Que alguien me ayude”

A través de sus historias en Instagram, la influencer bogotana Mafe Méndez les pidió ayuda a sus seguidores para que le sugirieran o le indicaran qué hacer con el dinero con el que compró el pasaje de vuelo en Miami para regresar a Colombia, pero que no pudo tomar porque se enfermó.

En su momento, Méndez contó que en medio de la crisis de salud que tuvo en Estados Unidos en septiembre, cuando estaba de paseo y cumpliendo con algunos compromisos, compró un tiquete de regreso a su tierra natal, porque estaba asustada y prefería cuidarse en casa o con sus familiares, pero empeoró y no pudo viajar.

La gravedad de su situación no le permitió ni llegar al aeropuerto, porque se desmayó en varias oportunidades, el dolor que tenía creció y tuvo que pedir ayuda al 911 para que la llevaran de urgencias a un hospital de Miami.

De acuerdo con lo que contó Mafe Méndez, se le “estalló un quiste en el ovario” y esto le ocasionó “una hemorragia interna abdominal” que estuvo activa por varios días, por eso fue remetida de urgencia en el hospital Mercy de Miami,

Con una imagen donde mostraba su abdomen visiblemente inflamado y en la que aparecía canalizada, la joven relató el difícil momento que vivió en la ciudad en la que no conocía a nadie y cómo terminó hospitalizada.

“Llamé al 911, di los datos de la casa y me desmayé, luego me levanté en la ambulancia con 4 enfermeros que me dijeron que me sacaron”, explicó Méndez, agradecida por la rápida respuesta de los paramédicos.

Esta acción llegó de manera inesperada, según confirmó Mafe, porque su plan era regresarse a Colombia y acudir al médico en su tierra. Sin embargo, no alcanzó a llegar al vuelo que compró porque su salud empeoró y sobre el medio día, del 18 de septiembre, comenzaron los vómitos y desmayos.

“Yo del desespero de querer regresar a mi hogar, de estar aquí (Bogotá, Colombia) compré un tiquete, pero no lo pude utilizar porque fue cuando me desmayé, que era cuando me iba a ir al aeropuerto, pero no llegué porque me hospitalizaron”, explicó la creadora de contenido.

Sin embargo, Mafe Méndez en ese momento priorizó su salud y después de varios días de dolor, medicamentos y estar en cuidados intensivos, logró salir del peligro y la dieron de alta, así que compró un nuevo vuelo y regresó a su casa con su familia.

Una semana después de los hechos, la influenciadora acudió nuevamente a las historias en sus redes sociales para hablar del tema, pues recordó que el dinero que invirtió en su momento para devolverse fue alto y como no pudo viajar quiere saber cómo puede lograr que le inviertan esa plata en otro tiquete o un copo, incluso bromeó con la posibilidad de viajar de inmediato a Miami si fuera necesario, con tal de no perder esa inversión.

“Estoy intentando contactarme con la aerolínea, lo compré en American Airlines. ¿Alguien me puede colaborar con un contacto o algo de American Airlines? No quiero que me lo paguen, ni que me lo devuelvan, sino que me den un cupo o un tiquete, pero por favor que alguien me ayude con ese tema”, dijo la bogotana en el video.

“Acá entre nos, el valor casi llega al millón de pesos, o sea que es bastante porque es un solo trayecto y yo lo compre desesperada. Entonces en esta oportunidad yo siento que es una calamidad médica, no fue mi culpa, me desmayé y me llevaron al hospital y no lo pude coger. Yo tengo todas las pruebas necesarias para verificarlo”, puntualizó Mafe Méndez.

La creadora de contenido sigue en recuperación y ha mostrado en sus redes sociales las actividades a las que se ha dedicado por estos días. Según sus videos y fotos, está muy pendiente de ella, su salud, compartir con los seres que más quiere y poco a poco ha estado regresando a sus labores.