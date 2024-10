Yailin ‘la más viral’ publicó pelea con Anuel AA, exnovio de Karol G: “Fírmame el papel que necesito para viajar con mi hija”

El exnovio de la reguetonera colombiana no le respondió a Yailin, así que ella lo denunció en redes sociales - crédito Instagram

Yailin ‘La más viral’ recurrió a las redes sociales para hacer pública la frustraciónque siente con su expareja, el reguetonero Anuel AA, quien antes también mantuvo una relación sentimental con la cantante urbana Karol G. Todo se debe a la falta de cooperación por parte de él para obtener un permiso legal que le permita viajar con su hija, Cattleya.

Según las declaraciones de la cantante dominicana, ella le había solicitado al puertorriqueño, durante cinco meses, que firmara un documento necesario para poder llevar a su hija a Nueva York, Estados Unidos, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.

Yailin expresó su desesperación a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi 600 mil seguidores, al no poder llevar a cabo sus planes de viaje debido a la falta de autorización de Anuel AA.

“Anuel, cuando puedas fírmame el papel que necesito para poder llevarme a mi hija a viajar conmigo ¡No podemos seguir en esto! Llevo cinco meses pidiéndote que me firmes y me envíes el papel, gracias. Mi intención no es discutir ni causar problemas, pero como aún no me has enviado los papeles que necesito, te lo pido por aquí, a ver si me los puedes enviar para que Cattleya se vaya conmigo a Nueva York y pueda estar con su mami”, escribió la artista conocida como ‘La Chivirika’.

La relación entre Yailin y Anuel, que comenzó en 2022 después de que terminara con la artista colombiana y culminó en una separación a principios de 2023, ha sido objeto de atención mediática constante. Durante su breve matrimonio, la pareja tuvo a su hija Cattleya y, desde su separación, han surgido varios conflictos relacionados con la custodia y el bienestar de la menor.

El boricua, en su momento, declaró en una entrevista con el programa En casa con Telemundo que inició un proceso legal para asegurar que pueda pasar tiempo con su hija y garantizar un entorno saludable para su crecimiento. El reguetonero puertorriqueño, de 31 años, enfatizó la importancia de la crianza de sus hijos y su deseo de educarlos correctamente.

“Estamos en un proceso ahora de poder ver a la niña, compartir con ella y tenerla en mi vida. Y asegurarme que su entorno, su crecimiento y su crianza sea bajo un círculo bien saludable. Gracias a Dios mi vida y el estilo con el que la llevaba me cambió, ahora tengo otro y puedo darle una crianza mucho mejor (...) Esta situación es algo bien delicado. Yo tengo dos niñas, tengo un hijo y lo más importante para mí en el mundo es la crianza de mis hijos y poder educarlos correctamente como yo fui educado también”, comentó el exnovio de Karol G para el medio citado.

Mientras tanto, la situación ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde los seguidores de ambos artistas han comentado sobre el conflicto. Algunos usuarios han sugerido que Yailin debería tomar medidas legales para obtener la patria potestad de Cattleya, mientras que otros han criticado la falta de respuesta de Anuel, que ha continuado publicando contenido sobre su vida personal y profesional en sus redes sociales.

“Ella la hubiera registrado sola”; “Yo pensé que era la única que tenía que rogarle o pagarle al papá de mi hijo para que me diera la salida del país de mi hijo 😢 a veces no se sabe que es mejor si tener un apellido o no porque eso ni sirve de nada😢”; “#Beele firma el divorcio #anuel firma el bendito papel 😂😂😂”; “Todos los días hay capítulo de esta novela de nunca acabar ya parece turca”; “Como nadie le presta atención, debe hacer un show de nuevo para poder sonar”, son algunas reacciones en las plataformas digitales.

El conflicto entre los cantantes urbanos sigue siendo un tema de interés en las plataformas digitales, donde los fanáticos de ambos continúan opinando sobre la situación y el futuro de su pequeña hija. La atención de los seguidores de la expareja se mantiene, a la espera de una respuesta de Anuel a la petición pública de Yailin.