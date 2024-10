Luisa Fernanda W sorprendió con la decoración de Halloween para sus hijos

La creadora de contenido aseguró que recuerda cuando su mamá le celebraba todas las fechas especiales - crédito @chismes.de.famosos/IG

Luisa Fernanda W es una figura activa del entretenimiento digital, gracias a la interacción que tiene con sus seguidores en redes sociales. Su ascenso a la fama se produjo cuando comenzó a dar tutoriales en sus redes sociales para maquillarse en diferentes eventos, así como consejos de moda, belleza e incluso, reflexiones para la vida diaria.

Con su estilo, rápidamente acumuló una gran cantidad de seguidores en las diferentes redes sociales, además, conquistó el corazón del cantante de música popular Pipe Bueno con el que tuvo dos hijos. Como una pareja sólida, Luisa Fernanda Cataño, nombre de pila, comparte con sus fans las divertidas anécdotas que tiene con los pequeños, así como los viajes que realiza en familia.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se disfrazaron de la serie Scooby- Doo junto a sus hijos Domenic y Máximo para celebrar la festividad de Halloween - crédito @luisafernandaw/ Instagram.

La vida personal de Luisa Fernanda W también ha sido objeto de atención mediática, especialmente su relación con el cantante Pipe Bueno. Juntos tienen dos hijos llamados Máximo y Dómenic, lo que ha añadido una nueva dimensión a su presencia en redes, ya que comparte su experiencia como madre con sus seguidores.

En esta oportunidad, a sus más de 20 millones de seguidores, la también empresaria aprovechó la oportunidad para contarles cómo vive la experiencia de Halloween con sus pequeños retoños. De acuerdo con lo que se puede ver en el clip, la decoración de esta fecha la realizó en uno de los espacios en los que Máximo y Dómenic pasan tiempo en casa.

El cantante y la influencer celebraron la vida de sus dos hijos - crédito @luisafernandaw/Instagram

Destacan telarañas en colores morado y naranja, al igual que algunos carteles con monstruos, calaveras y calabazas que representan la temporada del año. Por otro lado, destacó que no es una de las decoraciones más “aesthetic” que se pudo haber ocurrido como dicta la tendencia en redes sociales, sino que quiso demostrar que se preocupa por el bienestar y la diversión de los niños.

Sumado a esto, recordó que también es fundamental el hecho de que logró comprender el concepto de felicidad que tienen sus hijos, así como la inocencia que siempre los ha caracterizado. Llamo la atención que esta publicación también sirvió para recordar su infancia, cuando su mamá se esmeraba por ponerle el toque a cada una de las épocas del año.

“Están felices, aman Halloween, así me desordenen la casa, la vuelvan una nada, eso es parte de la infancia. Yo recuerdo que a mí mi mamá me dio la mejor infancia del mundo, se los juro. Jugaba conmigo, me decoraba la casa en Halloween, en Navidad, todo. Y eso mismo quiero hacerlo yo con mis hijos”, recalcó la influenciadora en sus redes sociales.

Luisa Fernanda W publicó un video junto a Pipe Bueno y sus dos hijos, Máximo y Domenic - crédito Luisa Fernanda W/Instagram

Los comentarios no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente sus seguidores salieron en defensa de Luisa Fernanda W con comentarios como: “No importa cuanto dinero gastes en la decoración, lo que realmente importa es que los niños recuerden y vivan su infancia plenamente”; “pues es Halloween, la verdad todo debe verse rústico, no veo lo malo aquí”; “y donde dice que hasta para decorarles la casa a mis hijos debe ser aesthetic, bien ahí Luisa”, entre otros.

La razón por la que liquidará su marca de maquillaje

La marca Divva de Luisa Fernanda W estuvo presente como patrocinadora en Miss Universe Colombia 2024 -crédito @luisafernandaw/Instagram

La decisión de liquidar la marca se debe a la intención de mejorar la presentación y calidad de los productos. Luisa Fernanda mencionó que está en búsqueda de nuevos laboratorios y productos que cumplan con sus expectativas de calidad. “También estoy en esa búsqueda de nuevos laboratorios y productos con mucha mejor calidad (...) Hay muchos productos de Divva que estoy haciendo todo para que se queden en nuestra línea”, declaró, dejando en evidencia su compromiso con ofrecer productos que la representen por completo.