Jennifer Pedraza fue absuelta por el CNE de multa por presuntas irregularidades en las finanzas de la campaña electoral 2022

Jennifer Pedraza ha sido absuelta de una multa millonaria impuesta por el CNE debido a presuntas irregularidades en el manejo de las finanzas de su campaña electoral - crédito Colprensa

Jennifer Pedraza fue absuelta de una millonaria multa impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a presuntas irregularidades en el manejo de las finanzas de su campaña electoral al Congreso de la República en 2022.

La decisión se tomó tras la presentación de nuevos documentos que demostraron la correcta administración de los fondos de campaña, por parte de la representante a la Cámara.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En el recurso de reposición, los investigados presentaron una certificación bancaria emitida por Confiar Cooperativa Financiera que acreditaba la apertura de una cuenta de ahorros a nombre de Jennifer Dalley Pedraza Sandoval.

Esta información coincidía con lo reportado en el informe individual de ingresos y gastos de su campaña electoral. Además, se aportó una copia del extracto bancario de dicha cuenta, que mostraba un total de $253.232.351 administrados a través de la misma, cifra que también coincidía con lo reportado en el informe de campaña.

La decisión del CNE se tomó tras la presentación de nuevos documentos que demostraron la correcta administración de los fondos de campaña - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La Resolución No. 04942 de 2024, que decidió sobre los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución No. 01982 del 3 de abril de 2024, concluyó que la campaña de la excandidata no transgredió el ordenamiento jurídico. En consecuencia, el recurso de reposición prosperó en su caso, y el CNE decidió absolver a Pedraza de los cargos formulados.