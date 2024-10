Daniel Briceño dijo que la profesora china que señaló errores en la encuesta Datexco recibió contratos del Gobierno: ella respondió

Daniel Briceño y Hanwen Zhang discuten en redes sociales por el video de la profesora de origen chino desmintiendo encuesta de Datexco - crédito @Danielbricen y @hanwenzhang1982

El 26 de septiembre, en una transmisión en vivo por su canal de YouTube, la profesora de estadística Hanwen Zhang, de origen chino y que residió en Bogotá, criticó de manera contundente los resultados del estudio Datexco en el que el presidente Gustavo Petro salió con baja popularidad, tras examinar su ficha técnica.

Días después, el concejal de Bogotá del Centro Democrático, Daniel Briceño, hizo una publicación en su cuenta de X en la que dijo que la profesora habría recibido contratos del Gobierno nacional en el Dane y el Icfes por $192.066.667. Palabras a las cuales Hanwen Zhang contestó por medio de la misma red social, diciendo que ella en sus vídeos no tiene por qué explicar dichos contratos.

“La señora Hanwen Zhang quien hizo un programa para atacar la encuesta de DATEXCO para la W Radio en donde Petro sale muy mal de popularidad, ha recibido contratos del gobierno Petro en el último año por $192.066.667 en el DANE y el ICFES. Se le olvidó mencionar eso”, escribió el concejal capitalino por medio de su cuenta de X.

Palabras por las cuales la creadora de contenido no se quedó callada y le respondió en un extenso mensaje en el que argumentó que la estadística y la ciencia de datos son carreras de las mejores pagas en Colombia y en el mundo.

“A ver, te contesto: y de paso a los de @WRadioColombia Tú sí sabes que la estadística y la ciencia de datos es una de las carrera mejor pagadas en Colombia y el mundo? (Para gente que nos lee, si tiene hijo, hija, sobrino, primo buscando qué estudiar y es bueno para matemáticas, recomiéndale que estudie estadística!!)”, replicó la profesora a la publicación de Briceño.

Zhang continuó diciendo en su mensaje que los análisis que ella realiza no lo puede realizar cualquier tipo de estadista, pues argumenta que ella tiene un doctorado. “Sí sabes que tengo un doctorado, experiencia y trayectoria investigativa precisamente en esa carrera? Y que lo que hago en mi trabajo no lo hace un estadístico cualquiera? Averigua un poco en el círculo de estadísticos!!”, dijo.

La profesora de estadística continuó su respuesta al concejal de Bogotá, sugiriendo que si se quiere demostrar que la cifra de 190 millones en un año es elevada, la manera correcta de hacerlo es consultar a numerosos estadísticos con perfiles similares al suyo y comparar los ingresos promedio de ellos con el suyo. Adicionalmente le dijo de manera irónica que no le iba a cobrar por dicha “consulta”

“Si quieres demostrar que OPS de 190 millones en un año es mucho, te enseño: la forma correcta de hacerlo es: buscar muchos estadísticos de perfiles iguales al mío y ver en promedio cuánto ganan y allí sí comparar con el mío. Hazlo si te gusta tanto buscar cositas en internet. Y de nada, de calidosa no te cobro por esa consulta”, contestó.

En ese sentido, continuó cuestionando al servidor público si tiene conocimiento de lo que implica trabajar por OPS, es decir contratos por prestación de servicios.

“Eres consciente de lo que implica trabajar por OPS? Nos toca pagar salud y pensión de más de 10% del valor del contrato? No tenemos prima, vacaciones ni licencia médica ni subsidio transporte. Y mensualmente nos toca guardar un porcentaje del ingreso para los 15 días o el mes mientras nos sale nuevo contrato?”, cuestionó.

Además, la profesora arremetió contra la labor como concejal de Briceño diciendo “Por si no sabías hay concejales que ganan mucho más que yo, y se la pasan es metiendo la nariz en asuntos ajenos en vez de trabajar por la ciudad. Eso sí es derroche de dinero público”.

Finalmente, Zhang dijo que no tenía que explicar esos contratos en sus vídeos y que ella jamás ha defendido al presidente en estos. “Finalmente, yo en mis videos no tengo por qué aclarar estos contratos porque son para labores misionales. Y jamás he defendido al presidente en mis videos. Si a él le gustaron, pues qué bueno, ojalá la sociedad en general le pare las bolas a la estadística¿A ver, algo qué decir? Refútame más bien el contenido del video!!! Te veo!!”.

