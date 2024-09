EN VIVO | Así está la movilidad en Bogotá durante el lunes 30 de septiembre

Para el lunes, la restricción de Pico y Placa aplicará para los vehículos particulares cuyas placas terminen en los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que los taxis y el servicio de transporte especial también estarán limitados según las placas terminadas en 1 y 2. El horario de restricción para los vehículos particulares comienza a las 6:00 a.m. y se extiende hasta las 9:00 p.m., mientras que los taxis y el transporte especial tendrán la limitación desde las 5:30 a.m.

Los vehículos de carga tienen horarios específicos de restricción: de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., buscando aliviar la congestión en las horas de mayor tránsito. Las motocicletas y el transporte público colectivo, por su parte, no se ven afectados por la medida.