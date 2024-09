Revelaron que los viajeros internacionales cada vez deben pagar más por hacer turismo en Colombia

Entre los destinos donde los visitantes internacionales realizan el mayor gasto diario promedio se resaltan San Andrés, Cartagena (Bolívar) y Chocó - crédito Ricardo Maldonado Rozo

El turismo es uno de los sectores más dinámicos y de rápido crecimiento. Pero es de destacar que aquellas estrategias promovidas por los países, son, en parte, las que pueden marcar una gran tendencia en la llegada de viajeros y la huella económica que estos dejen en los países que visitan.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Colombia trabaja en la promoción internacional de sus regiones, lo que muestra, de manera experiencial, toda su riqueza natural, cultural y gastronómica. También, en ampliar la oferta de conectividad aérea y en invertir en la infraestructura de los atractivos turísticos y accesos viales, lo que a su vez permitió que las agencias de viajes hagan más llamativos y diversos los portafolios de productos y servicios.

Para la presidenta ejecutiva del gremio, Paula Cortés Calle, sin duda, “el país está haciendo las cosas bien” en este sentido.

El segmento en el que los visitantes internacionales realizan el mayor gasto promedio diario es el turismo deportivo; seguidos por tratamientos médicos y/o experiencias de bienestar; y vacaciones, recreo u ocio - crédito Eva García/EFE

De hecho, según la Encuesta de Visitantes Internacionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en el segundo trimestre de 2024, el gasto promedio de los visitantes internacionales se ubicó en USD1.354 (cerca de $5.416.000) por viaje. Para el caso del gasto diario promedio, este alcanzó los USD94,8 (cerca de $379.200), lo que mostró un crecimiento del 5,4% al compararse con trimestre anterior, cuando registró unos USD89,7 ($358.800). Para el caso de quienes llegan al país en crucero, el monto es de USD148,3 diario (cerca de $593.200).

Motivos para viajar a Colombia

Pero uno de los motivos de viaje que cada vez gana más protagonismo para visitar Colombia es el turismo deportivo, ya que los deportistas son quienes hacen el mayor gasto promedio diario, con USD159 (cerca de $636.000); seguidos por aquellos que llegan por tratamientos médicos y/o experiencias de bienestar, con USD154 (cerca de $616.000); y en tercer lugar, se encuentran los visitantes que llegan por vacaciones, recreo u ocio, con USD151 (cerca de $604.000).

Con relación a los destinos donde los visitantes internacionales hacen el mayor gasto diario promedio se resaltan: San Andrés, con USD277 ($1.108.000); seguido por Bolívar, con USD190 ($760.000) y Chocó, con USD145 ($580.000).

Paula Cortés Calle es la presidenta ejecutiva de Anato - crédito Anato

“El gasto turístico es un motor de desarrollo, que depende del trabajo público-privado, pero también de los mismos colombianos, quienes debemos velar por el cuidado de los destinos, para que sean visitados de manera responsable, beneficien las economías locales, pero también permitan ser explorados por las próximas generaciones”, explicó la dirigente gremial.

Llegada de extranjeros creció en 2024

La amplia oferta de destinos turísticos que ofrece Colombia, además del cambio estratégico en la promoción y en el fortalecimiento de la infraestructura de este sector ha permitido que en los últimos meses haya crecido el número de visitantes no residentes que llegan al territorio nacional.

El último análisis de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con base en cifras de Migración Colombia, reveló que entre enero y julio de 2024 llegaron al país 3.701.202 visitantes no residentes, cifra superior en 7,7% a la registrada en los siete primeros meses de 2023, cuando arribaron 3.435.273.

Durante el mismo periodo aumentó el número de visitantes extranjeros –sin incluir venezolanos– que llegaron a hacer turismo al país, al pasar de 2.200.931 en 2023 a 2.448.075 en 2024, lo que representa una variación del 11,2%, mientras que los colombianos residentes en el exterior aumentaron un 6,1% al pasar de 871.682 en los siete primeros meses del año pasado a 925.231 en el mismo periodo de este año.

Bogotá sigue siendo el destino más atractivo para los visitantes no residentes - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Promoción turística

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, aseguró que “seguimos trabajando para fortalecer la promoción turística de Colombia, El País de la Belleza. Queremos que más extranjeros no residentes y colombianos, por supuesto, disfruten de la riqueza natural, cultural y gastronómica que ofrece nuestro país. La prioridad es seguir impulsando proyectos de infraestructura que potencien nuestra capacidad turística y fortalezcan nuestros procesos para ser un destino más integral a la hora de acoger a los visitantes”.

Por procedencia, Estados Unidos fue el país con el mayor flujo de visitantes extranjeros a Colombia en los siete primeros meses del año, frente a igual periodo del año anterior, con una participación de 28%, seguido de México, Ecuador y Chile.

En cuanto a las regiones preferidas por los visitantes no residentes en estos primeros siete meses de 2024, Bogotá sigue ocupando el primer lugar con el 37% de las llegadas, por delante de Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca.

A esto se suma que solo en julio de este año el país recibió un total de 416.501 extranjeros no residentes, cifra superior en 3,9% frente al mismo periodo de 2023, cuando llegaron al país 400.736 extranjeros no residentes. Este dato es muy importante, ya que julio superó la cifra de 410.000 extranjeros no residentes, por encima incluso de las temporadas altas de diciembre.