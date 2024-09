Pueden multarlo por sacar el codo por la ventana mientras conduce: qué dice la ley en Colombia

El código detalla claramente qué acciones constituyen una falta, y conocer estas normas es clave para evitar sanciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Código Nacional de Tránsito en Colombia es el marco legal que regula el comportamiento de todos los usuarios de las vías, abarcando a los conductores, peatones, ciclistas y otros actores que forman parte del sistema de movilidad del país. Este código también establece cómo deben proceder las autoridades frente a las infracciones, velando por la seguridad vial y el cumplimiento de las normas en todo el territorio nacional.

Una de las dudas más comunes entre los conductores es si ciertos hábitos, como sacar el codo por la ventana mientras se conduce, pueden ser considerados infracciones de tránsito. El código detalla claramente qué acciones constituyen una falta, y conocer estas normas es clave para evitar sanciones. Así, los conductores pueden mantenerse dentro de los límites legales y evitar multas, garantizando una conducción segura y responsable por el país.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El Código Nacional de Tránsito en Colombia es el marco legal que regula el comportamiento de todos los usuarios de las vías - crédito Colprensa

Aunque la ley no especifica de manera literal que sacar el codo por la ventana mientras se conduce sea una infracción, esto no significa que la conducta sea permitida. El Código Nacional de Tránsito, en su artículo 131, contempla el comparendo D07, que penaliza a los conductores que ejecutan “maniobras altamente peligrosas”. Esta infracción se aplica cuando la conducta del conductor no solo infringe las normas de tránsito, sino que también pone en peligro la vida de las personas o la seguridad de los bienes.

Si bien el gesto de sacar el codo por la ventana no está explícitamente tipificado, un agente de tránsito podría considerar esta acción como imprudente, especialmente si compromete el control adecuado del vehículo. En caso de que el conductor realice una maniobra adicional que se considere riesgosa, como cambiar de carril sin precaución, este comportamiento podría interpretarse como una infracción. De esta manera, el criterio del agente de tránsito y la situación específica determinarían si la acción amerita o no una sanción, señalando la importancia de una conducción responsable en todo momento.

El comparendo D07, que sanciona las “maniobras altamente peligrosas” en la vía, conlleva una multa considerable. Para 2024, esta infracción equivale a 30 SMLDV (salarios mínimos legales diarios vigentes), lo que representa una multa de aproximadamente $1.300.000. Pero las consecuencias no terminan ahí. Dependiendo de la gravedad de la situación, la infracción podría implicar la inmovilización del vehículo, lo que agrega gastos adicionales de grúa y parqueadero, elevando aún más el costo total para el infractor.

En caso de que el conductor realice una maniobra adicional que se considere riesgosa, como cambiar de carril sin precaución, este comportamiento podría interpretarse como una infracción - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Normas para conducir responsablemente

Use el cinturón de seguridad: todos los ocupantes del vehículo deben llevar el cinturón de seguridad puesto en todo momento, tanto en los asientos delanteros como traseros.

Respete los límites de velocidad: ajuste su velocidad según las señales de tránsito y las condiciones de la vía, como el tráfico, el clima o la visibilidad.

No utilice el teléfono móvil: evite usar el teléfono mientras conduce. Si necesita hacer una llamada o enviar un mensaje, detenga el vehículo en un lugar seguro.

Todos los ocupantes del vehículo deben llevar el cinturón de seguridad puesto en todo momento - crédito Freepik

Mantenga la distancia de seguridad: deje suficiente espacio entre su vehículo y el que va adelante para poder frenar con seguridad en caso de emergencia.

Use las luces adecuadamente: encienda las luces cuando sea necesario, especialmente en condiciones de poca visibilidad como en la noche, niebla o lluvia.

No conduzca bajo los efectos del alcohol o drogas: conducir en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes pone en peligro su vida y la de los demás.