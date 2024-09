Fabián Ríos se sumó a ‘reality show’ en Estados Unidos con singular campaña de expectativa: “Vengo sin máscaras”

Fabián Rios generó incertidumbre en redes sociales luego de borrar todas sus publicaciones en las últimas horas @fabianrioss/Instagram

Hace unos días el actor Fabián Ríos generó incertidumbre entres sus seguidores luego de que fueron eliminadas sus publicaciones en la cuenta de Instagram (que a la fecha acumula más de 5 millones de seguidores). Lo único que se leyó durante varias horas fue un misterioso mensaje en la descripción de su perfil que contenía las palabras “Fue elegido”.

Todo esto generó inquietud y preguntas entre sus admiradores, cuestionándose si su cuenta fue hackeada (algo que ya denunció tiempo atrás) o si él mismo decidió borrar las publicaciones por algún motivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Finalmente, se supo en la mañana del miércoles 18 de septiembre lo que sucedió: el actor santandereano, recordado por su papel de Albeiro en Sin senos no hay paraíso y sus dos secuelas, Sin senos sí hay paraíso y El final del paraíso, fue confirmado como una de las tres primeras celebridades que participarán en la segunda temporada de Los 50, el reality show de la cadena Telemundo.

La noticia la dio a conocer la propia cadena norteamericana, para la cual habló Ríos. Según expresó, lo que más le atrae el proyecto es “lo inesperado”, puesto que hasta ahora no ha visto nada del reality y quiere dejarse sorprender. “No he visto nada, vi un poquito y me gusta sorprenderme”, confesó el colombiano. “El solo hecho de que un León [en referencia al misterioso líder de la competencia que asigna los retos] sea la cabeza… Eso me tiene a mí intrigado, eso me encanta. Y lo más lindo que de verdad me tiene motivado para estar en este reality es el premio que ustedes [el público] van a ganar con nosotros”, manifestó.

El santandereano fue uno de los primeros famosos confirmados, junto con Aleida Núñez y Rómina Marcos - crédito Telemundo

Según explicó Fabián, de 44 años, “por primera vez en la vida no estoy con un libreto en la mano, voy a ser yo y me la voy a jugar hasta el final”, lo que parece anticipar que jugará bajo sus propias reglas durante la competencia. Esto, añadido al desafío que le representa alejarse de su esposa, Yuly Ferreira, y de sus dos hijos. “Es la primera vez que voy a estar solo, es la primera vez que voy a estar sin nada, sin mi familia, es la primera vez que me voy a enfrentar a mí y también voy a enfrentar una cantidad de personalidades que desconozco”, admitió ante las cámaras.

El actor advirtió que su comportamiento en el programa dejará reacciones encontradas. “O me van a amar o me van a odiar. Vengo sin máscaras, sin una solo máscara, vengo desnudo para poder disfrutar y para poder llegar hasta el final si así ustedes lo permiten”, declaró. Pero por encima de todo, manifestó sus ganas de disfrutar la experiencia al máximo. “Quiero disfrutar de todo, quiero disfrutar hasta del carácter de todos mis compañeros, quiero respirar ese aire, tenerlo en mi memoria, quiero gozar, quiero gritar, quiero reír, quiero llorar, quiero que sea un detox para mi alma”, dijo.

Junto a Ríos se anunció la presencia de la cantante y actriz mexicana Aleida Núñez, y la también actriz mexicana Rómina Marcos, reconocida por los televidentes en su país por su participación en el reality show Tentados Por La Fortuna, de TV Azteca.

‘Los 50′ la nueva apuesta de Telemundo en los reality shows

La deportista y modelo colombiana Ana Parra fue la ganadora de 'Los 50' en su primera temporada - crédito Cortesía LA BIT

Estrenado en 2023, el formato reúne 50 celebridades en una hacienda que compiten en una serie de desafíos físicos y estratégicos con el objetivo de ganar un gran premio en efectivo que en la primera temporada fue de 350.000 dólares. A lo largo de los días, los concursantes no solo deben superar pruebas individuales y grupales, sino que también participan en eliminaciones periódicas, lo que añade el componente de convivencias, alianzas y rivalidades propias de los programas de telerrealidad.

El anfitrión del programa es un misterioso sujeto denominado como el “León”, una figura enmascarada que nunca revela su identidad y que tiene un rol central en la dinámica del show, siendo quien guía y decide los desafíos y las reglas del juego.

En la primera temporada de Los 50, que se estrenó en 2023, participaron varias celebridades conocidas del mundo del entretenimiento y la música latina. A nombres como Alicia Machado o Yuliana Peniche se le sumaron por Colombia los actores Juan Pablo Llano y Sebastián Caicedo, así como la actriz Isabella Sierra (que luego se sumó a La casa de los famosos Colombia), Beta Mejía (reconocido por su paso por el Desafío), y la vallecaucana Ana Parra, exparticipante de Exatlón Estados Unidos y ganadora de Los 50 en su primera temporada.