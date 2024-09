Dos chocoramos con carne de hamburguesa y tocineta: la idea que un foodie logró materializar en Bogotá

La idea surgió al ver un camión distribuidor pasar frente a la hamburguesería - crédito @lorecomiendoco y @dondegeorgefusa

Tras ver el video viral sobre una hamburguesa en Fusagasugá que en vez de panes llevaba dos barras de chocoramo, el foodie bogotano Juan Giraldo, que lleva la cuenta LorecomiendoCo, decidió replicarla en el restaurante de unos amigos que, a pesar de mostrarse escépticos, le siguieron la cuerda.

“Hace unos días vi un sanduche de tocineta con chocoramo y sí se veía bien raro, pero yo lo quería probar”, explicó, a puertas de la hamburguesería, en la que lo ayudaron a materializar la idea.

La variante de este famoso platillo se estructura con chocoramo, carne, queso, tocineta y de nuevo chocoramo. En una mezcla de sabores que logró dividir las redes entre quienes desean probarla y quienes la catalogaron como una abominación.

Lo único que no disfrutó de la experiencia fue que se desarmara al morder la barra con chocolate - crédito @lorecomiendoco / X

“Sinceramente sí me estoy como arrepintiendo, fue una mala idea, no sé ni cómo coger esto y me tocó pedir que la metieran dentro de un parafinado porque siento que todo va a salir mal ¿además con qué se baja? ¿con Coca Cola o con un vaso de leche?”, se cuestionó Girlado antes de llevársela a la boca.

Sin embargo, se vio obligado a admitir que, siendo alguien que disfruta de la combinación de dulce y salado disfrutó de la hamburguesa, con todo y que es una de las más debatidas en redes sociales:

“No está mal. Me gusta el chocorramo, me gustan las hamburguesas, lo más complejo es comérsela, porque se desbarata toda”, precisó, anotando que si hay algo mal con este platillo es la dificultad para comerlo con la mano, tal y como suele hacerse con las demás hamburguesas, sin importar sus ingredientes.

En medio, lleva carne, queso y tocineta - crédito @dondegeorfefusa / X

¿De dónde nace la idea de la hamburguesa con chocoramo?

La primera hamburguesa chocramo habría visto la luz en el restaurante Donde George de Fusagasufá, que desde el 2024 se ha encargado de publicitar su platillo estrella a través de las redes sociales, sobretodo entre comensales que “gustan de lo diferente”.

Según explicó George, el propietario del lugar, la idea nació mientras estaba en su negocio y vio pasar un camión transportador de la compañía Ramo, con un poster de su producto insignia:

“En el año 2014 estábamos con mi hermano en la calle y pasó un camión de Chocoramo. Esa vaina a mí siempre me ha encantado y le comenté a mi hermano, entonces, el hombre la materializó tal cual cómo es: carne, queso, tocineta y ya”.

Pero, lejos de quedarse con la idea inicial, decidieron innovar, con todo y que de por sí ya es una receta cuando menos convencional, y en el 2022 le sumaron un toque picante: “Hace dos años no la comemos con jalapeños y esa vaina es de locos”.

En el restaurante existen 40 variantes del tradicional platillo - crédito @dondegeorfefusa / X

Su restaurante se caracteriza por el servicio a motociclistas y grupos del gremio, pero también por las variantes de hamburguesas, en las que incluyen ingredientes tan poco comunes como el chocoramo e intentan adaptarlo al sabor de la carne, el queso y la tocineta.

“Tenemos 40 variedades de hamburguesas, pero esta es una de las que más piden. En lo personal, es mi mezcla favorita”, insistió George, orgulloso de su descubrimiento, que no pasó inadvertido en redes sociales, ni siquiera para la marca que dijo estar equivocada al pensar que conocía todas sus posibles combinaciones:

“Yo pensé que ya había conocido todas las formas posibles de comer chocoramo”, “¡¡¡Tengo que ir a probarla!!!”, “Esa combinación de sal y azúcar es excelente”, “¿Dónde están ubicados? Para nunca ir”, “Terrorismo culinario”, “¿Cómo así que hay una historia? Solo se fumó la más verde y ya está”, “¿Y l sencilla es con gala, mi rey?”, “Se me hizo agua la cac@#$%”, “Las cosas se están saliendo de control”, “Respeten el chocoramo”, “¿De salsa le ponen mayonesa o lechera?”.