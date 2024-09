“Una vez estuve en la cárcel”: Sebastián Yatra recordó con humor lo que lo llevó a una prisión en EE. UU.

Sebastián Yatra fue arrestado durante sus vacaciones en Panama City, Florida, hace algunos años - crédito EFE

Sebastián Yatra, popular cantante colombiano, fue detenido en Panama City, Florida, durante un Spring Break. Yatra compartió su experiencia en una reciente entrevista en el programa argentino Se extraña a La Nona. Según el artista antioqueño, su arresto fue el resultado de una serie de eventos desafortunados mientras celebraba con amigos en la playa.

El incidente ocurrió hace algunos años, aunque Yatra no precisó la fecha exacta. “Una vez estuve en la cárcel. Fue en Panama City, Florida. Llegué con mis amigos, hicimos todo el viaje, nos íbamos a ir para allá, es como una semana de febrero que todo el mundo sale de fiesta de las universidades y yo me fui con mis amigos para allá, y yo con el carnet falso de mi hermano, el dni”, dijo el cantante.

En una reciente entrevista, Yatra narró una serie de eventos desafortunados en la playa - crédito Podimo

Durante una salida, el intérprete de Dos oruguitas y sus amigos compraron una bebida alcohólica aparentemente fuerte y comenzaron a consumirla en la mañana en la playa. En un momento dado, eventos personales entre sus amigos los llevaron de vuelta a su habitación del hotel, donde surgió una situación tensa. La cosa se complicó cuando Yatra intentó escapar de un altercado con otros individuos, escalando por un balcón, lo que atrajo la atención de la policía. Sebastián Yatra relató que fue arrestado por la policía local después de que lo vieron corriendo y le ordenaron detenerse. Pasó más de un día en la cárcel, concretamente 27 horas.

“Una cosa llevó a la otra, bajamos, unos manes me empezaron a perseguir, así que me querían cascar. Entonces salí por un balcón para cruzarme a otro balcón para escaparme de ellos, pero me vio la policía ahí abajo corriendo entonces dijeron ‘¡Stop! Hands on the fucking heads’. Manos arriba porque estaba cerrada la puerta pa volver a entrar al hotel. Había como mil borrachos gringos ahí. Y llega un gringo y grita ‘Spring Break motherfuckers’. Y empiezan a gritar todos, y yo, así sin camisa, un frío el berraco, no tenía absolutamente nada. Me agarra la policía y me llevan a la cárcel, y pasé 27 horas en la cárcel”, narró Sebastián en la entrevista.

Yatra pasó 27 horas en la cárcel tras el altercado en el hotel donde se alojaba - EFE

A pesar de lo traumático de la experiencia, Yatra habló del suceso con un tono algo humorístico durante la charla. No obstante, resaltó que la experiencia había sido difícil, especialmente por las condiciones climáticas, ya que estaba sin camisa y hacía frío en ese momento.

Este arresto no es el único incidente legal que Yatra ha tenido en EE. UU. En 2022, Yatra compartió un video en sus redes sociales donde se lo veía esposado en la alfombra roja de una rueda de prensa para su gira Dharma World Tour. En esa ocasión, mencionó que no era la primera vez que la policía le ponía esposas, refiriéndose al incidente en Florida. En el video, Yatra hizo bromas sobre lo incómodo que era estar esposado.

Un video publicado en 2022 muestra a Yatra esposado durante una alfombra roja - crédito sebastianyatra / Instagram

El cantante ha logrado mantener su carrera en la música a pesar de estos incidentes. Recientemente, lanzó una nueva canción titulada Los Domingos, retomando así su trayectoria musical tras una breve pausa. Como parte de la promoción de su nuevo trabajo, participó en diversas entrevistas, incluida la mencionada en Argentina, para hablar sobre su música y experiencias personales.

A pesar de estos desafíos, Yatra sigue siendo una figura destacada en la música latina, conocido por sus baladas de amor que resuenan con muchos de sus oyentes. Su trayectoria demuestra cómo ha equilibrado su vida personal y profesional, continuando con éxito en la industria musical.