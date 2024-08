Jhovanoty hizo enojar a su compañera en plena transmisión en vivo: le tocó pedirle perdón

El humorista protagonizó una tensa discusión con Manuela Cardona - crédito La Kalle

Jhovany Ramírez, conocido en la televisión colombiana como Jhovanoty, dirige el programa radial El Klub, de la emisora La Kalle, junto a la presentadora Manuela Cardona, el trovador Leonardo Cuervo y el DJ Roberto Blanco. Este formato consiste en traer invitados especiales y combina entrevistas con humor.

Fue en un momento destacado del programa que ocurrió una discusión entre la periodista Cardona y el humorista Jhovanoty, debido a las constantes interrupciones y comentarios despectivos del huilense hacia sus noticias de entretenimiento, más exactamente durante la presentación de una noticia sobre los cantantes Juan Duque y Andy Rivera, exnovios de Lina Tejeiro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Durante la emisión de ‘El Kubo’, la presentadora expresó su inconformidad por los comentarios del humorista- crédito @lakalle/Instagram

La presentadora manizaleña comenzó su intervención mencionando que “andan muy contentos por estos días el artista paisa Juan Duque y el artista nacido en Pereira, Andy Rivera”. Sin embargo, fue interrumpida por el comediante, que en tono sarcástico le dijo: “Cuéntanos, Manuela, que estamos ávidos de información”. Este comentario y las continuas interrupciones hicieron que Cardona, visiblemente molesta, decidiera expresar su inconformidad en plena transmisión en vivo.

Manuela aseguró que la actitud de Jhovanoty no solo menosprecia su labor, sino que también afecta la importancia de los temas que ella cubre. En sus propias palabras: “Yo no entiendo por qué Jhovanoty no me deja dar la noticia. Yo empiezo a hablar, inmediatamente empiezo a hablar, y comienzan ‘pero eso a quién le interesa’. Entonces, si no les interesa, me dicen de una vez y yo no traigo cosas. No entiendo”.

Además, la periodista destacó que aborda los temas de entretenimiento con la rigurosidad que merecen, al igual que cualquier noticia nacional o internacional: “Yo trato los temas con la rigurosidad que se debe tratar un tema de entretenimiento, con la misma rigurosidad de un tema nacional o internacional, porque así debe ser (...) Entretenimiento entonces que se muera, si a nadie le interesa (...) No puedes minimizar las noticias porque son nacionales o artistas locales”.

La periodista expresó su malestar, en plena transmisión en vivo, ante las constantes burlas e interrupciones del comediante - crédito @peretantico/Instagram

Manuela Cardona también destacó que presenta sus temas con antelación para que sean aprobados por la dirección del programa. Argumentó que la manera en la que se desprecian sus noticias resta valor a su labor y desmotiva su desempeño profesional. La periodista insistió en la necesidad de un ambiente laboral respetuoso y cordial en el programa, considerando que al igual que todas las noticias, sus temas tienen importancia: “¿A quién le interesa este tema o a quién le importa?”, fue uno de los comentarios del humorista sobre la noticia de la manizaleña.

La discusión alcanzó tal punto que el huilense terminó arrodillándose y pidiéndole disculpas a la presentadora: “Ni a James Rodriguez me le he arrodillado así (...) Póngase en mis talones, si en algún momento llegué a herir con mis comentarios, de verdad te pido mil disculpas”. La manizaleña, por su parte, le solicitó amablemente que se acabaran las bromas relacionadas con sus noticias y pidió respeto por su trabajo.

Esta fuerte discusión, en plan transmisión en vivo, no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los internautas se pusieron del lado de la periodista: “Manu andeles duro porque se pasan en serio”; “El respeto ante todo en la mesa de trabajo para que el ambiente laboral sea cordial”; “La verdad este programa no deberían de haber metido esos dos personajes está emisora se volvió igual a otras que manejan ese tipo de irrespeto y que no se entiende el programa un revuelto”; “Eso Manuela, mande a Jhovanoty pal...”; “Uno con rabia y otro haciéndolo reír a uno”; “Si Manuela habla déjenla hablar dejen de ser metiche”; “Así es manuela”, son algunas reacciones de apoyo por parte de los usuarios.

Los usuarios apoyaron a la periodista después de su discusión con el comediante - crédito captura de video

Los internautas no fueron los únicos que mostraron apoyo hacía la periodista puesto que la presentadora Martha Rincón también la defendió en vivo: “Manu no les pares bolas, no les pares bolas. Nosotros no decimos nada de sus chistes, no decimos nada de sus apuntes, deje a Manuela tranquila que ella pueda dar su información (...) Además, Jhovanoty no tiene criterio para decir de quien o no hablamos cuando una cantidad de veces, se la ha pasado hablando de un streamer que ni va ni viene”, expresó refiriéndose a Westcol.