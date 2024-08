Feminicida de profesora en Cimitarra, Santander, fue condenado a 40 años de cárcel

Carlos Estiven Martínez Barrera hirió con un cuchillo a los hijos de la víctima Yuli Henao - crédito Colprensa y Redes sociales

Carlos Estiven Martínez Barrera fue condenado a 478 meses y 21 días de prisión por los delitos de feminicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa, esto después de haber llegado a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. El hombre es señalado de ser el responsable del asesinato de la profesora Yuli Henao, el pasado 25 de junio, en Cimitarra, Santander.

Este crimen generó consternación en la comunidad del municipio. La decisión judicial se conoció luego de un preacuerdo entre la defensa de Martínez y la Fiscalía, esta negociación generó indignación en los familiares de la víctima, quienes consideran la pena insuficiente debido a la gravedad de los daños causados.

Angie Mejía Henao, hija de la mujer, que también resultó gravemente herida en los hechos, según Blu Radio, manifestó su rechazo frente a este preacuerdo, ya que lo considera una injusticia. “La verdad, me parece que es una injusticia. ¿Por qué razón? Es un daño que él le hizo a toda una familia, a toda una comunidad, a muchas personas”, dijo.

Además de la muerte de su madre, Angie recordó que ella y su hermano fueron brutalmente agredidos esa misma noche, la cual les dejó cicatrices para el resto de sus vidas. “Nos escapamos y él se devuelve a meterle dos puñaladas más y le dice para ‘que quede bien muerta’. Si nosotros hubiéramos seguido ahí, él téngalo por seguro que a mí por lo menos me hubiera matado”, agregó.

La mujer era el pilar de su familia, pues apoyaba constantemente a su hija de 12 años y a su hermano, quien se encontraba terminando sus estudios universitarios gracias al esfuerzo y apoyo de su madre.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, Yuli había sido víctima de maltratos constantes ejercidos por su homicida. El hombre le impidió, en repetidas ocasiones, que tuviera contacto con otras personas, además de usar las prendas de vestir que ella prefería.

“El ciudadano Carlos Estiven Martínez llevaba a cabo una actitud agresiva, perpetradora de violencia, en la cual este ciudadano le señalaba a su compañera sentimental que no saliera, que no se vistiera de una forma que a él no le gustaba, no le permitía que tuviera amigos, es decir, la mantenía restringida”, afirmó la fiscal, citando las declaraciones de Elda Henao, hermana de la víctima.

La familiar describió al agresor como una persona agresiva, que constantemente golpeaba y maltrataba a su pareja, evidenciando sus celos en cada ocasión que podía. La docente estaría planeando irse de su pueblo para separarse de este sujeto, teniendo en cuento las amenazas, pues le habría dicho que “si no era para él, no era para nadie”.

Otra de las hermanas de la víctima contó que un día fueron juntas hasta la parcela de su primo Enrique, la cual queda ubicada en la vereda San Lorenzo. Una vez allá, en un sitio sin señal, la profesora manifestó estar preocupada porque, posiblemente, su pareja sentimental habría tratado de contactarse con ella. Al encontrar una red de wifi, “le entraron 35 llamadas de Estiven” y otros mensajes en los que la llamaba “perra” y le preguntaba sobre su paradero. “Le dijo barbaridades”, indicó la familiar.

Por otro lado, su hermana señaló que notó un cambio en la actitud de Yuli, el hombre no solo la agredía sino que también amenazaba con atentar en contra de sus hijos. Hernando Henao, padre de la docente, en diálogo con el medio Vanguardia, señaló que “ella estaba viviendo humillaciones, la trataba mal, la amenazaba y la hacía muchas veces salir a la calle así ella no quisiera. Dicen que ya a otra mujer que él tenía antes le hacía lo mismo”.